LOTTO/ Estrazioni di oggi Superenalotto e 10eLotto, 21 novembre: i numeri vincenti

LOTTO E SUPERENALOTTO, ESTRAZIONI DI OGGI: 21 NOVEMBRE 2019

Tutto pronto per le estrazioni del Lotto, Superenalotto e 10eLotto di oggi giovedì 21 novembre 2019: qualche ora e poi via dritti verso i numeri vincenti sul concorso Sisal numero 140/2019. Siamo in attesa di scoprire i numeri vincenti e soprattutto quali tesoretti verrano distribuiti in ogni regione. Qualcuno degli aspiranti vincitori non ha avuto però ancora il tempo di rivedere la statistica precedente: scopriamo insieme i dati ufficiali riportati da Agipro News sul proprio portale. La classifica delle vincite premia il 10eLotto con un primo posto, grazie ai 50 mila euro registrati in provincia di Messina, a Librizzi, con un 9. In seconda posizione troviamo invece la provincia di Bari. Un partecipante di Altamura ha indovinato infatti 25 mila euro in premio con un 7. Rimaniamo in Puglia per la terza posizione, conquistata dalla provincia di Lecce e nello specifico da un giocatore di Campi Salentina. La combinazione vincente riguarda un 9, mentre il tesoretto ammonta a 20 mila euro. Il montepremi annuale si aggira invece attorno a meno di 4 miliardi di euro, mentre un totale di 27,5 milioni di euro per le vincite dello scorso martedì. Per il podio del Lotto abbiamo Castelvetro Piacentino, in provincia di Piacenza, per il primo posto in classifica. Si parla di una quaterna, quattro terni e sei ambi su palermo del valore di 28.350 euro. Secondo posto per la modenese Sassuolo, dove sono stati vinti meno di 28 mila euro grazie ad una combinazione su Milano. La ruota lombarda è protagonista anche della terza vincita più alta, che finisce a Campobasso con un premio da 23.750 euro. Il montepremi del 2019 supera invece il miliardo di euro, di cui 6,6 milioni per l’appuntamento di inizio settimana.

LE QUOTE DELL’ULTIMO CONCORSO DEL SUPERENALOTTO

Ancora tutto da scoprire il Jackpot del SuperEnalotto, pronto a ritornare nel concorso di questa sera. La sestina vincente non ha premiato alcun giocatore nell’estrazione dello scorso martedì e questa sera il suo bottino ammonterà a 35,3 milioni di euro circa. Purtroppo il primo appuntamento della settimana non ha regalato molte gioie a tutti i vincitori, visto che molte quote hanno subito un crollo vertiginoso. Secondo la statistica ufficiale, il primo posto va al 5 da oltre 30 mila euro, registrato da sei giocatori. Assente il 4+, che finisce nel limbo assieme al 5+ e al 5+1, mentre al secondo posto della classifica troviamo il 3+. Il premio è di 2.911 euro, destinato a tre partecipanti. Aumentiamo a 652 per i biglietti fortunati associati al 4, del valore di 431,69 euro, mentre il 3 premia 22.377 appassionati con 29,11 euro a testa. Infine il 2, che ritorna ai minimi storici con un tesoretto da 5 euro. I vincitori in questo caso sono 345.274, molti di più rispetto ai 22.408 giocatori che hanno registrato lo stesso bottino grazie allo 0+. Per il 2+ da 100 euro i tagliandi fortunati sono invece 1.574, mentre 10.283 partecipanti hanno imbroccato la quota dell’1+, pari a 10 euro atesta.

COME SPENDERE IL JACKPOT DEL SUPERENALOTTO

Il concorso del SuperEnalotto di oggi non ci darà solo la possibilità di vincere il Jackpot, sempre più ricco grazie alle numerose assenze. Tutti gli appassionati in gara hanno già iniziato a incrociare le dita nella speranza di registrare una delle quote in palio, a prescindere dal loro valore. Molti invece si chiedono ancora come spendere il bottino, in modo da non perdere tempo subito dopo la vincita e inaugurare questo momento felice nel migliore dei modi. Anche la nostra Rubrica ha già risposto a questa domanda con l’aiuto di KickStarter: siamo pronti per condividere con voi l’iniziativa che abbiamo selezionato per il concorso di stasera. Parliamo di Diple, il microscopio più potente ideato per gli smartphone. Esplorare ogni dettaglio del mondo che ci circonda non potrebbe essere più semplice: Diple è compatto, si può usare con qualsiasi dispositivo cellulare o tablet ed è in grado di restituire un’immagine in HD. Si potranno analizzare microorganismi, osservare i minerali e qualsiasi tipo di materiale. Diple offre una qualità dell’immagine ad alto livello, grazie all’uso di una o due lenti a seconda delle esigenze. Stop ai laboratori complessi e agli strumenti più pesanti: con Diple non è mai stato così semplice riuscire a ingrandire qualsiasi particella fino ai 1000x. Mancano ancora 27 giorni prima della chiusura dell’asta, ma il goal da 25 mila euro è già stato realizzato con il contributo di quasi 600 investitori e di oltre 50 mila euro di investimenti.

LA SMORFIA NAPOLETANA DI LOTTO E SUPERENALOTTO

Lotto e numeri vincenti: questo il piatto che il gioco italiano si prepara a servire a tutti i giocatori dello Stivale. Mancano poche ore all’inizio della nuova estrazione e molti appassionati sono già in attesa di scoprire il risultato dell’incontro di oggi. Altri invece sono ancora dubbiosi su quale numero giocare, ovviamente nella speranza di poter centrare le combinazioni più fortunate. Per tutti gli aspiranti vincitori in difficoltà, la nostra Rubrica sta per proporre dei numeri da giocare, ottenuti come sempre con l’aiuto della smorfia napoletana e in base a una notizia scelta per voi. Parliamo di uno degli show più famosi in tutto il mondo, che in un particolare Paese ha rischiato la chiusura per un motivo particolare. Thailand’s Got Talent è finito infatti nel mirino del governo quando una concorrente ha deciso di mostrare la sua particolare abilità: dipingere usando una particolare zona del proprio corpo, il seno. La giuria si è spaccata subito a metà, spingendo una giudice a lasciare disgustata lo studio, ma la polemica è proseguita anche all’esterno del programma. Il ministro della cultura infatti ha deciso di parlare con i produttori per manifestare il proprio disappunto, visto che il talent in questione è destinato ad un pubblico di famiglie. Cosa ci dice la smorfia: abbiamo la televisione, 62, il programma, 9, l’abilità, 37, la pittura, 41, e il seno, 32. Come Numero Oro scegliamo invece la chiusura, 69.



© RIPRODUZIONE RISERVATA