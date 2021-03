LOTTO/ Estrazioni di oggi Superenalotto e 10eLotto, 20 marzo: i numeri vincenti

LOTTO E SUPERENALOTTO, ESTRAZIONI DI OGGI: 20 MARZO 2021

Tutto pronto per le estrazioni del Lotto, Superenalotto e 10eLotto di oggi sabato 20 marzo 2021: qualche ora e poi via dritti verso i numeri vincenti sul concorso Sisal numero 34/2021. Prima di proiettarci verso gli appuntamenti odierni diamo però un’occhiata a quanto accaduto giovedì in fatto di vincite e premi assegnati. Iniziamo dal gioco del Lotto, con Roma ancora una volta protagonista: un fortunato giocatore ha azzeccato tre ambi e un terno (26-28-78 sulla ruota Nazionale), intascando 48.750 euro. Sugli scudi anche la città di Perugia, con oltre 21mila euro vinti da un fortunato anonimo, mentre ad Asti e a Jesi, in provincia di Ancona, due giocatori hanno vinto premi da 19.500 euro. Capitolo 10eLotto: la copertina spetta di diritto a due giocatori di Pioltello (MI) e Orbassano (TO), che con due 9 Oro hanno portato a casa 50mila euro a testa. A Monteroni D’Arbia, in provincia di Siena, si stappa lo spumante grazie ad un 8 Doppio Oro da 20mila eruo, mentre a Leini, in provincia di Torino, sono stati vinti 15mila euro con un 6 Oro. Per quanto riguarda il Lotto le vincite complessive del concorso sono state da 6,7 milioni di euro in tutta Italia mentre il 10eLotto ha distribuito 26,7 milioni di euro.

SUPERENALOTTO, LOTTO, 10ELOTTO: I NUMERI VINCENTI/ Estrazioni 18 marzo 2021: i top

LE QUOTE DEL SUPERENALOTTO

Abbiamo visto come sono andate le cose per quanto riguarda Lotto e 10eLotto, adesso spostiamo il mirino sulle quote del Superenalotto di giovedì. Scopriamo così che ancora una volta nessuno è riuscito a fare suo l’ambitissimo Jackpot associato al “6”. Festa grande però per l’anonimo che facendo “5+1” ha vinto un premio da 605.175,32 euro. Premi importanti anche quelli da 97.759,09 euro vinti da due fortunati che hanno fatto “5”. Il “4” è stato invece totalizzato da 442 giocatori che hanno vinto 451,45 euro, mentre il “3” ha regalato 30,85 euro a 19.441 giocatori. Ultimo premio assegnato per quanto riguarda il Superenalotto di giovedì quello da 5,81 euro associato al “2” fatto proprio da 320.447 giocatori. Occupiamoci ora di quanto accaduto nel concorso gemello del Superenalotto, il SuperStar: cinque fortunati hanno fatto “4 Stella” e intascato 45.145,00 euro. Il “3 Stella” ha regalato 3.085,00 euro a 87 giocatori, mentre il “2 Stella” ha assegnato i canonici 100 euro a 1.667 fortunati. Ultimi due premi, associati a “1 Stella” e “0 Stella”, quelli da 10 e 5 euro vinti rispettivamente da 11.628 e 28.159.

SIMBOLOTTO, LOTTO SIMBOLI E NUMERI VINCENTI/ Estrazione per oggi 18 marzo 2021

COME INVESTIRE IL JACKPOT DEL SUPERENALOTTO

Il Jackpot del Superenalotto continua a salire: oggi in palio ci sono 124.300.000 euro! Se foste voi a vincerli sapreste come investirli? Se la risposta è no allora siete nel posto giusto, perché qui su ilsussidiario.net amiamo segnalarvi dei progetti meritevoli di attenzione ai quali destinare una piccola parte della vostra eventuale vincita. Oggi vogliamo parlarvi di “Leggo, Penso…Scrivo”: di che si tratta? Lo facciamo dire direttamente alla sviluppatrice che chiede sostegno su kickstarter.com: “Ciao a tutti coloro che si soffermeranno a leggere queste righe e a guardare la foto della copertina del libro. Mi presento: mi chiamo Giorgia e sono una docente di scuola primaria da più di 21 anni ormai! Avevo un sogno nel cassetto… quello di scrivere questo libro: un metodo chiaro, sistematico, creativo, interdisciplinare ed inclusivo per insegnare a leggere e a scrivere ai bambini di 5/6 anni e, perché no, anche ai bambini stranieri piu grandi che vogliano imparare a leggere e a scrivere in italiano. Ho lavorato due anni e mezzo per realizzare questo libro. ho scritto i testi, i racconti e progettato i disegni. Aver visto il prodotto finito è stato un sogno realizzato. Ora, però, mi trovo qui a chiedere il vostro supporto. Desidero stamparlo, pubblicarlo e divulgarlo. Ho sviluppato e sperimentato questo metodo molte volte nella mia carriera scolastica, l’ho perfezionato, sono stata molto critica con me stessa perché desideravo realizzare un libro utile e funzionale sia per i docenti che per gli alunni. Accanto alla Guida per i docenti, ho previsto, infatti, un Eserciziario per gli studenti. Cerco il Vostro sostegno per dare vita a questo progetto”. Volete dare una mano a Giorgia? Se volete valutare con i vostri occhi allora cliccate qui!

Numeri vincenti Lotto e Superenalotto/ Estrazioni 16 marzo 2021: pane e smorfia

LA SMORFIA NAPOLETANA PER LOTTO E SUPERENALOTTO

Dopo aver analizzato tutti gli aspetti relativi ai concorsi di Lotto e Superenalotto, nonché quelli inerenti 10eLotto e SuperStar, non ci resta che concentrare la nostra attenzione sui numeri da giocare nel concorso odierno. Premesso che non abbiamo palle di vetro disponibili, possiamo comunque tentare di interpretare la realtà secondo quelle che sono le indicazioni della Smorfia Napoletana a partire da un fatto di cronaca che ha colpito la nostra attenzione. Ieri l’evento clou del giorno è stata la conferenza stampa in cui Mario Draghi ha presentato il decreto Sostegni e ha annunciato la volontà di fare il vaccino AstraZeneca. Partiamo allora dal numero 87 che indica appunto il “vaccino” e proseguiamo con il “39” che sta per “sostegno”. Immancabile anche un riferimento al “presidente”, numero 45, e al “governo”, numero 23. Optiamo infine per i numeri 9, corrispettivo di “aiuto” e 56, ad indicare la “conferenza”.



© RIPRODUZIONE RISERVATA