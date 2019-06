LOTTO/ Estrazioni di oggi 10eLotto e Superenalotto, 20 giugno: numeri vincenti

LA SMORFIA NAPOLETANA PER IL LOTTO E IL SUPERENALOTTO

Lotto, 10eLotto, Superenalotto e i numeri vincenti stanno per tornare: l’estrazione di questa sera distribuirà tanti premi in tutta l’Italia. I giocatori di Sisal e Lottomatica sono quindi chiamati a rispondere all’appello della lotteria più antica dello Stivale e solo i più fortunati riusciranno a portare a casa un bottino. Ovviamente solo se avranno prima giocato i numeri preferiti, ottenuti grazie ai tanti metodi legati al gioco. Come la smorfia napoletana, antico oracolo che in origine interpreta i sogni e fornisce i numeri corrispondenti. La nostra Rubrica preferisce adottare lo stesso metodo in forma più moderna, chiedendo alla smorfia di estrarre i numeri da una notizia selezionata per voi. Partiamo dalla news: in Cile esiste una città in cui le legge prevede un ordine particolare. Per poter vivere a Villa Las Estrellas bisogna prima farsi rimuovere l’appendice. In realtà la cittadina è molto particolare anche per altri motivi, a partire dal fatto che si tratta dell’insediamento cileno in Antartide realizzato nell’84. Si può intuire quindi come le condizioni siano estrema e che i residenti devono dimostrare di poter resistere per molto tempo in una situazione così difficile grazie al superamento di un test psicologico. Dato che l’ospedale chirurgico più vicino si trova a mille km di distanza, è diventato necessario prevenire alcune complicazioni. Fra cui anche le appendiciti. Senza considerare che in alcuni periodi dell’anno le temperature scendono al di sotto dei 40°C e che i venti possono raggiungere la velocità di 200 km/h. Cosa ci dice la smorfia: abbiamo l’emergenza, 30, il Cile, 56, l’ospedale, 41, il regolamento, 18, ed il clima, 16. Come Numero Oro scegliamo invece l’84, come l’anno in cui è stato fondato l’insediamento.

LOTTO E SUPERENALOTTO, ESTRAZIONI DI OGGI: 20 GIUGNO 2019

Tutto pronto per le estrazioni del Lotto, Superenalotto e 10eLotto di oggi giovedì 20 giugno 2019: qualche ora e poi via dritti verso i numeri vincenti sul concorso Sisal numero 74/2019. Il concorso di questa sera cambierà (almeno si spera) il clima in tutto il Paese, grazie ad una pioggia di premi che trasformerà tanti appassionati in vincitori. Prima di scoprire le novità sull’estrazione di oggi, rivediamo la statistica ufficiale per quanto riguarda le vincite registrate lo scorso martedì. Il primo posto viene assegnato al 10eLotto e ad un giocatore di Vasto, in provincia di Chieti, che ha realizzato 100 mila euro grazie ad una puntata di 3. La combinazione vincente è un 9 Doppio Oro. Due 9 Oro sono stati invece centrati a Fiorano Modenese, in provincia di Modena, e a Torino: in entrambi i casi il bottino è da 50 mila euro. Il totale in premi per quest’anno ammonta a 2,2 miliardi di euro, mentre 30,9 milioni se consideriamo solo il singolo appuntamento. Il lotto premia invece con il primo posto un appassionato della provincia di Perugia, di Umbertide, grazie ad un terno e tre ambi realizzati su Tutte le Ruote e con un premio da 16.500 euro. Doppia vincita da 14 mila euro invece a Bergamo e nella provincia di Firenze, a Signa.

LE QUOTE DELL’ULTIMO CONCORSO DEL SUPERENALOTTO

Più delle quote di Lotto e 10eLotto, ciò che tutti si chiedono è quali saranno le vincite del SuperEnalotto di oggi e il destino del Jackpot? Le ambizioni di tutti gli appassionati della Sisal non riguardano infatti il montepremi, che nell’estrazione di questa sera avrà un valore di 172,7 milioni di euro. Anche le quote secondarie riscuotono un forte interesse, nonostante il premio associato sia variabile e soggetto a continui oscillamenti. Il concorso dello scorso martedì purtroppo non ha segnalato un recupero delle quote maggiori, che rimangono ancorate ad una media comunque alta. Secondo la statistica ufficiale, il primo posto va a due giocatori che con il 4+ hanno superato i 33 mila euro in premio, mentre nove appassionati sono riusciti a centrare meno di 26 mila euro grazie al 5. A seguire 166 tagliandi vincenti per il bottino del 3+, pari a 2.611 euro, mentre 716 giocatori per il premio da 335,87 euro legato al 4. Vincono 27.459 partecipanti grazie al 3, con un bottino da 26,11 euro, mentre si fermano a 5,23 euro i 423.425 vincitori del 2. In ultima posizione, la classifica svela la presenza dello 0+ e dei suoi 5 euro in premio, questa volta destinati a 36.135 giocatori. A salire l’1+ con 10 euro in premio, destinato ai possessori di 16.055 biglietti fortunati, mentre i 100 euro del 2+ vengono vinti da 2.290 vincitori.

COME SPENDERE IL JACKPOT DEL SUPERENALOTTO?

Il SuperEnalotto aprirà fra poco i battenti e ci svelerà grazie ad una nuova estrazione se il Jackpot verrà realizzato da uno o più appassionati in gara. Un punto interrogativo che ci accompagnerà fino al termine del concorso di questa sera, ma legato anche a sogni e speranze. Tutti gli aspiranti vincitori desiderano infatti centrare la sestina vincente, anche se solo pochi sono quasi certi di avere la vittoria in tasca. I più sicuri si sono persino già attrezzati per spendere la prima fetta del montepremi, come del resto ha già fatto la nostra Rubrica. Con l’aiuto di Kickstarter, oggi vi parleremo di un nuovo progetto che potrete tenere in considerazione subito dopo la vostra vincita. L’energia solare non è più un bene di lusso, ma un’esigenza utile per riuscire a sfruttare le fonti rinnovabili e salvaguardare l’ambiente. Nonostante oggi sia una delle prerogative di aziende e proprietari domestici, molte poche persone conoscono davvero i benefici dell’energia solare. Ecco perché nasce il progetto Empowered by the Sun, che mira ad educare, informare e promuovere l’uso dell’energia solare tramite l’informazione e workshops interattivi. Purtroppo l’iniziativa per ora è limitato al solo territorio americano, ma la comunità è già molto attiva. Si inizierà dalle scuole e dall’insegnamento ai più piccoli, tramite circuiti e moduli per scoprire come funzionano i pannelli solari, per poi proseguire ed entrare ancora di più nel dettaglio. L’asta rimarrà attiva solo per altri 44 giorni, mentre il goal da raggiungere ammonta a meno di 18 mila euro.



© RIPRODUZIONE RISERVATA