Lotto/ Estrazioni di oggi Superenalotto e 10eLotto: 21 maggio, i numeri vincenti

LOTTO E SUPERENALOTTO, ESTRAZIONI DI OGGI: 21 MAGGIO 2022

E’ tempo di nuove estrazioni all’insegna del Lotto, 10eLotto e Superenalotto oggi, sabato 21 maggio 2022, in occasione del concorso Sisal n. 61/2022 in scena nella prima serata. La Dea Bendata si renderà protagonista indiscussa? Lo scopriremo solo nelle prossime ore ma nel frattempo potremo ingannare l’attesa dando uno sguardo alle quote del Lotto relative al precedente concorso Sisal di metà settimana. La maggiore vincita al Lotto della serata di giovedì ha fatto tappa a Napoli dove sono stati vinti 25 mila euro con un ambo sulla ruota campana. A festeggiare è stata però anche la Capitale dove sono state messe a segno due vincite al Lotto rispettivamente da 23.750 euro grazie ad una giocata di tre numeri sulla ruota romana e di 16.250 con una giocata eseguita sulla ruota del Lotto Nazionale. Lazio super fortunato con altre due vincite al Lotto a Guidonia Montecelio (Roma) di 22.500 euro e a Viterbo di 13.500 euro. In totale nel corso della proficua serata sono stati distribuiti nel Lotto 6,9 milioni di euro; 393 milioni dall’inizio dell’anno.

Cosa è accaduto invece nel 10eLotto? In questo caso protagonista è stato il Piemonte dove sono state messe a segno vincite per un totale di 60 mila euro. La più alta è stata realizzata a Valenza (Alessandria) grazie ad un 9 Oro da 50 mila euro, mentre i restanti sono stati centrati a Torino con un 8 Oro. Altra vincita al 10eLotto da 50mila euro nel corso della serata è stata realizzata anche a Parenti, in provincia di Cosenza, sempre con un 9 Oro. A festeggiare è stata la Campania con un totale di 55 mila euro. In totale l’ultimo concorso 10eLotto ha permesso di distribuire 22,1 milioni di euro mentre dall’inizio dell’anno si parla di oltre 1,4 miliardi.

LOTTO E QUOTE ULTIMO CONCORSO SUPERENALOTTO

La serata di oggi, sabato 21 maggio, non sarà solo all’insegna del Lotto e del 10eLotto ma ci sarà spazio anche per il Superenalotto. Il jackpot ormai spaventa dal momento che continua a volare raggiungendo quota 207,5 milioni di euro. Questo significa che anche lo scorso giovedì nessun concorrente è riuscito ad intercettare il fatidico “6” e, di conseguenza, il montepremi continua a lievitare sempre di più. Nel corso della passata estrazione del Superenalotto, tuttavia, non sono mancate le altre vincite degne di nota, come ad esempio i sette punti “5” che hanno permesso ai fortunati di portarsi a casa, a testa, un bel gruzzoletto del valore di oltre 31 mila euro.

Si segnala nel corso della medesima serata anche la vincita con “4 Stella” da 24.367 euro. Ricordiamo infine che è ormai passato un anno esatto dall’ultimo “6” al Superenalotto, realizzato esattamente il 22 maggio 2021 a Montappone (FM). La Dea Bendata potrebbe risvegliarsi in occasione del clamoroso “anniversario”? Lo scopriremo solo nelle prossime ore.

LOTTO, COME INVESTIRE JACKPOT DEL SUPERENALOTTO

Lo abbiamo detto ma vale la pena ribadirlo: il jackpot messo in palio nel gioco del Superenalotto sarebbe ormai così elevato da creare qualche dubbio in caso di vincita. Le maggiori “preoccupazioni” potrebbero infatti riguardare proprio i modi in cui investire il possibile denaro vinto. Se una buona parte del denaro derivante dalla possibile vincita potrebbe essere impiegata per la realizzazione dei piccoli e grandi sogni, dal classico mutuo ai vari sfizi, ci sarebbe anche un modo per investire in maniera solidale il proprio denaro: quale? Finanziando alcuni progetti innovativi realizzati da bravissimi creativi sparsi nel mondo e che cercano proprio il vostro aiuto. A tal proposito potrebbe venire in soccorso la piattaforma Kickstarter dove i creatori sono proprio in attesa di contributi per poter realizzare i propri progetti.

Oggi vi parliamo, nello specifico, di uno dei tanti presenti sulla nota piattaforma: “A Thriving Home for A Fountain for Survivors”. Si tratta di una opera d’arte di Pamela Council, una fontana per i sopravvissuti e vista da milioni di persone dopo essere rimasta per sette settimane a Times Square, lo scorso autunno. Tuttavia in assenza di un sostegno economico o di una struttura che possa ospitare in modo permanente l’opera, questa verrà demolita. Perchè allora non aiutare una valida artista nella realizzazione dei suoi sogni?

SMORFIA NAPOLETANA PER LOTTO E SUPERENALOTTO

Ed eccoci giunti all’ultima tappa del fantastico e sempre affascinante viaggio tra i numeri del Lotto e del Superenalotto. Si tratta di quella che ha a che fare con la smorfia napoletana, ed il legame con i numeri delle nuove estrazioni odierne. Tornando all’attualità, proprio quest’ultima potrebbe darci spunti utili per mettere a segno una possibile vincita nell’ambito dei nostri giochi preferiti: in che modo?

Partiamo da una delle ultime notizie e in particolare spostiamoci su un tema soft: Ciro Immobile diventerà presto papà per la quarta volta. Dopo Michela, Giorgia e Mattia sta per arrivare in famiglia un quarto bebè. Il calciatore ha dato la notizia via social. Ciro per l’occasione ha deciso di radunare i figli sul divano e dare la lieta novella: “Vi dobbiamo dire che… nella pancia di mamma c’è un bimbo!”. Giorgia e Michela hanno espresso tutta la loro felicità! Ed ecco quali numeri siamo in grado di estrapolare dalla notizia di cronaca rosa: calciatore 10, papà 58, quartogenito 4, donna incinta 21, fratello 89, sorella 26, gravidanza 50.











