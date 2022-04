Lotto/ Estrazioni di oggi Superenalotto e 10eLotto: 21 aprile, i numeri vincenti

LOTTO E SUPERENALOTTO, ESTRAZIONI DI OGGI: 21 APRILE 2022

Tornano le estrazioni di Lotto, Superenalotto e 10eLotto in vista del nuovo concorso Sisal n. 48/2022 di oggi, giovedì 21 aprile 2022. A breve conosceremo quali sono i numeri vincenti che faranno sognare migliaia di appassionati. Nel frattempo però, perché non dare uno sguardo a quello che è accaduto nell’ultimo concorso del Lotto del passato martedì? A venirci incontro è come sempre il portale Agipronews che svela qual è stata la vincita più ricca dell’ultimo appuntamento con la fortuna. A festeggiare è stato Morbegno, in provincia di Sondrio dove un fortunato concorrente è riuscito a mettere a segno una vincita da 52 mila euro grazie a una giocata eseguita sulla ruota di Palermo. A festeggiare è stata anche Amendolara, in provincia di Cosenza, grazie a un terno sulla ruota di Genova del valore di 49.500 euro. In Piemonte, tris di vincite per un totale di 39mila euro realizzate tutte a Torino. Due vincite da 22.500 euro anche nel Lazio, rispettivamente a Fiumicino e Roma mentre a Firenze un fortunato concorrente è entrato in possesso di una vincita di quasi 23 mila euro. In tutto nell’ultimo concorso sono stati distribuiti 5,3 milioni di euro per un totale di 304 milioni dall’inizio dell’anno.

Come è andata invece nel 10eLotto? L’ultimo concorso del martedì ha premiato il Lazio dove è stata centrata la maggiore vincita da 30 mila euro a Roma grazie a un 8 Oro. Sempre nella Capitale è stato messo a segno un 6 Doppio Oro da 9 mila euro. A Settimo Torinese (Torino), con un 9 un fortunato concorrente si è portato a casa una vincita da 20mila euro, così come accaduto a Parma. L’ultimo concorso del 10eLotto ha permesso di distribuire vincite in tutta Italia per un totale di 20,3 milioni di euro mentre dall’inizio dell’anno siamo giunti a quota 1,1 miliardi.

LOTTO, LE QUOTE DELL’ULTIMO CONCORSO DEL SUPERENALOTTO

Nella prima serata di oggi, giovedì 20 aprile, non ci sarà spazio solo per il Lotto ed il 10eLotto ma anche per il tanto ambito Superenalotto. Cosa attrae maggiormente di questo storico gioco? Da un po’ di mesi a questa parte a fare gola è soprattutto il ricchissimo jackpot messo in palio. Il nuovo concorso di stasera rimette in gioco tutto, a partire dalla possibilità di poter cambiare definitivamente vita centrando il ricco “6”. In caso di serata fortunata, il jackpot messo in palio garantirà una maxi vincita di 191 milioni di euro. Questo perché anche nel concorso del passato martedì nessun concorrente è riuscito a centrare l’intera combinazione.

Intanto, nell’ultimo concorso di martedì 19 aprile, sono stati centrali due “5” del valore ciascuno di 97.076,02 euro. Le due vincite sono state realizzate rispettivamente a Sanremo, in provincia di Imperia e a Piazza Armerina, in provincia di Enna. Si segnala anche un “4 stella” del valore di 47.802 euro. Ricordiamo che l’ultimo “6” da 156 milioni di euro centrato a Montappone (FM) risale ormai a quasi un anno fa, ovvero al 22 maggio del 2021.

LOTTO, COME INVESTIRE IL JACKPOT DEL SUPERENALOTTO

La maxi vincita in palio con il “6” del Superenalotto pone inevitabilmente davanti ad una domanda importante: come poter investire l’intero jackpot o parte di esso? C’è chi preferirà puntare su degli investimenti validi e chi invece impiegherà una parte per finanziare dei progetti che potrebbero stare particolarmente a cuore. A tal proposito, decine di creativi ogni giorno pubblicano i propri progetti proprio sulla piattaforma Kickstarter. Ciascuno di loro attende solo di poter essere finanziato. Ma quali sono gli attuali progetti in attesa di finanziatori?

Oggi, in particolare, ci soffermiamo su uno dei numerosi progetti, ovvero “Muros Somos: 33 murales con la storia” della messicana Cynthia Arvide. Si tratta di un libro d’arte che esplora una selezione di murales urbani realizzati da messicani in tutto il mondo. Dopo aver pubblicato il suo primo libro grazie alla medesima piattaforma, basato su alcuni degli artisti urbani più interessanti del suo Paese, la creativa ci riprova, richiamando l’attenzione sul suo nuovo ambito progetto. “Il libro è finito e pronto per andare in stampa”, ha spiegato. Chi vorrà saperne di più potrà cliccare qui.

LA SMORFIA NAPOLETANA DI LOTTO E SUPERENALOTTO

Siamo giunti all’ultima tappa dell’affascinante viaggio all’insegna dei numeri del Lotto e del Superenalotto ed è quello che fa tappa nella stazione immaginaria della Smorfia Napoletana. In questo focus andremo incontro alle esigenze dei concorrenti maggiormente indecisi, ovvero coloro che non hanno ancora in mente quali numeri poter mettere in gioco in vista dei nuovi concorsi. A tal proposito, partiremo da una notizia di stretta attualità dalla quale poter estrapolare alcuni dei numeri che speriamo possano rivelarsi fortunati.

Nuovi guai in vista per ASAP Rocky: il compagno di Rihanna è stato arrestato a Los Angeles dopo essere stato coinvolto in una sparatoria. Il rapper giunto da Barbados all’aeroporto LAX della metropoli a bordo di un jet privato è stato raggiunto da alcuni agenti che lo hanno condotto via in manette. Quali sono i numeri legati a questa particolare notizia di cronaca? Partiamo da 32 e 14, rispettivamente cantante e cantante uomo; il numero 85 (sparatoria); il 3 (arresto); 16 (scalo aereo) e 10 (agenti di polizia).











