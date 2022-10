Lotto/ Estrazioni di oggi Superenalotto e 10eLotto: 20 ottobre, i numeri vincenti

LOTTO E SUPERENALOTTO, ESTRAZIONI DI OGGI: 20 OTTOBRE 2022

Oggi, giovedì 20 ottobre 2022, ritornano ancora una volta le estrazioni di Lotto, 10eLotto e Superenalotto con i loro numeri vincenti, nell’ambito del concorso Sisal n. 126/2022. Restando in attesa di scoprire gli esiti dei sorteggi odierni, andiamo a riepilogare in breve quanto si è verificato in occasione delle estrazioni di Lotto e Superenalotto nella serata di martedì 18 ottobre, quando è stata incoronata la Toscana con una doppietta: a Firenze si sono festeggiate la vincita più alta dell’ultimo concorso del Lotto, un colpo da oltre 39mila euro, e un’altra vincita da 9mila euro, che portano il bottino totale del Lotto a oltre 48mila euro. A Penne, in provincia di Pescara, sono stati vinti al Lotto 14.100 euro, mentre a Fonte Nuova, in provincia di Roma, è stata centrata una vincita al Lotto da oltre 11mila euro. L’ultimo concorso del Lotto ha distribuito oltre 5,1 milioni di euro in tutta Italia, per un totale di 853,4 milioni di euro dall’inizio dell’anno.

Nel 10eLotto, invece, ha esultato il Piemonte, dove si sono registrate vincite complessive per 139.500 euro. La più alta del concorso arriva da Villadossola, in provincia di Verbania, con un 9 Doppio Oro da 100mila euro, seguita da un 6 Oro da 12.500 euro realizzato a Borgomanero, in provincia di Novara, e tre vincite da 9mila euro, ciascuna delle quali è stata messa a segno a Novi Ligure, in provincia di Alessandria, grazie ad altrettanti 4. Da segnalare anche un 5 da 21mila euro indovinato a Verona e due vincite da 20mila euro: la prima centrata a Catania con un 9, mentre a Lavagna, in provincia di Genova, un fortunato giocatore ha realizzato un 8 Doppio Oro. L’ultimo concorso del 10eLotto ha distribuito premi per 27,6 milioni di euro, per un totale di oltre 2,9 miliardi di euro da inizio anno.

LOTTO, IL JACKPOT DEL SUPERENALOTTO IN PALIO

Oltre che per il Lotto, è tempo anche delle estrazioni del Superenalotto, con i numeri vincenti del concorso Sisal numero 126. Ancora niente da fare per l’individuazione del jackpot, che non fa esultare un giocatore dal 22 maggio 2021; in quella circostanza, la combinazione vincente fu intercettata da uno scommettitore di Montappone, in provincia di Fermo. Da quel momento in poi, il montepremi del Superenalotto ha continuato a crescere, giungendo a 291,5 milioni di euro.

Nel concorso di martedì 18 ottobre sono stati nove i punti “5” centrati, con i fortunati vincitori che si sono portati a casa 29.609,16 euro a testa. Da segnalare anche tre “4 stella” da 29.578 euro ciascuno. Grazie all’app Superenalotto rinnovata, gli appassionati del gioco più amato dagli italiani potranno scegliere la modalità di gioco preferita tra online o “Gioca in Ricevitoria” e per mezzo della possibilità di preparare la schedina online, potranno ridurre lo spreco di carta e contribuire, con un piccolo gesto, alla salvaguardia del pianeta. Le operazioni di aggiornamento sono state completate – sia su smartphone e tablet Android e iOS – e il passaggio alla nuova applicazione sarà davvero un’esperienza che appassionerà gli utenti già affezionati e i nuovi clienti, alla ricerca di soluzioni evolute e al passo con i tempi.

LOTTO, COME INVESTIRE IL JACKPOT DEL SUPERENALOTTO

Il jackpot del Superenalotto, qualora i sei numeri vincenti vengano individuati, regalerebbe una cifra da sogno all’eventuale possessore della bolletta fortunata. Qualora necessitaste di un consiglio, vi segnaliamo la possibilità di finanziare i progetti sul sito internet Kickstarter, che raccoglie idee a caccia di finanziamenti da parte di creativi sparsi in ogni angolo del mondo.

Uno di essi è denominato “Shelfy”. Ecco la descrizione: “Shelfy è un dispositivo intelligente che fa durare più a lungo gli alimenti, riduce la carica batterica ed elimina i cattivi odori dal frigorifero. Un purificatore piccolo e compatto che consente agli alimenti di durare fino a 12 giorni in più in frigorifero. Un prodotto progettato per combattere gli sprechi alimentari e far risparmiare le famiglie a un prezzo incredibilmente scontato! Lo spreco alimentare è uno dei problemi più grandi e sottovalutati del nostro tempo: se la perdita e lo spreco di cibo fossero un Paese, sarebbero la terza fonte di emissioni di gas serra. Lo spreco alimentare grava anche sui sistemi di gestione dei rifiuti, aggrava l’insicurezza alimentare e contribuisce in modo determinante alle tre crisi planetarie del cambiamento climatico, della perdita di biodiversità e dell’inquinamento. Una famiglia spende in media quasi 2mila dollari all’anno per cibo che sicuramente verrà buttato via e sprecato. Ma questo non è l’unico problema: gli studi dimostrano che 1 frigorifero su 2 ha una proliferazione di muffe e batteri superiore alla media, che può causare contaminazioni e possibili rischi per la nostra salute”.

SMORFIA NAPOLETANA PER SUPERENALOTTO E LOTTO

La smorfia napoletana torna ancora una volta a intersecarsi con i numeri vincenti di Lotto e Superenalotto e noi de IlSussidiario.net vogliamo provare a darvi un suggerimento circa i numeri su cui puntare, nella speranza che il consiglio possa rivelarsi fortunato. Prendiamo quindi spunto da una notizia giornalistica, dalla quale trarre spunto per la compilazione della sequenza vincente.

E allora per smorfiare i numeri da poter giocare nelle prossime estrazioni di Lotto e Superenalotto, associamo la news del giorno ai risultati di una ricerca scientifica secondo cui le fontane di lava emesse dai crateri che stanno sulla sommità dell’Etna possono essere precedute da infrasuoni, la cui elaborazione permette di monitorare la progressiva risalita del magma all’interno del condotto. Sono questi i risultati dello studio condotto da un team internazionale di ricercatori dell’Osservatorio etneo dell’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia, dell’Università di Catania, della University of Canterbury (Nuova Zelanda) e della Boise State University (Usa). La ricerca ‘Infrasonic gliding reflects a rising magma column at Mount Etna’ è stata appena pubblicata su Scientific Report. L’infrasuono è un segnale acustico di bassa frequenza, non udibile all’uomo, le cui registrazioni mediante appositi microfoni sono sempre più utilizzate dagli osservatori vulcanologici per il monitoraggio. Quali sono i numeri connessi a questa news scientifica? Iniziamo in tal senso con il numero 78 (vulcano), per proseguire quindi con il 44 (lava). Ci sono poi il 26 (ultrasuono), il 2 (studio) e il 76 (ricercare).

