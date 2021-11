LOTTO/ Estrazioni di oggi Superenalotto e 10eLotto, 20 novembre: i numeri vincenti

LOTTO E SUPERENALOTTO, ESTRAZIONI DI OGGI: 20 NOVEMBRE 2021

Tutto pronto per le estrazioni del Lotto, Superenalotto e 10eLotto di oggi sabato 20 novembre 2021: qualche ora e poi via dritti verso i numeri vincenti sul concorso Sisal numero 139/2021. Calabria protagonista dell’ultima estrazione del Lotto, quella di giovedì 18 novembre 2021. Sugli scudi in particolare un giocatore di Spezzano della Sila, in provincia di Cosenza, che ha centrato sei ambi, quattro terni e una quaterna puntando 2 euro sui numeri 10-11-75-90 sulla ruota di Milano e vincendone oltre 64mila. Sul podio delle vincite sale anche l’anonimo di Crevoladossola (VB) che ha intascato più di 26mila euro grazie ai numeri 10-15-75 sulla ruota di Milano. Sempre in Lombardia la vincita che vale la medaglia di bronzo: è quella conseguita dal concorrente di Cassano Magnago (Varese) che ha centrato tre ambi e un terno sulla ruota di Milano, portandosi a casa più di 23mila euro.

L’ultimo concorso del Lotto ha distribuito oltre 10 milioni di euro in tutta Italia, per un totale di quasi un miliardo da inizio anno. E il 10eLotto? Il portale agipronews ci mette a conoscenza di una vincita da 150mila centrata a Roma da un fortunato che ha puntato 15 euro su un’estrazione frequente centrando un 8 Oro. Secondi a pari merito i due 9 da 20mila euro realizzati a Villa Castelli (BR) e Bagnara Calabra (RC). Bene anche la Sardegna: a Quartu Sant’Elena (CA), con due 3, vinto un totale di oltre 15mila euro. L’ultimo concorso del 10eLotto ha distribuito vincite per 21 milioni di euro, per un totale di oltre 3,7 miliardi dall’inizio dell’anno.

LE QUOTE DELL’ULTIMO CONCORSO DEL SUPERENALOTTO

Abbiamo visto le quote assegnate negli ultimi concorsi di Lotto e 10eLotto: adesso facciamo lo stesso per quanto riguarda il Superenalotto. Nell’estrazione di giovedì 18 novembre 2021 nessuno ha totalizzato il “6” né il “5+1”: si sono certo consolati i due giocatori che hanno fatto “5” intascando così 95.261,67 euro! Il “4” ha premiato 521 fortunati con 375,26 euro, mentre il “3” ha regalato 17.846 euro a 32,81 giocatori. E il “2”? I 5,94 euro del concorso di giovedì sono andati a 305.376 persone.

Capitolo SuperStar: nel concorso gemello del Superenalotto il premio più alto di giornata è stato il “4 Stella” da 37.526,00 euro, andato a 2 fortunatissimi giocatori. Poi il “3 Stella” da 3.281,00 euro vinto da 120 persone e il “2 Stella” da 100 euro appannaggio di 1.952 concorrenti. Ultimi due premi: “1 Stella” e “0 Stella”, da 10 e 5 euro, sono andati rispettivamente a 14.614 e 36.843 giocatori. Finita qui? Non ancora! Dobbiamo citare infatti i premi Seconda Chance 1 e 2 da 50 e 3 euro: ad aggiudicarseli sono stati 106 e 15.928 fortunati!

COME INVESTIRE IL JACKPOT DEL SUPERENALOTTO

Il Jackpot del Superenalotto di oggi ammonta a 112.200.000 €: pensate per un attimo di essere voi a vincere e ad avere tra le mani tutti questi soldi. Cosa ne fareste? Sì, sappiamo bene che ognuno di voi ha molti sogni, ma non sarebbe male destinare almeno una minuscola porzione di denaro al finanziamento di una delle tante iniziative meritevoli di attenzione presenti sulla piattaforma di fundraising kickstarter.com. Oggi vogliamo parlarvi in particolare di Revopoint POP 2: uno scanner 3D di precisione in grado di scansionare la realtà in tre dimensioni. Gli sviluppatori lo descrivono in questi termini: “L’anno scorso abbiamo lanciato la prima generazione di POP 3D Scanner su Kickstarter e abbiamo ottenuto un enorme successo. Dopo aver soddisfatto tutte le ricompense e aver raccolto il feedback dei nostri utenti, ovviamente, sappiamo che lo amate!

Ora, siamo entusiasti di presentarvi POP 2, la versione aggiornata e ricca di funzioni di POP 3D Scanner che ha una maggiore precisione, un funzionamento più fluido, un effetto colore migliore, ecc. POP 2 può aiutarvi a catturare facilmente il modello 3D per la stampa 3D, la progettazione 3D, la modellazione VR/AR 3D, il reverse engineering e la misurazione, ecc”. Beh, a leggere bene sembra proprio il classico caso in cui le parole non riescono a sopperire all’assenza di immagini: dovete guardare coi vostri occhi di che si tratta. Cosa ne dite? Destinereste una piccola somma della vostra vincita a questo progetto rivoluzionario?

LA SMORFIA NAPOLETANA PER LOTTO E SUPERENALOTTO

Non c’è appuntamento con la rubrica del Lotto e del Superenalotto che si rispetti che non abbia al suo interno lo spazio dedicata alla Smorfia Napoletana. Spesso ci dedichiamo all’analisi di un determinato evento di cronaca per trarre ispirazione sui numeri da giocare. Oggi però vogliamo concentrarci in particolare su un numero per vedere qual è il suo significato nella Smorfia partenopea.

Essendo 20 novembre 2021 il prescelto non può che essere il numero 20. Esso è associato a “‘a festa”, la festa. Bisogna fare però una precisazione: nella maggior parte dei casi la sua connotazione era infatti legata al concetto di festa intesa come ricorrenza religiosa; soltanto col passare degli anni ha iniziato ad includere il riferimento anche ad avvenimenti festosi di tipo pagano o civile. con il passare del tempo invece il termine ha iniziato ad includere anche le ricorrenze pagane o civili. E voi? Oggi giocherete il numero 20 nella vostra schedina?



