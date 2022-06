Lotto/ Estrazioni di oggi Superenalotto e 10eLotto: 21 giugno, i numeri vincenti

LOTTO E SUPERENALOTTO, ESTRAZIONI DI OGGI: 21 GIUGNO 2022

Quest’oggi, martedì 21 giugno 2022, è il momento di assistere a un nuovo appuntamento con le estrazioni di Lotto, 10eLotto e Superenalotto, in occasione del concorso Sisal n. 74/2022. Mentre restiamo in attesa di conoscerne gli esiti, andiamo a osservare quanto è accaduto nel concorso di sabato, a partire dal Lotto. Il portale Agipronews, come da tradizione, ci aggiorna sulle statistiche più recenti del Lotto: a essere premiata è stata l’Umbria, con un fortunato giocatore di Foligno (Perugia) che ha centrato un terno secco (1-10-36 sulla ruota di Torino) da 45mila euro. Poker di vincite in Sicilia: a Palermo è stata centrata una vincita da 25.350 euro, mentre in provincia, a San Giuseppe Jato, sono stati vinti altri 23mila euro. Doppietta a Santa Teresa di Riva, in provincia di Messina, con due vincite gemelle da 23.650 euro l’una, che hanno portato il bottino totale della regione a oltre 95mila euro. Si festeggia anche a Milano con due vincite, una da 28.500 euro e una da oltre 22.500 euro, per un bottino complessivo di oltre 51mila euro. L’ultimo concorso del Lotto ha distribuito oltre 8 milioni di euro in tutta Italia, per un totale di 502,5 milioni di euro dall’inizio dell’anno.

Per ciò che riguarda il 10eLotto, ha festeggiato il Lazio, con un fortunato giocatore di Ferentino (Frosinone) che ha centrato un 9 Oro da 50mila euro. Festa anche in Veneto: a Motta di Livenza, in provincia di Treviso, è stato realizzato un altro 9 Oro da 50mila euro. Doppietta in Sicilia: a Chiaramonte Gulfi, in provincia di Ragusa, si festeggia una vincita da 20mila euro, mentre a Serradifalco, in provincia di Caltanissetta, è stato centrato un 6 Doppio Oro da 9mila euro, per un bottino totale di 29mila euro. Infine a Sant’Antimo, in provincia di Napoli, è stato realizzato un 9 da 20mila euro. L’ultimo concorso del 10eLotto ha distribuito 23,7 milioni di euro in tutta Italia, per un totale di oltre 1,7 miliardi di euro dall’inizio dell’anno.

LOTTO, RICCO JACKPOT DEL SUPERENALOTTO IN PALIO

Il concorso Sisal numero 74 del Superenalotto si terrà nella serata di oggi, martedì 21 giugno 2022. L’attesa è davvero spasmodica e, in vista dell’ennesima estrazione del mese di giugno, sono in tanti coloro che coltivano il desiderio di poter mettere a segno una importante vincita. D’altra parte, l’assenza del “6” da oltre un anno ha fatto sì che il montepremi raggiungesse quota 225,2 milioni di euro in vista dell’estrazione odierna.

Nel concorso di sabato 18 giugno, però, sono stati dodici i punti “5” centrati, con i fortunati vincitori che si portano a casa 22.590,03 euro a testa. Da segnalare anche quattro “4 stella” da 21.456 euro ciascuno. Tutti i giocatori, però, sognano il ricchissimo “6”, che potrebbe realmente cambiare la loro vita, come accadde il 22 maggio 2021 a colui che riuscì a indovinare l’intera combinazione estratta, a Montappone (FM), portandosi a casa il premio da 156 milioni di euro. Il vincitore, all’epoca, attese solo tre giorni per presentare la vincita all’incasso.

LOTTO, COME INVESTIRE IL JACKPOT DEL SUPERENALOTTO

Come investire il jackpot del Superenalotto in caso di vittoria? Un quesito fondamentale, anche alla luce dell’elevata somma messa in palio dal concorso. A tal proposito, il possibile vincitore milionario può affidarsi ai consigli della nostra rubrica, basata sulla piattaforma Kickstarter, che offre spazio ai numerosi progetti di creativi sparsi per il mondo, i quali aspettano solo di poter essere finanziati per poter vedere realizzati i propri desideri.

Oggi, in particolare, ci soffermiamo su uno di questi progetti, ovvero “A Thriving Home for A Fountain for Survivors”. La descrizione recita: “Dopo l’installazione di sette settimane a Times Square lo scorso autunno, la celebre ‘A Fountain for Survivors’ dell’artista Pamela Council – una scultura monumentale dedicata ai sopravvissuti di ogni provenienza che è stata vista da milioni di persone – è rimasta in deposito, in attesa della sua prossima esposizione. Una grotta di 18 piedi (‘Il Carapace’), ricoperta da oltre 350mila unghie acriliche dipinte a mano e posizionate singolarmente, ospita una fontana alta 15 piedi, che comprende una scultura massiccia che pesa oltre 20mila libbre una volta installata. Dal 1° maggio, Council, un’artista indipendente, si è dovuta fare carico del costo di 5mila dollari al mese per conservare questo ‘monumento’. Senza il sostegno di una comunità più ampia che conservi l’opera fino a quando non troverà un prestito a lungo termine o una casa permanente, ‘A Fountain for Survivors’ sarà demolita”.

SMORFIA NAPOLETANA PER SUPERENALOTTO E LOTTO

L’itinerario tra i numeri del Lotto e del Superenalotto fa tappa presso la stazione della smorfia napoletana, utile per capire il vero significato dei numeri in vista dei nuovi concorsi. In tal senso, vi veniamo incontro e proviamo a darvi un nostro suggerimento, partendo da una notizia di attualità, dalla quale selezioneremo i principali numeri fortunati che potrete barrare sulla vostra schedina.

Di conseguenza, associamo la combinazione del giorno alla notizia legata alla scelta di Chiara Ferragni da parte di Amadeus: sarà lei la co-conduttrice della prima e dell’ultima serata di Sanremo 2023, il 7 e l’11 febbraio. Ad annunciarlo è stato lo stesso direttore artistico, ospite ieri in studio al Tg1 delle 20, condotto per la prima volta da Giorgia Cardinaletti. “Anche se siamo a giugno – ha detto il presentatore – grazie alla Rai, all’ad Fuortes e al direttore Coletta, ho avuto il mandato a marzo e ho avuto modo di lavorare al Festival. Il regolamento à già realizzato e pubblicato, sto iniziando ad ascoltare i brani di giovani e big e stasera inizia il gemellaggio tra Sanremo e il Tg1 con un annuncio importante. Chiara Ferragni sarà la co-conduttrice della prima e dell’ultima serata”. Quali sono i numeri legati a questa news? Iniziamo con l’86 (annuncio), per proseguire quindi con l’84 (festival). Ci sono poi il 60 (conduttore), il 55 (musica) e il 67 (telegiornale). L’augurio che intendiamo rivolgervi è che questa combinazione si possa rivelare foriera di buona sorte per voi lettori.

