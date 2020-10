LOTTO/ Estrazioni di oggi Superenalotto e 10eLotto, 20 ottobre: i numeri vincenti

LOTTO E SUPERENALOTTO, ESTRAZIONI DI OGGI: 20 OTTOBRE 2020

Tutto pronto per le estrazioni del Lotto, Superenalotto e 10eLotto di oggi martedì 20 ottobre 2020: qualche ora e poi via dritti verso i numeri vincenti sul concorso Sisal numero 108/2020. Prima di proiettarci verso i risultati di oggi, volgiamo un attimo lo sguardo all’indietro, in particolare alle statistiche e alle “classifiche” dell’estrazione andata in scena sabato scorso. Per quanto riguarda il Lotto, grande protagonista è stata la città di Fabriano, in provincia di Ancona: con una puntata complessiva di 3,50 euro sui numeri 10-20-63-78-90 sulla ruota Nazionale, un fortunato giocatore ha indovinato infatti sei ambi, quattro terni e una quaterna. Risultato finale? Una vincita pari a 25.950 euro tanto per gradire. Poco al di sotto di questa soglia la vincita conseguita da un giocatore di Albenga (SV), fermatosi a quota 25mila euro, mentre a Chiari (BS) ci si è dovuti “accontentare” di 23.850 euro. E il 10eLotto? A Milano si è fatto il botto: un fortunato giocatore ha infatti centrato la vincita più alta dell’anno, un 10 Oro da 2,5 milioni di euro. Investimento? Minimo. A cambiare la sua vita per sempre è stata una puntata da 2 euro su 10 numeri di un’estrazione frequente.

LE QUOTE DELL’ULTIMO CONCORSO DEL SUPERENALOTTO

Abbiamo visto che Lotto, ma soprattutto 10eLotto, hanno assegnato ricchissimi premi in occasione del concorso di sabato. Possiamo dire lo stesso anche per il SuperEnalotto? Iniziamo col dire che ancora una volta nessuno è stato in grado di aggiudicarsi l’ambitissimo Jackpot. Ciò significa che nel concorso di oggi verranno messi in palio la bellezza di 53 milioni e 800mila euro. Detto che nessuno ha fatto “6”, bisogna rimarcare come a secco siano andati anche quanti speravano di fare quanto meno “5+Jolly”. I primi premi assegnati sono stati dunque quelli attribuiti agli otto fortunati che hanno portato a casa 25.381,89 € grazie al “5”. Il “4” ha garantito invece 340,86 € a 604 giocatori, mentre il “3” è valso sabato 29,49 euro a 21.074 appassionati di SuperEnalotto. Premio di consolazione per i 322.711 che hanno totalizzato il “2” vincendo 5,99 euro. Per quanto riguarda il SuperStar, vacante il primo premio: in due hanno vinto invece 34.086,00 € facendo 4+SuperStar. Il premio corrispondente al “3+SuperStar” da 2.949,00 € è stato vinto da 82 giocatori, mentre sono stati in 1465 ad aggiudicarsi il canonico “centone” associato al “2+SuperStar”. Ultimi due premi di giornata: i 10 euri associati all’1+SuperStar sono stati vinti da 10.555 giocatori, mentre in 25.201 hanno azzeccato unicamente il numero jolly guadagnandosi così 5 euro.

COME SPENDERE IL JACKPOT DEL SUPERENALOTTO?

Con un jackpot del SuperEnalotto superiore ai 53 milioni di euro è più che legittimo credere che con una cifra del genere tra le mani si proverebbe una sorta di pericoloso spaesamento. La domanda del resto è scontata: “Cosa fare di tutti questi soldi?”. State sereni, la nostra Rubrica è qui apposta per aiutarvi nell’impresa di investire – attenzione, non scialacquare – quanto meno una piccola porzione di questa ricca vincita (forse) alle porte. Come da consuetudine ci facciamo ispirare da kickstarter, la piattaforma in cui le idee innovative in attesa di generosi “mecenati” non mancano mai. Un esempio? Il microscopio a punta di dito iMicro Q2. Da quando Antony van Leeuwenhoek inventò il suo microscopio nel XVII secolo, ci sono stati enormi progressi nella tecnologia dei microscopi. I microscopi con prestazioni eccellenti sono di solito ingombranti, pesanti e costosi, anche per quelli portatili. “Con i nostri anni di impegno – spiegano gli sviluppatori – quello che abbiamo introdotto nel 2018 – il microscopio a punta di dito iMicro Q – è una vera svolta nella microscopia mobile. Ha prestazioni ottiche paragonabili a quelle di un microscopio da tavolo professionale e consente di portarlo con sé con la stessa facilità con cui si porta il telefono. Oltre alle eccellenti prestazioni ottiche e alla portabilità dell’iMicro Q, l’iMicro Q2 ha un nuovo design che gli consente di funzionare con qualsiasi smartphone. Come lo vedete (letteralmente) questo puntino microscopico sul vostro telefono?

LA SMORFIA NAPOLETANA PER LOTTO E SUPERENALOTTO

Ormai ci siamo, manca poco all’estrazione di Lotto, 10eLotto e SuperEnalotto, eppure potrebbe esserci qualcuno ancora indeciso sui numeri da giocare nel concorso di oggi, martedì 20 ottobre 2020. Fate parte di questa categoria di giocatori? La nostra Rubrica dedicata alla Smorfia, rigorosamente napoletana, viene in vostro soccorso. In che modo? Partendo da un fatto di cronaca per poi interpretarlo secondo le sue indicazioni. E’ notizia di oggi che la Russia avrebbe pianificato un attacco informatico ai danni del Giappone in occasione delle Olimpiadi di Tokyo 2020, mai disputate a causa della pandemia: a dirlo è stata l’intelligence britannica. Partiamo allora dalla Russia, nome al quale non corrisponde alcun numero. Con un po’ di fantasia potremmo però associare la nazione a Mosca, che nella Smorfia ha però la minuscola dell’insetto e corrisponde al numero 9. Curiosamente la scelta si rivela doppiamente azzeccata visto che il 9 è il numero associato alla parola “mandorla”, nome con cui identifichiamo il taglio degli occhi tipico dei giapponesi. L’Olimpiade un numero nella Smorfia invece ce l’ha eccome: è il 2. Ma non dobbiamo dimenticare il centro della notizia: l’attacco, che potremmo riassumere con la parola guerra, numero 56, scoperto dalle spie inglesi. In questo caso ci accontentiamo del singolare: vada allora per la spia, corrispondente al numero 15.



© RIPRODUZIONE RISERVATA