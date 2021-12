Lotto/ Estrazioni di oggi Superenalotto e 10eLotto: 21 dicembre, i numeri vincenti

LOTTO E SUPERENALOTTO, ESTRAZIONI DI OGGI: 21 DICEMBRE 2021

Tutto pronto per l’estrazione del Lotto di oggi 21 dicembre, ma anche di Superenalotto e 10eLotto: procediamo a grandi passi verso i numeri vincenti del concorso Sisal n. 152/2021. Prima però diamo un’occhiata a quanto accaduto nell’ultimo concorso del Lotto, quello disputato sabato 18 dicembre 2021. Il portale agipronews.it ci dice che la vincita più alta di giornata è stata conseguita ad Andria (BT), dove nell’ultimo concorso un fortunato giocatore ha centrato una vincita pari a 216.600 euro con una giocata di quattro numeri, del valore di 4 euro, sulla ruota di Bari. La medaglia d’argento spetta all’anonomo genovese che ha portato a casa 62.502,17 euro con una giocata di 2 sulla ruota di Venezia. L’ultimo concorso del Lotto ha distribuito 18,8 milioni di euro, per un totale di 1,09 miliardi da inizio anno. E il 10eLotto? Premia la Puglia, con un 9 Oro da 250mila euro centrato a Bari grazie a una giocata da 3 euro.

Lotto, Superenalotto, 10eLotto: numeri vincenti/ Estrazioni 18 dicembre, quote Super

Festa grande pure a Follonica, in provincia di Grosseto, dove un fortunato concorrente ha centrato un 9 del valore di 100 mila euro. La stessa cifra centrata a San Giovanni in Persiceto, in provincia di Bologna, grazie ad una giocata da tre euro con cui un anonimo ha centrato un 9 Doppio oro da 100 mila euro. L’ultimo concorso del 10eLotto ha distribuito quasi 24,3 milioni in tutta Italia, per un totale di oltre 4 miliardi da inizio 2021.

Simbolotto, Lotto simboli e numeri vincenti/ Estrazione di oggi 18 dicembre 2021

LE QUOTE DELL’ULTIMO CONCORSO DEL SUPERENALOTTO

Quali sono le quote assegnate nel Superenalotto di sabato? Iniziamo col dire che la vincita più alta del concorso è stata quella da 48.203,66 euro associata al “5” e fatta propria da 5 persone. Il “4” è andato a 617 fortunati che hanno vinto così 396,35 euro, mentre il “3” è stato totalizzato da 25.255 persone che hanno intascato 29,22 euro. Ultimo premio dell’estrazione? Il “2” da 5,46 euro, finito nelle tasche di 419.729 concorrenti. Focus ora sul concorso gemello del Superenalotto: il SuperStar? In questo caso la vincita più alta di sabato è stata quella da 39.635,00 € fatta propria dal giocatore che ha fatto “4 Stella”. Spazio poi ai 2.922,00 euro vinti dai 124 concorrenti che hanno fatto “3 Stella”.

LOTTO E SUPERENALOTTO NUMERI VINCENTI/ Estrazioni 16 dicembre: 10eLotto e Smorfia

I canonici 100 euro associati al “2 Stella”? Appannaggio di 1.829 fortunati. A fare “1 Stella” e “0 Stella” sono stati invece 12.665 e 27.886 giocatori: per loro 10 e 5 euro di vincita. Chiusura per i premi Seconda Chance 1 e 2 da 50 e 3 euro, finiti rispettivamente nelle tasche di 134 e 20.203 anonimi.

COME INVESTIRE IL JACKPOT DEL SUPERENALOTTO

Il Jackpot del Superenalotto di oggi ammonta a 128.100.000 €: una cifra monstre che potrebbe creare non pochi imbarazzi a chiunque dovesse vincere. Noi come sempre suggeriamo di destinare una piccola porzione dell’eventuale vincita al sostegno di uno o più progetti innovativi ma bisognosi di una piccola spintarella dal punto di vista economico per spiccare definitivamente il volo. Oggi in particolare vi segnaliamo “TOKIT Omni Cook”. Di che si tratta? Prendiamo in prestito direttamente le parole utilizzate dai suoi sviluppatori, che lo presentano come “il tuo assistente di cucina: un elettrodomestico all-in-one che prepara i tuoi pasti in modo efficiente, più veloce e più emozionante che mai! (…) La tecnologia all’avanguardia di Omni Cook rende facile cucinare per qualsiasi occasione o vita quotidiana. Dispone di semplici ricette digitali passo dopo passo con un processo di cottura automatizzato che porta in tavola ogni pasto perfetto e delizioso”.

Un sogno, vero? Soprattutto per chi non ama cucinare e non è un portento ai fornelli. Curiosi di vedere come funziona? Allora cliccate qui e scegliete coi vostri occhi se il progetto merita o meno di essere finanziato con una piccola parte del “vostro” Jackpot!

LA SMORFIA NAPOLETANA PER LOTTO E SUPERENALOTTO

Non c’è appuntamento con il Lotto e il Superenalotto che si rispetti che non abbia all’interno di questa rubrica uno spazio dedicato alla Smorfia Napoletana. Come sempre cerchiamo di prendere spunto dall’attualità per trovare ispirazione sulla scelta dei numeri da giocare. E allora, su cosa ricade oggi la nostra scelta? Su un evento politico: il congedo del presidente Mattarella alla Conferenza degli Ambasciatori e delle Ambasciatrici. Optiamo allora anzitutto per il numero 45, ad indicare il “presidente”, e per il 90 di “Repubblica”, così da circostanziare Sergio Mattarella.

Aggiungiamo poi il numero 35, identificativo del verbo “congedare”, o in alternativa il 6 di “addio”, giacché il capo dello Stato ha detto che quella di ieri è stata l’ultima volta in cui si è rivolta alla comunità di diplomatici. A proposito, impossibile non chiudere senza il numero 19 di “ambasciatore”.



© RIPRODUZIONE RISERVATA