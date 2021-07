LOTTO/ Estrazioni di oggi Superenalotto e 10eLotto, 20 luglio: i numeri vincenti

LOTTO E SUPERENALOTTO, ESTRAZIONI DI OGGI: 20 LUGLIO 2021

Tutto pronto per le estrazioni del Lotto, Superenalotto e 10eLotto di oggi, martedì 20 luglio 2021: qualche ora e poi via dritti verso i numeri vincenti sul concorso Sisal numero 86/2021. Il terzo martedì del mese inaugura una nuova settimana di concorsi e, per giungere al meglio all’appuntamento, è d’uopo effettuare un tuffo a ritroso nel recente passato, scoprendo le principali vincite centrate in occasione dell’estrazione di sabato del Lotto. Il sito internet di Agipronews rivela che a Zocca, in provincia di Modena, un fortunato giocatore ha centrato una vincita da oltre 161mila euro, scommettendo sui numeri 1-16-88 sulla ruota di Milano. Non solo ha centrato la ruota esatta, ma, con lo stesso terno, giocato su tutte le ruote, si è aggiudicato altri 16mila euro. Si tratta della decima vincita nella classifica delle più remunerative del 2021.

Grande festa anche a Parabiago, in provincia di Milano, dove sono stati vinti 134mila euro, e a Bitonto, in provincia di Bari, con una vincita da oltre 108mila euro. Nel precedente concorso del Lotto sono stati in tutto distribuiti oltre 7,6 milioni di euro, per un totale di quasi 644,6 milioni erogati dall’inizio dell’anno.

LE QUOTE DELL’ULTIMO CONCORSO DEL SUPERENALOTTO

Come accennavamo nell’esordio dell’articolo, tuttavia, Lotto e 10eLotto incarnano unicamente una porzione dell’attesa spasmodica che riguarda tutti gli appassionati dei numeri e delle scommesse, che torneranno anche quest’oggi a incrociare le dita e a lasciarsi andare a rituali scaramantici, nell’auspicio di muovere a compassione la Dea Bendata. Infatti, contemporaneamente agli altri giochi, andrà in scena anche il nuovo concorso del Superenalotto, che torna puntuale nella prima serata di oggi, martedì 20 luglio, con il jackpot che continua ad aumentare, estrazione dopo estrazione (è arrivato a 56,7 milioni di euro).

Ma cosa è successo nell’estrazione di sabato? Grandi vincite si sono registrate in numerose province d’Italia, con cinque fortunati giocatori che hanno indovinato 5 numeri della sestina vincente, con le loro giocate registrate a Cesate, Urbino, Cavaglià, Besozzo e Borgo San Lorenzo. Le vincite, come rivela il portale ufficiale del Superenalotto, sono state centrate con tre schedine Quick Pick, una schedina a 5 pannelli e una giocata da tastiera. Ciascuna di esse ha fruttato un bottino di 41.731,40 euro. In sei, invece, nel concorso di questo sabato hanno centrato il “4 stella”, portandosi a casa 51.260 euro ciascuno. “Tre di queste vincite – recita la nota ufficiale – sono state realizzate con bacheca dei sistemi, una con Superenalotto online, una con schedina a 2 pannelli giocata a Volvera, in provincia di Torino, e una con Quick Pick Multistella ad Avigliano, in provincia di Potenza”.

COME INVESTIRE IL JACKPOT DEL SUPERENALOTTO

Il jackpot del Superenalotto di oggi ammonta a 56.700.000 euro. Quali sono i modi per investire tale somma in caso di vittoria? Uno tra i tanti consiste nel destinare una piccola somma al finanziamento di uno dei progetti presenti sulla piattaforma kickstarter.com. Oggi vogliamo parlarvi di “Breathing Room“, performance nata dal percorso di studi dell’acclamata artista Shinique Smith. Si tratta di un evento in diretta streaming e di un progetto di libro incentrato su una performance meditativa, nella quale Smith inspira ed espira ritmicamente, mentre si avvolge in fasce di tessuto indaco tinto a mano e sbiancato. I collaboratori, in piedi a guardare, continuano ad avvolgere Smith nelle pieghe di stoffa blu, con un’insieme di donne di colore che respirano all’unisono.

L’artista entra così in un profondo stato meditativo con il desiderio della pace interiore per liberare e trasformare questa esperienza culturale condivisa di schiavitù e fatica in un potere creativo per tutti coloro che assistono e partecipano. Smith utilizza il potere del respiro condiviso per attivare non solo la guarigione personale, ma la guarigione collettiva. Gli spettatori saranno invitati a respirare insieme a Shinique e ai suoi collaboratori maestri di yoga. La versione online di questa performance, sebbene socialmente distanziata, permette un’esperienza visiva più intima che sarà unita a immagini e suoni preregistrati. Cliccate qui per ulteriori dettagli.

LA SMORFIA NAPOLETANA DI LOTTO E SUPERENALOTTO

Per chiudere la nostra rubrica dedicata al Lotto e al Superenalotto non possiamo non parlare della Smorfia napoletana, con l’auspicio che possa rivelarsi foriera di qualche indicazione vincente in vista delle estrazioni odierne. Come di consueto, anche questa volta prendiamo spunto dall’attualità, per poi trarre ispirazione dai significati della Smorfia. Il dibattito di queste ore è incentrato sulla Riforma della Giustizia, a cura del ministro Marta Cartabia.

Optiamo quindi inizialmente per il numero 14, che nella Smorfia partenopea corrisponde proprio alla giustizia. Per la figura del giudice scegliamo invece il numero 17. Avendo promosso questa riforma una “donna operosa” come Marta Cartabia, viriamo poi sul 64, associato proprio a questo significato. Cartabia che era a capo della Corte costituzionale in passato e, dunque, per estensione, puntiamo anche sul 35 (Costituzione). Ovviamente, non può mancare un riferimento al tribunale, indicato con il numero 3. Chissà se la nostra cinquina si rivelerà davvero fortunata…



