Lotto e Superenalotto/ Oggi estrazioni numeri vincenti e 10eLotto, 21 dicembre 2019

LOTTO E SUPERENALOTTO I NUMERI VINCENTI DELLE ESTRAZIONI DI OGGI

I numeri vincenti di Lotto, 10eLotto e Superenalotto sono oramai stati estratti e tutto è pronto per i giocatori nella caccia ai vincitori. Certo, un bel 6 del Superenalotto sarebbe il regalo più bello per questo Natale – e molti altri per la verità – ma ancora c’è fibrillazione e incertezza: qualcuno riuscirà a mettere le mani sul Jackpot? Lo sapremo prestissimo. E se nessuno sarà stato così fortunato nell’impresa, certo ci saranno molti che potranno consolarsi con dei bei premi a Lotto e 10eLotto, che sicuramente sapranno donare gioia ed emozione ai vincitori. Per quel che ci riguarda, allora, non ci resta che fare i nostri migliori auguri di buona fortuna a tutti e daconsigliare come sempre di giocare responsabilmente e di controllare sempre e in ogni caso i propri tagliandi in ricevitoria. E ora ecco i numeri vincenti di Lotto, 10eLotto e Superenalotto!

Estrazione 10eLotto n°153 del 21/12/2019

11 – 12 – 13 – 16 – 21 – 23 – 30 – 33 – 38 – 39 – 44 – 48 – 54 – 57 – 59 – 67 – 70 – 73 – 81 – 83

Numero Oro (primo estratto sulla ruota di Bari): 73

Doppio Oro (primo e secondo estratto sulla ruota di Bari): 73 – 13

(I numeri vincenti del concorso del Lotto e del 10eLotto sono pubblicati sul sito ufficiale dei monopoli di Stato http://www.agenziadoganemonopoli.gov.it/ si declina ogni responsabilità riguardo eventuali errori di trasmissione dei numeri vincenti, e si invita a controllare direttamente sul sito dei monopoli e/o in ricevitoria)

Ultima estrazione Superenalotto n. 153 del 21/12/2019

COMBINAZIONE VINCENTE

50 66 9 36 28 90

NUMERO JOLLY

71

SUPERSTAR

56

Lotto, estrazione n°153 del 21/12/2019 BARI 73 13 57 59 27 CAGLIARI 81 11 9 23 12 FIRENZE 38 21 32 52 73 GENOVA 48 30 84 28 89 MILANO 23 67 50 35 37 NAPOLI 70 33 10 80 12 PALERMO 16 59 49 65 63 ROMA 67 44 68 59 55 TORINO 54 39 12 23 29 VENEZIA 83 12 4 54 61 NAZIONALE 44 2 63 18 12

I RITARDATARI DI LOTTO E SUPERENALOTTO

Numeri ritardatari del Lotto e del Superenalotto al centro del nostro consueto focus. Iniziamo dall’analizzare la situazione per quanto concerne il primo dei due concorsi di cui sopra. Nessun dubbio sulla maglia nera per eccellenza del gioco del Lotto: il numero 22 sulla ruota di Palermo non ha eguali con i suoi 144 ritardi consecutivi. Vicino a lui non ottiene lo stesso risalto la latitanza prolungata del numero 8 sulla ruota di Milano, assente a sua volta da ben 140 turni consecutivi. Molto al di sopra della soglia psicologica rappresentata da quota 100 c’è anche il numero 7, che a Bari non viene avvistato da 110 estrazioni di fila. Prossimo indiziato ad entrare a far parte del club dei centenari il numero 38 sulla ruota di Genova, dove manca da 98 concorsi. Capitolo Superenalotto: il ritardatario più ritardatario di tutti è il numero 85, assente da 76 turni. Seguono i numeri 69 e 27, assenti rispettivamente da 63 e 58 estrazioni, scalati di un posto dopo l’uscita del numero 3 nel concorso di giovedì. (agg. di Dario D’Angelo)

CRESCE IL JACKPOT DEL SUPERENALOTTO

Una ricca serata di estrazioni sta per cominciare: Lotto, 10eLotto e Superenalotto sono pronti ad accendere le festività natalizie. Può senza dubbio riuscirci il Jackpot del Superenalotto, visto che vale oltre 49 milioni di euro. Ma bisogna indovinare i sei numeri vincenti, e questo non è semplice. Ma se si vuole conquistare una vincita del genere bisogna riuscire a fare qualcosa di straordinario. Del resto avete a che fare con il Jackpot più alto d’Europa in questo momento. Si piazza davanti ai 20 milioni di Eurojackpot e ai 17 milioni dell’Euromillions. Le somme crescono sensibilmente se si allargano i confini statistici. Negli Stati Uniti i riflettori sono puntati su Powerball, che mette in palio 171 milioni di dollari, e MegaMillions, che invece ne mette in palio 40. Al cambio corrispondono rispettivamente a 154 e 36 milioni di euro. Ma qui gli occhi sono puntati sul Superenalotto, ed è tutta un’altra storia, che potete scrivere voi oggi. (agg. di Silvana Palazzo)

