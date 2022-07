Lotto/ Estrazioni di oggi Superenalotto e 10eLotto: 21 luglio, i numeri vincenti

LOTTO E SUPERENALOTTO, ESTRAZIONI DI OGGI: 21 LUGLIO 2022

Nella serata di oggi, giovedì 21 luglio 2022, appuntamento centrale della settimana con le estrazioni di Lotto, 10eLotto e Superenalotto, in occasione del concorso Sisal n. 87/2022. L’attesa cresce sempre di più in vista delle estrazioni odierne che sveleranno le nuove combinazioni fortunate, ma intanto sul portale Agipronews sarà possibile scoprire le statistiche aggiornate del Lotto con i risultati dell’ultimo appuntamento di martedì 19 luglio. Ad essere premiata è la città di Torino dove è stata registrata la vincita più alta dell’ultimo concorso pari a 124.500 euro centrando quattro numeri sulla ruota di Bari. E’ però la Lombardia a registrare il vero boom di vincite nel precedente concorso, per un totale di 181 mila euro. A festeggiare, Lazzate, in provincia di Monza e Brianza, con tre terni realizzati sulla ruota milanese da 45mila euro, da 23.750 euro e da 22.500 euro. A Bovezzo (Brescia) un terno secco sulla ruota di Palermo ha portato ad una vincita da 22.500 euro. Si festeggia anche in provincia di Trento, a Riva del Garda, dove sono stati vinti oltre 40mila euro. In totale, l’ultimo concorso del Lotto ha distribuito vincite per 6,5 milioni di euro in tutta Italia, ma dall’inizio dell’anno sono stati realizzati 581,8 milioni di euro in vincite.

Cosa è accaduto invece sul piano del 10eLotto? In questo caso nel concorso del passato martedì la vera Regione protagonista è stata la Puglia che ha fatto registrare vincite per un totale di 120 mila euro, con la più alta in Salento, a Galatone (Lecce), dove un fortunato concorrente ha messo a segno un 9 Doppio Oro da 100 mila euro, seguito da un 8 Doppio Oro realizzato a Maruggio, in provincia di Taranto, dal valore di 20 mila euro. Sul podio anche la vincita da 30 mila euro messo a segno a Termini Imerese (Palermo). L’ultimo concorso del gioco 10eLotto ha distribuito vincite per 24,2 milioni di euro mentre il totale del 2022 ha superato i due miliardi.

LOTTO, RICCO JACKPOT DEL SUPERENALOTTO IN PALIO

Questa sera si terrà anche il concorso Sisal numero 87 del Superenalotto. Oltre al Lotto ed al 10eLotto, infatti, ci sarà spazio anche per il consueto e storico gioco che torna oggi 21 luglio 2022 con la speranza di poter far incassare il ricchissimo “6” messo in palio. Un “6” che si fa desiderare da oltre un anno e che ha sollevato una grandissima curiosità attorno ad ogni nuova giocata, dal momento che il montepremi in vista dell’estrazione odierna ha raggiunto quota 241,3 milioni di euro.

Ma come è andato ilo concorso dello scorso martedì 19 luglio? La notizia principale ha a che fare con la mancanza del “6”, ma nonostante questo, in sette hanno centrato il “5” che ha permesso a ciascuno di loro di portarsi a casa la somma di 33.350,41 euro a testa. Si segnalano anche tre “4 Stella” da 28.271 euro. Come anticipato, l’attesa in vista del ricco montepremi in palio si prolunga ormai da oltre un anno dal momento che era il 22 maggio del 2021 quando fu intercettata l’intera combinazione che all’epoca permise di mettere a segno il montepremi da 156 milioni di euro da parte di un fortunatissimo concorrente a Montappone (FM).

LOTTO, COME INVESTIRE IL JACKPOT DEL SUPERENALOTTO

Il jackpot messo in palio dal Superenalotto è ormai da tempo milionario, ma come poter investire parte del denaro in caso di eventuale vittoria? Un quesito tutt’altro che banale, dal momento che la somma in palio è diventata sempre più importante. A tal proposito possiamo come sempre fare affidamento alla rubrica relativa alla piattaforma Kickstarter, che ospita numerosi progetti da parte di creativi di tutto il mondo che aspettano solo l’occasione giusta per poter realizzare i propri progetti grazie ai soldi messi a disposizione dagli utenti.

Oggi vi parleremo di uno dei progetti presenti, ovvero “Creator Project: Build Your Own Bluetooth Speaker”. Si tratta di un modo creativo per permettere a giovani menti la possibilità di creare tecnologia, non solo di consumarla. Tutto ciò che serve per costruire un altoparlante Bluetooth sostenibile! Nella sua descrizione, Creator Project viene definito “un progetto ingegneristico di ottima fattura, accompagnato da istruzioni video online facili da seguire, realizzato da modelli ingegneristici ispirati che aiutano i giovani a vedere il loro posto nel futuro della tecnologia e dell’ingegneria”. A disposizione dei ragazzi, un kit per costruire un altoparlante Bluetooth e che aiuterà ad essere creatori e non solo consumatori passivi di tecnologia.

SMORFIA NAPOLETANA PER SUPERENALOTTO E LOTTO

Il viaggio all’insegna del Lotto e del Superenalotto si conclude con quest’ultima tappa, quella tradizionale relativa alla Smorfia Napoletana. Partendo da una notizia di stretta attualità, proviamo a segnalare alcuni numeri che potreste mettere in gioco, con il relativo riferimento, sperando che possano essere da ispirazione e che possano rivelarsi estremamente fortunati.

La notizia del giorno non può non essere rappresentata dalle dimissioni del premier Mario Draghi. Prima di recarsi da Mattarella, ha commentato: “Grazie, anche i banchieri hanno un cuore”. Adesso si pensa già alle prossime elezioni in vista del nuovo governo che si intende crearlo il primo possibile. Sarebbero due le possibili date per il voto: il 18 o il 25 settembre. Ed ecco quali sono i numeri della Smorfia napoletana per questa notizia: governo 83, presidente del consiglio (o premier) 85, banchiere 9, Presidente della Repubblica 73, elezioni 61, voto 35.











