LOTTO/ Estrazioni di oggi Superenalotto e 10eLotto, 20 giugno: i numeri vincenti

LOTTO E SUPERENALOTTO, ESTRAZIONI DI OGGI: 20 GIUGNO 2020

Tutto pronto per le estrazioni del Lotto, Superenalotto e 10eLotto di oggi sabato 20 giugno 2020: qualche ora e poi via dritti verso i numeri vincenti sul concorso Sisal numero 56/2020. Premi e numeri vincenti del Lotto e 10eLotto in arrivo: ultima estrazione per questa settimana e nuove possibilità di vincere uno dei bottini in palio. I due giochi italiani stanno per affrontare un testa a testa senza esclusione di colpi, il tutto per conquistare il primo posto sul podio delle vincite. Come è andato invece l’appuntamento dello scorso giovedì? I dati ufficiali diffusi da AgiproNews ci svelano l’esito della classifica delle vincite: al primo posto il 10eLotto con un 9 da 100 mila euro registrato a Merano, in provincia di Bolzano. La combinazione vincente è legata anche all’estrazione serale del Lotto, così come le vincite al secondo e terzo posto. Nel primo caso si parla di Terlizzi, in provincia di Bari, e di un 9 da 50 mila euro. Nel secondo invece parliamo di Reggio Emilia, dove un vincitore ha imbroccato un 8 da 20 mila euro. Il Lotto invece premia un appassionato di Modena con terno e ambo su Bari e un tesoretto da 23.750 euro. I premi registrati nel concorso ammontano a 7,5 milioni di euro.

LE QUOTE DELL’ULTIMO CONCORSO DEL SUPERENALOTTO

Jackpot e SuperEnalotto in arrivo: il concorso di oggi vedrà il montepremi schizzare fino a 52,9 milioni di euro. La sestina vincente continua a non mostrarsi sul tavolo delle vittorie, ma tutti i giocatori della Sisal non hanno intenzione di mollare la presa. Le speranze sono dure a morire, dice il detto, e così gli aspiranti vincitori sono pronti per rimettersi in gioco grazie all’estrazione di questa sera. Prima di scoprire i nuovi numeri vincenti, rivediamo insieme la classifica delle vincite dello scorso giovedì. I dati ufficiali accendono le luci sul 5 da oltre 50 mila euro, destinato a tre appassionati, mentre sei giocatori realizzano il 4+ da più di 27 mila euro. Per il bottino del 3+, pari a 2.165 euro, abbiamo 123 tagliandi fortunati, ma saliamo fino a 560 per i biglietti legati alla vincita del 4, del valore di 274,99 euro. Continuiamo con il 3 da 21,65 euro e 21.502 vincitori, contro i 5 euro che il 2 ha destinato a 325.481 partecipanti. Il 2+ da 100 euro premia invece 1.664 giocatori, mentre i 10 euro dell’1+ finiscono nel protafogli di 8.798 vincitori. Infine abbiamo lo 0+ da 5 euro, regalati a 15.713 appassionati.

COME SPENDERE IL JACKPOT DEL SUPERENALOTTO

Il SuperEnalotto e il Jackpot saranno di nuovo protagonisti di un’estrazione da non perdere. Questa sera, tutti i giocatori della Sisal si riuniranno davanti a schermi e televisori per assistere al concorso e scoprire quali bottini hanno realizzato. Le aspettative sono alte e naturalmente il pensiero va al montepremi, un tesoretto sempre più ricco e che fa gola a tutti gli appassionati del gioco italiano. Molti si sono già portati avanti con i ‘compiti per casa’ e hanno pensato addirittura a quale progetto lanciare con una piccola fetta della propria vittoria. Anche la nostra Rubrica ha selezionato per voi un’idea su KickStarter, utile per gli indecisi a caccia di iniziative da sostenere con la vincita. Parliamo di GoGoLeash, molto di più di un semplice guinzaglio per cani. Il dispositivo infatti prevede non solo il guinzaglio, ma anche il collare e un sistema avanzato che permette di condurre il cane in totale sicurezza e tranquillità. GoGoLeash è resistente all’acqua, adatto per le sessioni di addestramento, dotato di luce notturna e persino di una tanichetta portatile per far bere l’amico pelosetto. E visto che ogni umano che si rispetti deve raccogliere i ‘ricordini’ del cagnolino, GoGoLeash è provvisto anche di un portasacchetti. Il collare invece presenta un sistema vibrante tramite cui insegnare al cane ogni tipo di esercizio e comando. Il goal previsto dall’azienda produttrice? oltre 4 mila euro. Anche se l’idea è stata lanciata sulla piattaforma da pochissimo, a 35 giorni dalla chiusura dell’asta sono già stati raccolti quasi 73 mila euro.

LA SMORFIA NAPOLETANA DI LOTTO E SUPERENALOTTO

Il Lotto e i numeri vincenti di oggi ci sveleranno presto quali giocatori hanno conquistato il podio delle vincite. Tutti gli appassionati del gioco italiano vorrebbero raggiungere il primo posto della classifica, ma solo i più fortunati riusciranno davvero a completare l’impresa. Prima di pensare al traguardo però dobbiamo assicurarci di avere già le idee chiare sui numeri da giocare. E in caso di dubbi potete sempre tenere in considerazione il consiglio della nostra Rubrica: scopriamo il verdetto della smorfia napoletana e quali numeri sono associati alla news scelta per voi. Parliamo di tatuaggi e amore: un ragazzo ha deciso di farsi tatuare un grande ritratto della fidanzata sulla schiena. L’opera d’arte ha richiesto tra l’altro 24 ore di seduta, prima che il tatuatore potesse completare il tutto. La fidanzata invece è rimasta sconvolta nell’apprendere la novità, ma poi ha dichiarato di essere felice della scelta del suo grande amore. Quando la foto del tatuaggio è diventata virale, molti vietnamiti hanno messo in dubbio tuttavia la decisione del giovane innamorato. Cosa ci dice la smorfia: abbiamo il tatuaggio, 87, il ritratto, 49, la fidanzata, 78, l’amore, 2, e la schiena, 38. Per chi vuole tentare la sorte anche nel concorso del 10eLotto, proponiamo come Numero Oro la scelta, 44.



