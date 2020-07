LOTTO/ Estrazioni di oggi Superenalotto e 10eLotto, 21 luglio: i numeri vincenti

LOTTO E SUPERENALOTTO, ESTRAZIONI DI OGGI: 21 LUGLIO 2020

Tutto pronto per le estrazioni del Lotto, Superenalotto e 10eLotto di oggi martedì 21 luglio 2020: qualche ora e poi via dritti verso i numeri vincenti sul concorso Sisal numero 69/2020. Primo giorno settimanale di estrazioni per il Lotto e 10eLotto: i due giochi italiani si preparano ad inondare il Bel Paese con ricchi premi e numeri vincenti. Prima di immergerci nelle acque del nuovo concorso, rivediamo la classifica delle vincite grazie alla statistica ufficiale condivisa da AgiproNews. Lo scorso sabato è stato il Lotto ad aggiudicarsi il primo posto del podio: un fortunello di Andria, in provincia di Barletta-Andria-Trani si è aggiudicato più di 62 mila euro grazie a una quaterna, quattro terni e sei ambi su Firenze. Al secondo posto troviamo il bottino da oltre 50 mila euro registrato a Roma e in provincia di Imola, a Vallecrosia. Il montepremi dell’appuntamento si aggira invece attorno ai 9,2 milioni di euro, che salgono fino a 461,9 milioni per le vincite del 2020. Il 10eLotto premia invece San Michele al Tagliamento, in provincia di Venezia, con 20 mila euro realizzati con un 9. Seconda posizione per Bollate, in provincia di Milano, con un bottino da 15 mila euro legato ad un 7 Doppio oro. A seguire tre vincite registrate a San Giovanni Valdarno, in provincia di Arezzo, a San Giovanni Rotondo, nel Foggiano e a Maltignano, in provincia di Ascoli Piceno. Nel primo caso si tratta di un 7 Oro, nel secondo di un 5 Oro e infine di un 5 Doppio Oro, mentre il premio è da 10 mila euro cadauno. Il montepremi del concorso invece è di 21,5 milioni di euro.

LE QUOTE DELL’ULTIMO CONCORSO DEL SUPERENALOTTO

16,1 milioni di euro per il Jackpot di questa sera: il SuperEnalotto troverà un giocatore a cui donare il montepremi? Il nuovo concorso sta per iniziare e i giocatori sono già in fermento. Molti però devono ancora controllare i risultati dell’estrazione dello scorso sabato: quali sono stati i premi distribuiti? La statistica ufficiale ci svela che il 5 ha superato ogni aspettativa con un bottino da oltre 188 mila euro registrato da un unico fortunello. Il 4+ invece ha segnato la propria assenza, lasciando il premio del 3+ al secondo posto. Il valore è di 3.135 euro mentre i vincitori sono 72, contro i 463 appassionati che grazie al 4 si sono portati a casa 412,39 euro a testa. Abbiamo poi il 3 con un tesoretto da 31,35 euro e 18.371 tagliandi vincenti, mentre il 2 regala 5,97 euro a 299.672 partecipanti. Il premio da 100 euro associato al 2+ va a 1.253 giocatori, mentre sono 8.762 gli appassionati a realizzare i 10 euro dell’1+. Infine 5 euro per i vincitori dello 0+, in tutto 19.699.

COME SPENDERE IL JACKPOT DEL SUPERENALOTTO?

Il SuperEnalotto e il Jackpot di questa sera regaleranno di sicuro tante vincite a tutti gli italiani. Gli appassionati più ambiziosi si sentono già il montepremi in tasca e anche per questo hanno già trovato un progetto su cui investire una piccola parte della propria vincita. Altri invece non sanno quale idea valorizzare proprio nel momento più delicato di fine estrazione: la nostra Rubrica può esservi d’aiuto, grazie ad un’iniziativa individuata su KickStarter che potrebbe fare per voi. Parliamo di MuckTracker, una app educativa in grado di aiutare il mondo dell’editoria online e dell’istruzione a distanza. MuckTracker sostiene la ricerca individuale e aiuta a tracciare tutte le notizie legate agli argomenti finiti in trend topic. Un ottimo modo per approfondire le notizie, grazie ad una piattaforma di apprendimento che permette di condividere note, tag, storie e molto altro ancora. Al bando dalle fake news e dalle notizie rimanipolate da siti discutibili: MuckTracker aiuta gli studenti a non lasciarsi ingannare da titoloni e news fuorvianti. 30 giorni di tempo per partecipare all’asta e un obiettivo da oltre 4 mila euro, ancora da raggiungere.

LA SMORFIA NAPOLETANA PER LOTTO E SUPERENALOTTO

Il Lotto sta per aprire i battenti e la nuova estrazione regalerà di certo a tutti gli appassionati dei premi generosi, grazie ai numeri vincenti legati ad ogni ruota. Molti aspiranti vincitori però sono ancora indecisi sulla compilazione della schedina: avete già trovato i vostri numeri preferiti? Se la risposta è no, potete sempre seguire il consiglio della nostra Rubrica. La smorfia napoletana ci aiuterà a scoprire i numeri legati alla news che abbiamo scelto per voi e che ci parla di uno strano arresto. Due agenti di Polizia infatti sono finiti in manette per aver simulato un traffico di droga, solo per aumentare il numero di arresti completati e risultare i migliori del Dipartimento. I due poliziotti infatti avrebbero convinto tre persone a produrre della droga sintetica grazie ai materiali sequestrati dalla Polizia, per poi irrompere nell’edificio in cui venivano preparati gli stupefacendi e fare un blitz degno di nota. Purtroppo per loro gli Affari Interni hanno scoperto tutto. Cosa ci dice la smorfia: abbiamo la Polizia, 53, l’arresto, 43, le manette, 74, l’inganno, 44, e il traffico, 90. Come Numero Oro scegliamo invece la condanna, 38, per tutti gli appassionati che desiderano tentare la fortuna anche al 10eLotto.



