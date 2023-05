Lotto/ Estrazioni di oggi Superenalotto e 10eLotto: 20 maggio, i numeri vincenti

LOTTO E SUPERENALOTTO, ESTRAZIONI DI OGGI: 20 MAGGIO 2023

Lotto, 10eLotto e Superenalotto tornano oggi, sabato 20 maggio 2023, con le loro nuove estrazioni del concorso Sisal n. 60/2023. Siamo giunti al terzo appuntamento settimanale e si avvicina il momento di scoprire i numeri vincenti. Nel frattempo, però, possiamo concentrarci sulle quote di questi tre giochi, relativi alla precedente estrazione. Ebbene, a Udine è stata registrata la vincita più alta nell’ultimo concorso del Lotto. Infatti, sono stati vinti 216.600 euro con una giocata di quattro numeri del valore di 4 euro effettuata sulla ruota di Palermo, e all’opzione Lottopiù. A Udine è stata ottenuta anche una vincita da 11.250 euro con un terno sempre sulla ruota di Palermo, con una giocata da 2,50 euro. Spostiamoci in Sicilia, in particolare a Caltanissetta, dove sono stati vinti 22.500 euro con un altro terno sulla ruota di Palermo. Dunque, l’ultima estrazione del Lotto ha distribuito 8,1 milioni di euro, nel complesso 442 milioni da inizio anno.

Dal Lotto passiamo alle quote del 10eLotto, che ha fatto registrare tre vincite da 100mila euro ciascuna. Si tratta di due vincite gemelle, per un totale di 200mila euro, in Emilia-Romagna, in particolare a Formigine (Modena) con un 9 Doppio Oro. Altri 100mila euro, come riportato da Agipronews, sono finiti a Favara (Agrigento). Ma non è finita qui, perché sono state segnalate vincite sostanziose in Campania, nel complesso di 100mila euro. Ci sono, infatti, 50mila euro vinti a Casoria (Napoli), con un 9 Oro, e i 30mila euro centrati a Teggiano (Salerno), con un 8 Oro, mentre 9 che ha fruttato un premio di 20mila euro a un giocatore di Teano (Cosenza). Il quadro dell’estrazione si completa da altre due vincite da 50mila euro ciascuna, entrambe con un 9 Oro: una a Pescara, l’altra a Oria (Brindisi). Pertanto, l’ultima estrazione del 10eLotto ha distribuito premi per 23,5 milioni di euro in tutta Italia, dall’inizio dell’anno in totale 1,512 miliardi.

LOTTO, IL JACKPOT DEL SUPERENALOTTO IN PALIO OGGI

Ora è il momento di analizzare le quote del Superenalotto, anche alla luce del fatto che nell’estrazione di oggi il Jackpot vale 33,3 milioni di euro. Nel concorso di giovedì non c’è stato alcun “6”, ma sono stati centrati due punti “5”, con un premio di 105.541,53 euro ad un giocatore di Bergamo e altrettanti a Bari. Si segnalano 419,66 euro per i punti “4”, che registrano 642 vincite. Si scende a 26,13 euro per i punti “3”, centrati da 26.843 giocate. Invece, vanno 5,05 euro a chi ha conquistato i punti “2”, con 397.433 vincite.

Importante anche il premio che assegna il “4 stella”: ci sono state due vincite da 41.966,00 euro l’una. Invece, vanno 2.613,00 euro ad ognuna delle 136 giocate fortunate per il “3 stella”. Il premio di 100 euro va alle 2.434 schedine vincenti per il “2 stella”. Concludiamo le quote del Superenalotto con “1 stella” e “0 stella”, con rispettivamente 10 euro per ognuna delle 15.930 vincite e 5,00 euro per le 33.488 schedine fortunate dell’ultima categoria di vincita.

COME INVESTIRE JACKPOT SUPERENALOTTO E VINCITE LOTTO

Cosa fare con il Jackpot del Superenalotto in caso di vittoria? Ci sono infinite possibilità, considerando che ci sono 33,3 milioni di euro in palio. Una piccola parte di questa somma potreste anche destinarla al finanziamento di un progetto, che magari potrebbe tornarvi comodo. Pensiamo, ad esempio, a The Redesigned Robe 2, per il quale c’è una raccolta fondi su Kickstarter. Si tratta di un accappatoio 2.0 che potrebbe servirvi dopo una nuotata in piscina o una sessione rilassante in idromassaggio. Cosa ha di diverso e innovativo?

Garantisce un’asciugatura rapida, è traspirante e morbido, può essere indossato tutto l’anno, mantenendovi freschi d’estate e caldi d’inverno. Uno dei punti di forza di The Robe 2.0 è il suo nuovo e lussuoso tessuto realizzato al 100% con cotone proveniente da fonti sostenibili. Nelle tasche laterali a forma di libro è possibile riporre tutto ciò che serve per rilassarsi. Le maniche sono più lunghe e possono essere arrotolate. Questo accappatoio innovativo sarà disponibile in un’ampia gamma di nuovi colori: Pistacchio, Concrete, Oatmeal, Denim e il preferito dal pubblico, Charcoal.

LA SMORFIA NAPOLETANA PER SUPERENALOTTO E LOTTO

Ora spazio ad un po’ di Smorfia napoletana. Può tornarvi utile per interpretare alcuni numeri ricorrenti nella vostra vita, magari fortunati, o per scegliere su quali puntare per le estrazioni di Lotto, 10eLotto e Superenalotto. Prendiamo il caso del latitante che si vanta di esserlo su Facebook e per la sua sfrontatezza si è fatto arrestare in Sardegna. Era lì da qualche settimana e sui social si paragonava a Totò Rifina, deridendo le forze dell’ordine.

L’uomo di 24 anni è stato però individuato per le strade di Olbia, quindi è stato arrestato e ora deve scontare una pena di 4 anni e nove mesi per aver seviziato nel 2016 con un bastone un compagno di cella nel carcere minorile di Quartucciu e poi per aver incendiato i mobili per creare scompiglio e tentare la fuga. Potremmo partire dal 24, le guardie, da intendere anche come carabinieri, non solo come vigili urbani; 38, le mazzate, purtroppo per il reato commesso, mentre il 44, la prigione, indica il luogo dove è finito per scontare la sua pena.











