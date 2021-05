LOTTO/ Estrazioni di oggi Superenalotto e 10eLotto, 20 maggio: i numeri vincenti

LOTTO E SUPERENALOTTO, ESTRAZIONI DI OGGI: 20 MAGGIO 2021

Si riparte con le estrazioni del Lotto, Superenalotto e 10eLotto di oggi giovedì 20 maggio 2021. Mancano poche ore prima che il sipario possa alzarsi sui nuovi numeri vincenti del concorso Sisal numero 60/2021. Appena prima di poter scoprire le prossime combinazioni vincenti, come da tradizione diamo una rispolverata ai principali risultati registrati nel Lotto nel concorso dello scorso martedì. La vincita più alta dell’ultima estrazione è stata realizzata a Vailate, in provincia di Cremona dove grazie ad una giocata di 3 sulla ruota di Napoli un fortunato giocatore si è portato a casa 26.700 euro grazie a quattro terni e ad una quaterna. Ruota fortunata anche per un concorrente di Napoli che nella medesima serata ha vinto quasi la stessa somma, esattamente 25.800 euro dopo aver indovinato quattro terni e una quaterna. L’ultimo concorso del Lotto ha distribuito vincite per oltre 7,4 milioni di euro in tutta Italia.

Oltre al Lotto, diamo uno sguardo anche al 10eLotto che si prepara a fare ritorno nella prima serata di oggi con un nuovo concorso. L’ultima estrazione ha premiato un fortunato concorrente di Osimo, in provincia di Ancona, il quale ha centrato il 9 Doppio oro da 100 mila euro con una puntata da 4 euro su una estrazione frequente. A festeggiare, anche un concorrente di Napoli che con un 9 Oro si è portato a casa 50 mila euro. Ed ancora, poker di 9 da 20 mila euro ad Atri (TE), Canegrate (MI), Comiso (RG) e Nonantola (MO). In generale l’ultimo concorso del 10eLotto ha portato a far accumulare premi per un totale di 34,1 milioni di euro in tutta Italia. Dall’inizio dell’anno in tutto sono stati vinti 1,7 miliardi di euro grazie al 10eLotto.

LE QUOTE DELL’ULTIMO CONCORSO DEL SUPERENALOTTO

Lotto e 10eLotto non sono gli unici concorsi in arrivo nella prima serata di oggi, giovedì 20 maggio. Sono numerosi i giocatori interessati alle sorti del SuperEnalotto ed in particolare del jackpot che continua a lievitare senza sosta. Il “6” resta uno dei massimi latitanti del momento e proprio la sua continua assenza anche nell’ultimo concorso del passato martedì ha contribuito a far salire il montepremi a quota 155,1 milioni di euro, diventando di diritto il quarto premio più alto nella storia del gioco. Tuttavia, nella passata estrazione sono stati centrati ben diciotto “5” che hanno fruttato a ciascuno di loro 11.581 euro. Nel corso della serata è stato realizzato anche un 5Stella da 289mila euro a Bergamo presso il punto vendita in via Pizzo Redorta 20H. Come ci ricorda Agipronews, l’ultimo “6” da 59 milioni di euro fu realizzato il 7 luglio dello scorso anno a Sassari, in Sardegna. La serata di oggi potrebbe essere quella giusta per rompere il record di attesa?

COME INVESTIRE IL JACKPOT DEL SUPERENALOTTO

Continua a crescere il jackpot del SuperEnalotto in vista della nuova estrazione di oggi 20 maggio, e la domanda ricorrente resta sempre la medesima: come poter impiegare/investire in maniera adeguata il denaro dell’eventuale vincita milionaria? Ricordiamo che il jackpot ha raggiunto e superato la vetta di 155 milioni di euro, dunque oltre a poter realizzare tutti i piccoli e grandi progetti ci sarà modo di impiegare, in caso di vincita, almeno una parte dei soldi in progetti per noi speciali. A raccogliere una serie di idee interessanti da questo punto di vista è la piattaforma Kickstarter dove ogni giorno si raggruppano progetti su svariati ambiti. Nel nuovo appuntamento di oggi andremo a concentrarci su uno di essi, precisamente “Portraying science”, ovvero la storia della scienza attraverso i ritratti dei suoi protagonisti. Si tratta di un libro di oltre 400 pagine piene di ritratti di scienziati. Un mix perfetto tra arte e scienza. Se il progetto si avvicina alle tuoi interessi ed intendi finanziarlo con il denaro eventualmente vinto grazie al Superenalotto, l’obiettivo da raggiungere è di 10mila euro. Clicca qui per saperne di più.

LA SMORFIA NAPOLETANA DI LOTTO E SUPERENALOTTO

Il nostro viaggio per ora si conclude con una tappa imprescindibile, quella che vede l’unione tra Smorfia Napoletana, Lotto e SuperEnalotto resa possibile grazie al fascino senza tempo dei numeri. Se vi siete ritrovati a secco di ispirazione ma avete bisogno di qualche fortunato numero da mettere a segno in vista delle nuove estrazioni di oggi, possiamo sempre fornirvi qualche piccolo aiuto con le cifre estrapolate dalle principali notizie di attualità. Tra le notizie del momento, l’eruzione del vulcano Stromboli, in Sicilia, che ha portato ad un’alta colonna di fumo con lancio di lapilli incandescenti e fuoriuscita di lava. Spettacolo ma anche paura per abitanti e turisti che hanno assistito alla nuova eruzione. Ecco a seguire alcuni dei numeri tratti dalla Smorfia Napoletana rispetto a questa notizia del giorno e che potremo usare per il gioco del Lotto e del Superenalotto: 47 Vulcano; 88 Vulcano in eruzione; 61 Lava; 59 Fuoco di vulcano; 27 Sicilia e 78 Fumo. In bocca al lupo!



