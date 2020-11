LOTTO/ Estrazioni di oggi Superenalotto e 10eLotto, 21 novembre: i numeri vincenti

LOTTO E SUPERENALOTTO, ESTRAZIONI DI OGGI: 21 NOVEMBRE 2020

Tutto pronto per le estrazioni del Lotto, Superenalotto e 10eLotto di oggi sabato 21 novembre 2020 sono ormai dietro l’angolo. Ancora poche ore e poi via dritti verso i numeri vincenti del concorso Sisal numero 122/2020. Prima di lanciarci verso le giocate odierne, però, andiamo ad osservare risultati e classifiche di quelle appena concluse. Partiamo allora dal Lotto di giovedì, con Agipronews che ci informa della vincita da capogiro realizzata a Moncalieri, in provincia di Torino: un fortunato giocatore ha infatti conseguito una quaterna da 360mila euro grazie ad una giocata da 3 euro sui numeri 15-33-49-81 sulla ruota piemontese. Si tratta della seconda vincita più alta del 2020 dopo quella da 373mila euro di Crema (CR) dello scorso 19 settembre. Capitolo 10eLotto: in questo caso protagonista è stata la città di Ancona con un 9 Oro da 50mila euro. Seconda piazza per il 9 da 20mila euro realizzato a Darfo Boario Terme, in provincia di Brescia, mentre sul terzo gradino del podio troviamo un 6 Doppio Oro da 18mila euro centrato a Milano.

LE QUOTE VINCENTI DELL’ULTIMO CONCORSO DEL SUPERENALOTTO

Non solo Lotto e 10eLotto, come di consueto la nostra Rubrica si occupa anche del Superenalotto. Le quote del concorso ci dicono che ancora una volta nessuno è stato in grado di assicurarsi l’ambito Jackpot. Vacante è andato anche il premio associato al “5+1”, mentre sono stati 6 i fortunati vincitori che con il “5” hanno avuto modo di portare a casa un premio da 26.855,43 €. In 579 hanno vinto i 284,49 € associati al “4”, mentre il “3” è valso 22,47 euro a 22.007 giocatori. Premio di consolazione da 5 euro per i 320.577 che hanno fatto “2”. Passiamo adesso al concorso parallelo “SuperStar”: nessuno è stato in grado di aggiudicarsi il premio più alto associato al “5+SuperStar”, ma in tre hanno fatto “4 Stella” vincendo così 28.449,00 €. Il “3 stella” ha garantito invece 2.247,00 € a 76 giocatori. I canonici 100 euro associati al “2+SuperStar” sono andati a 1.392 fortunati, chiudono la lista dei premi i 10 euro vinti da 8.693 giocatori con l’1 Stella e i 5 assegnati ai 18.661 che hanno fatto “0+SuperStar”.

JACKPOT DEL SUPERENALOTTO: COME SPENDERLO?

Il Jackpot del Superenalotto di oggi, sabato 21 novembre, ammonta precisamente a 67.400.000 €. Fermatevi un attimo e pensateci bene: se aveste tra le mani una cifra di questa portata, avreste le idee chiare su come investire la vincita? Un’idea potrebbe essere quella di diventare dei filantropi, finanziando progetti innovativi che altrimenti rischierebbero di non vedere mai la luce per mancanza di fondi. Noi de ilsussidiario.net vi facciamo qualche esempio prendendo spunto dalla piattaforma kickstarter: non si sa mai, tra qualche ora uno di voi potrebbe essere multimilionario. Oggi la nostra attenzione è attratta da “Athena”, la prima telecamera biometrica al mondo per esterni che utilizza il suono per aumentare la sicurezza. Vincitrice del premio per l’innovazione CES 2020 nella categoria Smart Home e Smart Cities, Athena ha stupito i giudici con le sue rivoluzionarie tecnologie biometriche. Che si tratti di un rischio incendio, di un veicolo sospetto davanti casa o di un malintenzionato che tenta di intrufolarsi nel vostro garage, Athena saprà come mettervi in guardia. Cliccate qui per farvi un’idea e guardare con i vostri occhi come funziona: se vincerete il Jackpot del Superenalotto potreste pensare di finanziare il progetto!

LA SMORFIA NAPOLETANA DI LOTTO E SUPERENALOTTO

Manca poco alla doppia estrazione del Lotto e del Superenalotto di oggi, sabato 21 novembre. Ciò vuol dire che chi non ha ancora selezionato i numeri da giocare deve fare in fretta. Nessuna idea? Tranquilli, ci pensiamo noi con la nostra consueta Rubrica dedicata alla Smorfia Napoletana a darvi qualche suggerimento nella speranza si riveli corretto. Partiamo come sempre da un fatto di cronaca che ha attirato la nostra attenzione: in questo caso dalla polemica sul vaccino anti-Covid scaturita dalle frasi del prof. Crisanti, che ha detto di voler aspettare qualche tempo prima di sottoporsi a vaccinazione. Partiamo allora da “vaccinazione”, “vaccinare” e “vaccino” per toglierci ogni dubbio: i numeri corrispondenti nella Smorfia Napoletana sono rispettivamente 88, 51 e 70. Quella che si è verificata è dunque una “polemica”, numero 84, tra “scienziati”, numero 6. La domanda dunque è d’obbligo: la cittadinanza avrà modo di sviluppare la necessaria “fiducia”, numero 79, per sottoporsi a vaccino e uscire dal “tunnel”(numero 74)?