LOTTO E SUPERENALOTTO, ESTRAZIONI DI OGGI, 21 DICEMBRE 2019

Tutto pronto per le estrazioni del Lotto, Superenalotto e 10eLotto di oggi sabato 21 dicembre 2019: qualche ora e poi via dritti verso i numeri vincenti sul concorso Sisal numero 153/2019. Gli appassionati italiani sono pronti per scoprire i numeri vincenti di oggi, ma dobbiamo attendere ancora un po’ di tempo prima che abbia inizio la nuova estrazione. Abbiamo alcune ore a disposizione e non c’è niente di meglio che rivedere la statistica precedente, grazie ai dati ufficiali distribuiti da Agipro News. Come sono andate le vincite? In testa il 10eLotto con Palermo ed un bottino da 100 mila euro realizzato con un 9. In seconda posizione troviamo invece un 8 da 30 mila euro centrato a Foggia, a pari merito con la provincia di Messina. Un giocatore di Tusa ha azzeccato un tesoretto identico con un 8 puntato sull’estrazione frequente. Il montepremi annuale viaggia invece attorno ai 4,3 miliardi di euro, mentre le vincite dello scorso giovedì ammontano ad un totale di 25,8 milioni. Il Lotto premia invece la provincia di Varese: è di Bisuschio il fortunello che ha realizzato il primo posto sul podio grazie a 25 mila euro registrati con 3 numeri su Milano. Al secondo posto troviamo Ivrea (Torino) con un terno del valore di 22.500 euro, seguito da Cavallino Treporti, in Veneto, dove tre numeri in particolare hanno premiato un partecipante con 15.250 euro. I premi dello scorso giovedì ammontano invece a 9,3 milioni di euro, mentre il montepremi del 2019 si aggira sugli 1,1 miliardi.

LE QUOTE DELL’ULTIMO CONCORSO DEL SUPERENALOTTO

49,1 milioni di euro per il Jackpot del SuperEnalotto di questa sera: cosa succederà alla sestina vincente? Il concorso di oggi potrebbe vederla fra i numeri estratti oppure no. L’incognita rimarrà tale solo fino al termine dell’estrazione, quando scopriremo anche i premi legati alle altre quote. Per quanto riguarda l’appuntamento dello scorso giovedì, la statistica ci svela invece che il 5 ha ripreso quota con un premio da oltre 61 mila euro centrato da tre fortunelli. Altri tre giocatori hanno realizzato il premio del 4+, pari a più di 35 mila euro, mentre 159 tagliandi vincenti hanno registrato il bottino da 2.635 euro grazie al 3+. Segue il 4 da 355,28 euro, indovinato da 533 appassionati, mentre il 3 premia 21.475 partecipanti con 26,35 euro a testa. Infine il 2 in leggera ripresa, con tesoretto da 5,18 euro e 337.987 vincitori. Prosegue il 2+ da 100 euro, imbroccato da 1.898 giocatori, e l’1+ che regala i suoi 10 euro a ciascuno dei 10.572 possessori dei tagliandi fortunati. Infine lo 0+ con 5 euro in premio, destinati a 19.639 vincitori.

COME SPENDERE IL JACKPOT DEL SUPERENALOTTO

Superenalotto e Jackpot si uniranno ancora una volta per l’estrazione di questa sera: siamo ad un solo passo dallo scoprire i nuovi numeri vincenti e naturalmente anche i bottini distribuiti in tutte le regioni italiane. Solo uno o più fortunati però potranno centrare la tanto agognata sestina: chi raggiungerà il podio? Intanto tutti gli appassionati si chiedono come investire la prima fetta della propria vincita, quale progetto tenere in considerazione. Una domanda che la nostra Rubrica conosce molto bene ed a cui anche oggi risponderà grazie ad un’idea lanciata su KickStarter. Parliamo di Fingerbot, un dispositivo di controllo da remoto che grazie alla app o al comando vocale permette di supportare Alexa, Siri e Google Home. Il tutto per rendere ancora più smart la propria casa. Fingerbot controlla infatti l’accensione e lo spegnimento delle luci, avvia condizionatori e pompe di calore, si preoccupa di attivare la macchinetta elettronica del caffè per un dolce risveglio mattutino. Ogni elettrodomestico diventerà quindi intelligente solo grazie all’installazione di Fingerbot, come le stampanti, il purificatore d’aria e molto altro ancora. Il goal da circa 18 mila euro è già stato realizzato, ma i sostenitori potranno partecipare all’asta ancora per 30 giorni.

LA SMORFIA NAPOLETANA PER LOTTO E SUPERENALOTTO

Lotto e numeri vincenti: una delle ricette preferite da tutti i giocatori italiani. Il nuovo concorso aiuterà diversi fortunelli a centrare i molteplici premi previsti dal gioco, iniziando così una gara senza esclusione di colpi. Prima però bisogna assicurarsi di avere dei numeri da giocare, registrare sulla propria schedina, prima di partecipare al concorso. Se siete ancora in alto mare e non sapete a quale Santo votarvi, potete sempre seguire il consiglio della nostra Rubrica e della smorfia napoletana. Partiamo dalla news e poi scopriamo i numeri associati. Sembra che in West Virginia un uomo sia stato raggiunto da diversi colpi di pistola mentre stava dormendo nel suo caravan. Uno dei proiettili tra l’altro lo ha colpito alla testa, ma Michael Lusher ha continuato a dormire come se nulla fosse. Si è accorto delle ferite solo quattro ore più tardi, al risveglio. Com’è potuto succedere? Sembra che Lusher avesse alzato il gomito la sera precedente e che i proiettili siano stati esplosi in modo casuale, forse da qualche sconosciuto che si trovava a bordo di un’auto in corsa. Il suo ricovero comunque si è concluso nel giro di un unico giorno, dopo di che Lusher ha deciso solo di cambiare posto per sostare con la sua roulotte. Cosa ci dice la smorfia: abbiamo il proiettile, 28, il sonno, 60, la ferita, 54, l’ubriaco, 86, e la roulotte, 46. Come Numero Oro per gli amici del 10eLotto scegliamo invece lo sconosciuto, 37.



