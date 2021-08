LOTTO/ Estrazioni di oggi Superenalotto e 10eLotto, 21 agosto: i numeri vincenti

LOTTO E SUPERENALOTTO, ESTRAZIONI DI OGGI: 21 AGOSTO 2021

Tutto pronto per le estrazioni del Lotto, Superenalotto e 10eLotto di oggi sabato 21 agosto 2021: qualche ora e poi via dritti verso i numeri vincenti sul concorso Sisal numero 100/2021. Diamo però prima un’occhiata a quanto accaduto nel concorso di giovedì 19 agosto. Il portale agipronews.it ci informa che la vincita più alta del giorno è stata centrata a Follonica, in provincia di Grosseto, grazie ad un ambo secco da 25mila euro arrivato con i numeri 10-17 sulla ruota di Palermo.

LOTTO E SUPERENALOTTO NUMERI VINCENTI/ Estrazioni 19 agosto 2021: quote, Superstar e…

Sul podio delle vincite si piazzano anche i 19mila euro vinti ad Arzano, in provincia di Napoli, e gli oltre 18mila euro di Mercato San Severino, in provincia di Salerno. L’ultimo concorso del Lotto ha distribuito quasi 5,4 milioni di euro in tutta Italia, per un totale di 735,3 milioni dall’inizio dell’anno. Capitolo 10eLotto: qui il premio più alto è andato ad un fortunato giocatore di Cantù, in provincia di Como, che ha centrato un 9 Doppio Oro da 100mila euro puntando 4 euro. Gioie importanti anche a San Francesco al Campo, in provincia di Torino, e a Rende, in provincia di Cosenza, con due 8 Oro che hanno regalato 30mila euro ciascuno. In questo caso l’ultima estrazione ha distribuito 19,1 milioni di euro, per un totale di quasi 2,8 miliardi da inizio 2021.

SIMBOLOTTO, LOTTO SIMBOLI E NUMERI VINCENTI/ Estrazione di oggi 19 agosto 2021

LE QUOTE DELL’ULTIMO CONCORSO DEL SUPERENALOTTO

Occupiamoci ora delle quote del Superenalotto di giovedì. Nessuno ha avuto abbastanza fortuna da fare “6” o “5+1”: in tre però si sono consolati facendo “5” e intascandosi un premio da 53.770,93 euro. Il “4” ha regalato 333,35 euro a 510 fortunati, mentre in 20.161 hanno fatto “3” vincendo 24,81 euro. Ultimo premio del Superenalotto di giovedì? Quello da 5 euro associato al “2” e fatto proprio da 323.695 giocatori. E il SuperStar?

La fortuna è stata più democratica nel concorso gemello del Superenalotto. Sono stati addirittura in otto a fare “4 Stella” e a portare a casa 33.335,00 euro. Il “3 Stella” ha assicurato invece 2.481,00 euro a 120 giocatori: niente male davvero! I canonici 100 euro associati al “2 stella” sono andati a 1.459 anonimi, mentre ha fatto “1 Stella” un gruppo di 9.404 giocatori che ha vinto così 10 euro. Chiusura riservata ai 20.665 giocatori che hanno fatto “0 Stella” vincendo così 5 euro.

LOTTO E SUPERENALOTTO NUMERI VINCENTI/ Estrazioni 17 agosto 2021: Superstar e quote

COME INVESTIRE IL JACKPOT DEL SUPERENALOTTO?

Il Jackpot del Superenalotto di oggi ammonta a 70.500.000 euro. Come investire tale somma in caso di vincita? Noi vi consigliamo sempre di essere un po’ generosi. Ciò non significa certo rinunciare al Jackpot, ma quanto meno destinare una piccola somma al finanziamento di uno dei tanti progetti innovativi che attendono soltanto di essere finanziati per prendere il volo. Questo è il caso per esempio di “Nextube – Un display moderno ispirato all’orologio nixie retrò”.

Di che si tratta? Di un progetto che sulla piattaforma kickstarter.com ha già ottenuto quasi 200mila euro di donazioni. Ecco come lo descrivono gli stessi sviluppatori: “Ispirato all’orologio sovietico a tubo Nixie degli anni 50-70, Nextube utilizza moderni schermi IPS per far rivivere il bellissimo caldo bagliore arancione della vecchia tecnologia, allo stesso tempo, vi mostra le metriche chiave della vita moderna. Potete usarlo per sapere l’ora, organizzare il vostro programma, controllare il meteo, monitorare le prestazioni dei social media, visualizzare la vostra musica preferita e illuminare il vostro spazio”. Curiosi di vederlo? Allora cliccate qui!

LA SMORFIA NAPOLETANA DI LOTTO E SUPERENALOTTO

Non possiamo non chiudere la nostra rubrica dedicata a Lotto e Superenalotto con un riferimento alla Smorfia Napoletana. Su quali numeri vogliamo puntare per l’estrazione odierna? Come sempre prendiamo spunto dalla cronaca per trarre ispirazione, dunque non possiamo ignorare il fatto che oggi ricominci il campionato italiano di calcio. Giochiamo allora innanzitutto il numero 1 che nella Smorfia partenopea corrisponde appunto alla parola “calcio”.

Protagonista assoluto? Ovviamente il “pallone”, dunque il numero 10. Da oggi inizia la caccia alla “squadra”, numero 88, che tenterà di cucirsi sul “petto”, numero 87, lo “scudetto”, associato al numero 64. Quale sarà la squadra “campione” (numero 55)? Quello odierno è solo un assaggio, noi ci accontenteremmo di azzeccare i numeri del Superenalotto…

© RIPRODUZIONE RISERVATA