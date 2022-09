Lotto/ Estrazioni di oggi Superenalotto e 10eLotto: 20 settembre, i numeri vincenti

LOTTO E SUPERENALOTTO, ESTRAZIONI DI OGGI: 20 SETTEMBRE 2022

Oggi, martedì 20 settembre 2022, fanno ancora capolino le estrazioni di Lotto, 10eLotto e Superenalotto con i loro numeri vincenti, in occasione del concorso Sisal n. 113/2022. Aspettando di imbatterci gli esiti odierni di Lotto e Superenalotto, ricapitoliamo ciò che è accaduto sabato scorso. Come riporta il portale Agipronews, in Sardegna un fortunato giocatore di Monti, in provincia di Sassari, ha centrato una vincita da oltre 18mila euro. Si festeggia anche a Genzano di Roma, dove è stata realizzata una vincita da oltre 14mila euro; altri 14mila euro vanno a un giocatore di Parabita, in provincia di Lecce. L’ultimo concorso del Lotto ha distribuito 5,1 milioni di euro in tutta Italia, per un totale di 761,5 milioni di euro dall’inizio dell’anno.

Lotto e Superenalotto numeri vincenti/ Estrazioni e 10eLotto, oggi 17 settembre 2022

Per ciò che riguarda il 10eLotto e i suoi numeri vincenti, ha esultato la Sicilia: ad Acireale, in provincia di Catania, è stato centrato un 9 Doppio Oro da 100mila euro. Puglia fortunata con vincite complessive per 40mila euro: si festeggia a Martignano, in provincia di Lecce, con un 8 Doppio Oro da 20mila euro, e a San Ferdinando di Puglia, in provincia di Barletta, grazie a un 9 sempre da 20mila euro. Doppietta anche in Lombardia, con vincite per 32mila euro: a Muggio, in provincia di Monza Brianza, è stato centrato un 9 da 20mila euro, mentre altri 12mila euro vanno a un giocatore di Milano che ha centrato un 6 Doppio Oro. Due vincite anche in Campania: a Saviano, in provincia di Napoli, è stato indovinato un 5 Oro da 20mila euro, altri 10mila euro vanno a un giocatore di Casal di Principe, in provincia di Caserta, che ha centrato un 6 Doppio Oro. L’ultimo concorso del 10eLotto ha distribuito 23,5 milioni di euro in tutta Italia, per un totale di oltre 3,3 miliardi di euro dall’inizio dell’anno.

SIMBOLOTTO, LOTTO SIMBOLI E NUMERI VINCENTI/ Estrazioni di oggi 17 settembre 2022

LOTTO, IL JACKPOT DEL SUPERENALOTTO IN PALIO

Il Superenalotto torna oggi, martedì 20 settembre 2022, con il concorso Sisal numero 113 e con i suoi numeri vincenti. L’inseguimento al jackpot continua ininterrottamente e senza esito dal 22 maggio 2021, quando un fortunato giocatore di Montappone, in provincia di Fermo, centrò l’impresa di individuare l’intera combinazione vincente. Ad oggi, il montepremi del Superenalotto è oltremodo elevato: parliamo di una cifra difficile anche solo da immaginare, vale a dire 274,3 milioni di euro, con la quale gli scommettitori potrebbero concedersi decisamente più di uno sfizio.

LOTTO NUMERI VINCENTI SUPERENALOTTO/ Superstar, estrazioni 10eLotto 15 settembre 2022

Nel concorso di sabato 17 settembre non è stato centrato nessun “6”. Ad Avezzano, in provincia de L’Aquila, presso la tabaccheria “Felli” di via Roma 176 è stato centrato un “5 Stella” da 652.332,50 euro, mentre sono dodici i punti “5” centrati, con i fortunati vincitori che si portano a casa 26.093,30 euro a testa. Da segnalare anche quattro “4 Stella” da 21.474 euro ciascuno.

LOTTO, COME INVESTIRE IL JACKPOT DEL SUPERENALOTTO

I numeri vincenti del Superenalotto stanno per rivelarci se il “6” sarà finalmente centrato. Quali sono le modalità di investimento del jackpot, in caso di successo? Il possibile vincitore milionario può fare totalmente affidamento ai consigli della nostra rubrica, imperniata a sua volta sui suggerimenti riportati sul portale telematico Kickstarter, sul quale è possibile reperire progetti a caccia di finanziamenti da parte di creativi disseminati in tutto il pianeta.

Adesso rivolgiamo la nostra attenzione a uno di questi progetti, ossia gli occhiali da sole “Times”. Ecco la descrizione, a cura dei suoi creatori: “Abbiamo creato il miglior paio di occhiali da sole per tutti i tempi! Sono pronti per l’avventura, unisex, super leggeri, rispettosi del pianeta e non cadono mai. Si possono indossare al collo, sotto una maglietta e sono sempre pronti per i momenti più belli! Le montature sono ricavate da piante, sono biodegradabili e prodotte secondo i più alti standard in Italia. Crediamo che sia giunto il momento di porre fine agli occhiali da sole persi e rotti. Con il vostro sostegno daremo vita a questo nuovo occhiale in attesa di brevetto! I Times sono stati creati per ogni tipo di avventura. Non solo sono incredibilmente resistenti, ma non cadono mai. Niente più rotture, cadute o perdite in mare. Questi occhiali da sole in attesa di brevetto utilizzano un cinturino flessibile che li tiene saldamente sul viso, ma che diventa anche un laccetto da collo quando il sole si fa sentire. La particolarità è che si ripiegano su se stessi, in modo da poterli indossare sotto la giacca o la maglietta quando non li si usa e dimenticarsi che ci sono”.

SMORFIA NAPOLETANA PER SUPERENALOTTO E LOTTO

All’interno del nostro viaggio tra il Lotto e il Superenalotto e i loro numeri vincenti non può in alcun modo mancare l’approdo sul lido della smorfia napoletana, attraverso i cui significati anche noi de IlSussidiario.net vogliamo provare a darvi un suggerimento per la vostra giocata, cominciando da una notizia di attualità e scegliendo i numeri ad essa relativi.

Di conseguenza, associamo la notizia del giorno ai funerali della Regina Elisabetta II, sepolta nella cappella di San Giorgio, annessa al castello di Windsor, nel corso di una cerimonia privata a cui hanno preso parte Re Carlo III e i membri più stretti della famiglia reale britannica. La sovrana riposa in una piccola cappella della chiesa, la King George VI Memorial Chapel, a fianco del principe consorte Filippo e vicino al padre Giorgio VI, alla regina Madre e alla sorella, la principessa Margaret. La funzione privata, presieduta dal decano di Windsor, si è svolta dopo i solenni funerali di Stato. Quali sono i numeri connessi a questa triste news? Iniziamo con il numero 73 (regina), per proseguire quindi con il 90 (funerale). Ci sono poi il 66 (corona), il 60 (trono) e il 70 (cerimonia).











© RIPRODUZIONE RISERVATA