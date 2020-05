Lotto e Superenalotto/ Estrazioni di oggi, 10eLotto, 21 maggio: i numeri vincenti!

Pubblicità

I RITARDATARI DI LOTTO E SUPERENALOTTO

Mentre cresce l’attesa per i numeri vincenti di Lotto e Superenalotto, concentriamoci sulle statistiche. In particolare, sulla classifica dei numeri ritardatari. Il 38 su Genova si è confermato il re dei centenari del Lotto nell’estrazione di martedì: è arrivato infatti a 145 assenze. Al secondo e terzo posto ci sono il 45 su Bari e l’83 su Genova che hanno raggiunto entrambi i 116 turni di ritardo. Questo il podio, ma Agipronews ha segnalato anche gli ambi delle serie classiche più ritardatari: la cadenza 7 su Palermo con 68 concorsi di ritardo, la decina 60-69 su Napoli arrivata a 48 estrazioni, invece tra le figure c’è la 1, sempre su Napoli, che non si vede da ben 40 turni. Passiamo ora ai ritardatari del Superenalotto. In vetta c’è il 27 che manca da 105 estrazioni, mentre il 76 ha accumulato 57 ritardi. Sul gradino più basso del podio si piazza il 42 con le sue 43 assenze. Al quarto posto invece il 37, che manca da 40 turni, sono 38 invece la assenze raccolte dal 14. (agg. di Silvana Palazzo)

LOTTO E SUPERENALOTTO, ESTRAZIONI DI OGGI: 21 MAGGIO 2020

Tutto pronto per le estrazioni del Lotto, Superenalotto e 10eLotto di oggi giovedì 21 maggio 2020: qualche ora e poi via dritti verso i numeri vincenti sul concorso Sisal numero 43/2020. Molte città d’Italia intanto sono ancora in festa per i risultati ottenuti nell’appuntamento dello scorso martedì, che come ci svela Agipro News con i dati ufficiali, premia ancora di più il 10eLotto. Un fortunello di Tolve, in provincia di Potenza, ha registrato 100 mila euro con un 9 Doppio Oro. Segue Marcianise, in provincia di Caserta, con 20 mila euro abbinato a un Doppio Oro, mentre sul terzo gradino troviamo Roma con 13 mila euro e un 3 Oro. Il montepremi dell’estrazione sfiora invece i 19 milioni di euro. Il premio più alto del Lotto mette in testa Napoli con 50 mila euro legati alla ruota di Torino: la giocata è di un terno e 3 ambi. Imperia si piazza al secondo posto con un terno secco sulla Nazionale del valore di 13.500 euro, mentre Milano conquista il terzo posto con un terno e tre ambi su Milano e un tesoretto da 9.750 euro.

LE QUOTE DELL’ULTIMO CONCORSO DEL SUPERENALOTTO

Il SuperEnalotto e il Jackpot si uniranno anche questa sera grazie ad un nuovo concorso. Il montepremi ha un valore di 41,3 milioni di euro e un fortunello, o più vicintori, potrebbe portarsi a casa la vincita più alta del gioco della Sisal. Come è andata invece l’estrazione dello scorso martedì? Ce lo svela la statistica ufficiale, che segnala subito l’assenza del 5+ e del 5+1. In testa il 5 da oltre 132 mila euro e un unico vincitore, seguito dal 4+ da oltre 53 mila euro e un biglietto vincente. Sono 45 i tagliandi fortunati a registrare 3.896 euro in premio grazie al 3+, mentre per il premio del 4, pari a 533,71 euro, saliamo a 319 vincite. Prosegue il 3 con 38,96 di tesoretto, centrato da 11.339 giocatori, mentre il 2 premia 192.776 appassionati con 6,55 euro a testa. I 100 euro del 2+ vanno a 833 vincitori, mentre l’1+ premia 6.128 possessori di tagliandi vincenti con 10 euro a testa. Infine lo 0+ da 5 euro con 15.397 partecipanti fortunati.

COME SPENDERE IL JACKPOT DEL SUPERENALOTTO

Il SuperEnalotto sta per aprire le porte ad un nuovo concorso: il Jackpot verrà distribuito? Gli aspiranti vincitori sperano di poter mettere al più presto le mani sul premio più desiderato dell’intero gioco della Sisal. Altri preferiscono invece concentrarsi sulla vincita e in particolare sul taglio del traguardo. Una delle prime azioni da compiere è di sicuro spendere la prima fetta del proprio bottino, ma quali progetti scegliere? La nostra Rubrica vi propone anche oggi una delle idee lanciate su KickStarter: potrebbero tornarvi utile al momento più opportuno. Nel vero senso della parola, perchè EcoFlow R600 è una power station leggera e compatta, che aiuta ad ottenere un generatore di emergenza nelle situazioni più disparate. Ed in più è molto più sicura di qualsiasi generatore a gasolio. La serie EcoFlow prevede diversi moduli, a seconda della potenza richiesta. La certezza in ogni caso è di poter ricaricare il dispositivo in modo tradizionale, da meno di due ore fino a un massimo di sei, a seconda del modello. In alternativa si potrà sfruttare l’energia del pannello solare, che permetterà di ricarciare EcoFlow da un minimo di 1.6 ore a un massimo di 17. Il goal da raggiungere in 36 giorni d’asta è invece di circa 91 mila euro. La bella notizia è che in questi giorni i contributi hanno superato il milione.

LA SMORFIA NAPOLETANA PER LOTTO E SUPERENALOTTO

Il Lotto e i numeri vincenti ci aspettano fra pochissimo: siamo pronti per una nuova estrazione da non perdere. Soprattutto perchè i premi potrebbero superare le aspettative di tanti giocatori. Per non perdere la possibilità di centrare le combinazioni più fortunate, meglio assicurarsi di registrare la propria schedina. E se non avete ancora le idee chiare su quali numeri giocare, potete sempre seguire il consiglio della nostra Rubrica. La smorfia napoletana ci aiuterà ad estrarre i numeri dalla notizia scelta per oggi, che ci parla di stampe realistiche. Sembra che un artista del Giappone sia riuscito a creare una maschera del proprio volto grazie alle stampanti 3D. Dopo aver lanciato le foto sui social, i contenuti sono diventati virali e l’interesse è aumentato sempre di più. Il motivo è semplice: la ‘copia’ del volto dell’artista riproduce tutti i dettagli, dalle piccole imperfezioni fino alle sopracciglia. Il giapponese inoltre ha già fatto una prova con i dispositivi iPhone per capire se la sua creatura potesse superare il controllo per il riconoscimento facciale, ma non ci è riuscito. Cosa ci dice la smorfia: abbiamo il volto, 8, la copia, 33, la somiglianza, 19, la perfezione, 71, e il reale, 54. Per gli appassionati del 10eLotto aggiungiamo la maschera, 18.



