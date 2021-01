Lotto e Superenalotto/ Estrazioni di oggi e 10eLotto, 21 gennaio: numeri vincenti!

LOTTO E SUPERENALOTTO, ESTRAZIONE DEL JACKPOT

Il Superenalotto si conferma il più rapido a fornire i propri numeri vincenti nelle estrazioni in questi tempi di Covid rispetto a Lotto e 10eLotto. E allora andiamo subito a vedere se si è aperta per qualche fortunato la strada al Jackpot che potrebbe cambiare la vita a intere famiglie in tempi molto difficili. Ma prima di questo vi ricordiamo di giocare sempre responsabilmente, perchè questo rimanga un gioco – appunto – e di controllare imperativamente il vostro tagliando in ogni caso anche in ricevitoria. Ed ora ecco l’attesa finisce, i numeri vincenti di Lotto e Superenalotto sono arrivati!

Ultima estrazione Superenalotto n. 9 del 21/01/2021

COMBINAZIONE VINCENTE

15 38 40 65 17 45

NUMERO JOLLY

84

SUPERSTAR

45

(I numeri vincenti del concorso del SuperEnalotto sono pubblicati sul sito ufficiale dei monopoli di Stato http://www.agenziadoganemonopoli.gov.it/ si declina ogni responsabilità riguardo eventuali errori di trasmissione dei numeri vincenti, e si invita a controllare direttamente sul sito dei monopoli e/o in ricevitoria)

LOTTO E SUPERENALOTTO, ESTRAZIONI DI OGGI, 21 GENNAIO 2021

Eccoci pronti per le nuove estrazioni del Lotto, Superenalotto e 10eLotto di oggi giovedì 21 gennaio 2021: il conto alla rovescia sta per terminare prima di scoprire i numeri vincenti del concorso Sisal numero 9/2021. Prima di prepararci alle nuove combinazione fortunate però, diamo subito uno sguardo ai dati forniti da Agipronews e relativi al precedente concorso del Lotto. Come è andato? Nella prima estrazione della settimana andata in scena come sempre di martedì, la Campania è stata la super protagonista della serata con vincite per oltre 182 mila euro! La maggiore vincita è stata realizzata ad Aversa, nel Casertano, dove con un solo euro puntato su quattro numeri della ruota napoletana un fortunatissimo concorrente si è portato a casa una quaterna da 120 mila euro ed altri 12 mila euro vinti con un’altra giocata su tutte le ruote. I festeggiamenti si sono compiuti anche a Casoria, nel Napoletano, dove è stato realizzato un terno secco da 22.550 euro. Altre due vincite da 13mila euro ciascuna sono state distribuite a Santa Maria Capua Vetere e a Orta di Atella, sempre in provincia di Caserta.

Serata fortunata anche per quanto riguarda il 10eLotto e protagonista resta ancora una volta la Campania in seguito alla vincita realizzata da un giocatore di Capaccio Paestum, in provincia di Salerno, che centrando un 8 Oro si è portato a casa un premio da 50 mila euro. Tra le altre vincite degne di nota anche due 9 da 20mila euro realizzati Vasto (Ch) e a San Pietro Vernotico (Br).

LE QUOTE DEL SUPERENALOTTO

Non solo Lotto e 10eLotto però: nella precedente giornata dedicata alle estrazioni c’è stata molta attesa anche per il gioco del Superenalotto grazie al ricco jackpot di oltre 90 milioni di euro messo in palio. Ma come è andata l’ultima estrazione e quali sono state le quote del precedente concorso? A svelarci a cosa possiamo ambire nel nuovo concorso del Superenalotto ci pensa ancora una volta Agipronews che conferma l’assenza di vincite con “6” nell’ultimo concorso. Questo può significare solo una cosa: il jackpot in vista dell’estrazione di oggi 21 gennaio arriva a sfiorare quota 94,7 milioni di euro. Lo scorso martedì sera, tuttavia, quattro concorrenti hanno potuto festeggiare grazie alla ricca vincita con “5” che ha portato ad incrementare le loro tasche di ben 47 mila euro a testa. Ricordiamo che l’ultima volta che è stato centrato un “6” risale ormai alla scorsa estate, esattamente al 7 luglio 2020, quando a Sassari, in Sardegna, un fortunato concorrente si è visto stravolgere la propria vita con un premio da ben 59 milioni di euro.

COME INVESTIRE IL JACKPOT DEL SUPERENALOTTO

Il nuovo jackpot del Superenalotto messo in palio in occasione del concorso di oggi, giovedì 21 gennaio, è ormai salito in maniera vertiginosa e si avvicina sempre di più a 100 milioni di euro. Ma come poter spendere o investire parte di una simile somma? Il fortunato concorrente potrà certamente permettersi di soddisfare i sogni di una vita ma anche quelli delle persone a lui care e certamente avanzerà altro denaro per potersi togliere qualche sfizio, anche costoso o, perchè, per investire in qualche progetto che si ha particolarmente a cuore. A tal proposito rinnoviamo l’appuntamento fisso con la nostra Rubrica alla scoperta dei principali progetti contenuti sulla piattaforma Kickstarter. Tra i nuovi in primo piano la spunta “Organicer: Planner and App”. Si tratta di uno strumento di produttività che permette di godere dei benefici della pianificazione su carta e della pianificazione digitale allo stesso tempo. Grazie a tale strumento sarà possibile organizzare i propri appuntamenti giornalieri e creare una lista di cosa da portare a termine e poi sincronizzare tutto attraverso l’app per avere sempre tutto a portata di mano. Non solo appuntamenti ma anche liste e note. Se siete curiosi di approfondire il progetto, cliccate qui e valutate merita un finanziamento grazie alla vostra (si spera!) ricca vincita al Superenalotto.

LA SMORFIA NAPOLETANA DI LOTTO E SUPERENALOTTO

Siamo arrivati anche oggi al nostro consueto appuntamento con il Superenalotto e la Smorfia Napoletana. Ad accomunare questi due affascinanti mondi ci pensano come sempre i numeri ed i relativi significati. Siete a secco di ispirazione in merito alle cifre da mettere in gioco in vista della nuova estrazione odierna? Partiamo allora da un fatto di attualità per estrapolare grazie alla Smorfia Napoletana i numeri utili e sui quali puntare in vista del nuovo concorso. Curiosa la notizia di due 14enni in fuga da Como, stanche del lockdown. Si tratta di due compagne di scuola scappate da casa perchè “esasperate” dalle restrizioni dovute al Covid. Una fuga terminata con un lieto fine dopo essere stata rintracciate e riportate a casa. Nel dettaglio, la fuga corrisponde al numero 70 mentre le amiche al 17; il Coronavirus è rappresentato dal 46, il lockdown inteso metaforicamente come una “prigione” è legato al numero 87 mentre liberarsi dalla prigionia dal 63. Infine il ritorno a casa è rappresentato dal 90.



