LOTTO/ Estrazioni di oggi Superenalotto e 10eLotto, 20 luglio: i numeri vincenti

LOTTO E SUPERENALOTTO, ESTRAZIONI DI OGGI: 20 LUGLIO 2019

Tutto pronto per le estrazioni del Lotto, Superenalotto e 10eLotto di oggi sabato 20 luglio 2019: qualche ora e poi via dritti verso i numeri vincenti sul concorso Sisal numero 87/2019. I giochi italiani saliranno sul palcoscenico nostrano per rivelarci le novità dell’estrazione di questa sera, bottini compresi. Le statistiche dell’appuntamento dello scorso giovedì promettono bene, soprattutto se consideriamo il fortunello finito al primo posto della classifica delle vincite. Un terno secco con il Lotto che ha permesso al giocatore della provincia di Roma, di Ciampino, di ritirare 90 mila euro grazie ad una giocata su Genova. In seconda posizione un terno secco realizzato a Dolzago, in provincia di Lecce, con valore di 36 mila euro e legato alle sorti della ruota di Palermo. Infine 25 mila euro per un appasionato della provincia di Napoli, per la precisione di Nola. Per il 10eLotto il più fortunato è invece di Latina, che ha indovinato un 9 Oro del valore di 50 mila euro. Segue la provincia di Avellino con Roccabascerana, dove è stato imbroccato un premio da 12.500 euro con un 6 Oro. Per il terzo posto invece troviamo due vincite da 10 mila euro ciascuna: i partecipanti sono di Potenza e della provincia di Chieti, di Vasto. Il montepremi annuale invece ammonta a 2,5 miliardi di euro, mentre 26,8 milioni per il singolo concorso.

LE QUOTE DELL’ULTIMO CONCORSO DEL SUPERENALOTTO

Un Jackpot sempre più irraggiungibile per gli appassionati del SuperEnalotto: quale sarà il valore della sestina vincente per l’estrazione di stasera? Il montepremi si ferma a quota 192 milioni di euro e continua a sfuggire a tutti gli aspiranti vincitori, che devono accontentarsi dei bottini minori legati alle quote secondarie. Come ci svela la statistica ufficiale dello scorso giovedì, il primo posto viene assegnato a cinque vincitori che con il 5 portano a casa oltre 50 mila euro. Seguono tre fortunelli con premio da oltre 31 mila euro grazie al 4+, mentre 139 tagliandi vincenti registrano la somma di 2.579 euro grazie al 3+. Il premio del 4 ammonta a 310,89 euro e i giocatori vincenti sono 827, mentre saliamo fino a 30.078 se consideriamo gli appassionati che hanno indovinato il 3 da 25,79 euro. Più o meno stabile il premio del 2, del valore di 5,34 euro: il bottinoè stato vinto da 451.445 partecipanti. In terzultima posizione troviamo il 2+ da 100 euro, imbroccato da 2.236 vincitori, mentre l’1+ piazza 10 euro e premia 14.943 giocatori. Infine i 5 euro canonici per la giocata dello 0+, realizzato da 33.866 appassionati.

COME SPENDERE IL JACKPOT DEL SUPERENALOTTO?

L’estrazione del SuperEnalotto di questa sera non è l’unico avvenimento importante di questo luglio ancora da scoprire. Il Jackpot per ora non ha scelto alcuni dei giocatori in gara, preferendo conservare il proprio tesoretto per un altro giro di concorsi. In questo periodo infatti ricordiamo l’anniversario dello sbarco sulla Luna e dato che la nostra Rubrica si occupa di progetti utili per spendere la propria vincita, non possiamo che tenerlo in considerazione. Se siete ancora indecisi sul primo investimento da fare con il vostro bottino, l’iniziativa presente su KickStarter a tema allunaggio potrebbe attirare la vostra attenzione. Parliamo di un orologio automatico che va a energia solare, un omaggio alla missione Apollo 11 che 50 anni fa ha permesso all’essere umano di fare il grande salto verso il futuro. Xeric ha realizzato un design unico che ricorda molto lo spazio e non solo per i quadranti stellati, ma a partire dalla loro protezine, con una riproduzione in scala della Cupola spaziale. Diversi colori per un modello unico, dotato di illuminazione potenziata che si attiva durante le ore di buio. Realizzato in titanio, l’orologio verrà realizzato con certezza, visto che il goal da 10 mila dollari è già stato centrato. L’asta invece rimarrà ancora attiva per altri 18 giorni.

LA SMORFIA NAPOLETANA PER LOTTO E SUPERENALOTTO

Numeri vincenti e premi: questa la promessa del Lotto a tutti i giocatori che parteciperanno al concorso di oggi. I bottini verranno stabiliti solo in base alle combinazioni vincenti di questa sera, premiando gli appassionati più fortunati. Anche se mancano poche ore alla nuova estrazione, molti partecipanti non hanno ancora deciso quali numeri giocare e le ruote da associare alle proprie preferenze. Se anche voi vi trovate in difficoltà, troverete di sicuro interessante la nuova proposta della nostra Rubrica: anche oggi vi parleremo della news selezionata per voi, prima di scoprire i numeri associati grazie al verdetto della smorfia napoletana. Partiamo dalla notizia, che ci porta indietro nel tempo di oltre un anno. Lo scorso gennaio infatti la stampa ha acceso le luci su una recente decisione del presidente del Turkmenistan di chiudere le porte del suo Paese al commercio di auto nere, dichiarandole illegali. Le autorità si sono subito attivate per sequestrare i mezzi incriminati, ma senza avvisare dell’illecito i proprietari. A quanto pare la motivazione del Presidente estero non riguarda la sicurezza, quanto il suo gusto personale. Già alcuni mesi prima infatti aveva imposto ai suoi funzionari di guidare solo auto del colore bianco, il suo colore portafortuna. Cosa ci dice la smorfia: abbiamo l’automobile, 46, il nero, 22, il bianco, 10, l’ordine, 8, il sequestro, 85, e il Presidente, 45. Come Numero Oro scegliamo invece il commercio, 44.



