LOTTO/ Estrazioni di oggi Superenalotto e 10eLotto, 21 ottobre: i numeri vincenti

LOTTO E SUPERENALOTTO, ESTRAZIONI DI OGGI: 21 OTTOBRE 2021

Si riaccendono i riflettori sulle estrazioni del Lotto, Superenalotto e 10eLotto di oggi giovedì 21 ottobre 2021, in occasione dell’appuntamento di metà settimana. Mancano solo poche ore prima di poter scoprire i numeri vincenti del concorso Sisal numero 126/2021. Come impiegare in modo produttivo il tempo che ci separa dai nuovi appuntamenti con la fortuna? Come sempre l’idea più fruttuosa è rappresentata da un’analisi veloce sui risultati registrati nell’ultimo appuntamento e resi noti dal portale Agipronews. In merito al Lotto vincita maxi di 42.150 euro ha riguardato la provincia di Taranto, in Puglia, dove a Palagianello sono stati avviati i festeggiamenti grazie ad una giocata di cinque numeri effettuati sulla ruota di Napoli. Interessante vincita da 24.450 euro anche in quel di Milano con una giocata di 4 numeri su tutte le ruote. In tutto sono stati distribuiti 4,4 milioni di euro per un totale di 908 milioni dall’inizio del 2021.

Serata fortunata anche nel 10eLotto quella dello scorso martedì, dove a Bomporto, in provincia di Modena sono stati vinti 100mila euro grazie ad una giocata da tre euro che ha permesso di centrare un 9 Doppio Oro. Nel corso della stessa serata è stata realizzata anche una vincita da 20 mila euro a Sant’Agnello, nella provincia di Napoli, con un 9. Medesimo premio realizzato anche a Busto Arsizio, in provincia di Varese, e a Sciacca, in provincia di Agrigento. Grazie al 10eLotto sono stati vinti 26,6 milioni di euro per un totale dall’inizio dell’anno di 3,4 miliardi.

LE QUOTE DELL’ULTIMO CONCORSO DEL SUPERENALOTTO

Nel corso della prima serata di oggi 21 ottobre, oltre al Lotto ed al 10eLotto si rinnova l’attesa anche in vista del nuovo concorso del SuperEnalotto. Ormai da diversi mesi sono in tanti i concorrenti che rincorrono il “6”, assente esattamente dallo scorso maggio. Al momento però continua a lasciarsi desiderare e la mancata vincita ha portato il jackpot a raggiungere quota 98,3 milioni di euro! Attualmente, come rivela Agipronews, si tratta del concorso con il jackpot più alto del mondo e poco alla volta sta raggiungendo sempre di più la somma record della passata vincita.

Sono trascorso quasi 5 mesi esatti dal 22 maggio scorso, quando a Mantappone (FM) fu realizzato l’ultimo “6” del valore di 156 milioni di euro. E’ possibile che la serata odierna possa essere quella fortunata per uno i più tra i numerosi concorrenti del SuperEnalotto. Intanto segnaliamo che nel precedente concorso sono stati realizzati sei “5” del valore di 31.269 euro a testa e due “4 Stella” da 39 mila euro ciascuno.

COME INVESTIRE IL JACKPOT DEL SUPERENALOTTO

Il jackpot del SuperEnalotto ha ormai raggiunto un livello altissimo di interesse per via dell’elevata somma messa in palio in caso di vincita con il “6”. Il fortunato concorrente che centrerà l’intera combinazione dovrà fare i conti con una serie di quesiti a partire da quello basato sulle modalità di investimento del denaro vinto. Dopo averne impiegato una parte nella realizzazione dei piccoli e grandi desideri, come poter impiegare il restante denaro ottenuto con il SuperEnalotto?

Una parte della vincita potrebbe essere utilizzata per finanziare uno o più progetti che stanno maggiormente a cuore ed in tal senso torna l’appuntamento con la nostra rubrica basata sulla piattaforma Kickstarter, che accoglie tutta numerosi creatori da tutto il mondo speranzosi di poter realizzare il proprio sogno. Oggi vi parliamo in particolare di “Inside 2020. The Book!”: 71 fotografi di 31 nazioni in un progetto unico nel quale mostrano il mondo durante la pandemia attraverso i loro occhi. Se il progetto vi appassiona potrete decidere di dargli una possibilità scoprendo di più a questo link.

LA SMORFIA NAPOLETANA DI LOTTO E SUPERENALOTTO

Ultima tappa del nostro viaggio nell’affascinante mondo dei numeri è quello legato alla smorfia napoletana. Ma cosa c’entrano Lotto e SuperEnalotto? Se non avete la giusta ispirazione per decidere le cifre da mettere in gioco in vista dei nuovi concorsi, potrete sempre decidere di fare affidamento alla smorfia napoletana partendo da una notizia di stretta attualità dalla quale estrapolare le cifre utili da mettere sulla propria schedina.

Arriva dalla provincia di Bologna un nuovo incidente sul lavoro nel quale è morto un giovane operaio di 22 anni, schiacciato tra un camion e una paratia. Il ragazzo era stato assunto appena 3 giorni fa. L’incidente è avvenuto durante le operazioni di carico-scarico merci. Sul caso è stata aperta una indagine. Da questa notizia, ecco quali sono i numeri estrapolati dalla smorfia napoletana: incidente 9, lavoro 42, morto 47, ragazzo 33, operaio 30, camion 35.



