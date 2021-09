LOTTO/ Estrazioni di oggi Superenalotto e 10eLotto, 21 settembre: i numeri vincenti

LOTTO E SUPERENALOTTO, ESTRAZIONI DI OGGI: 21 SETTEMBRE 2021

Tutto pronto per le estrazioni del Lotto, Superenalotto e 10eLotto di oggi martedì 21 settembre 2021: qualche ora e poi via dritti verso i numeri vincenti sul concorso Sisal numero 113/2021. Diamo allora un’occhiata a come sono andate le cose nell’ultimo concorso di sabato 18 settembre 2021. Per quanto riguarda il Lotto il portale agipronews.it ci informa che la grande protagonista dell’ultima estrazione è stata la Sicilia. A Ragusa, infatti, sono state centrate vincite per 270mila euro: molti i giocatori che hanno centrato il terno secco sulla ruota di Torino con i numeri 9-38-88.

Lotto, Superenalotto numeri vincenti/ Estrazioni 18 settembre 2021: quote e "ritardi"

Tutti parte di un unico sistemone? Gioia anche a Noventa Padovana, in provincia di Padova, dove un fortunato anonimo grazie a tre ambi e un terno ha portato a casa 23.750 euro. L’ultimo concorso del Lotto ha distribuito 7,7 milioni di euro, per un totale di oltre 821 milioni da inizio 2021. E il 10eLotto? La medaglia d’oro delle vincite spetta di diritto ad un giocatore di Ripa Teatina, nella provincia di Chieti, che ha centrato un 9 Oro da 50 mila euro con una giocata da 4 euro. Lo stesso importo è stato vinto a Bari grazie alla medesima combinazione, stavolta con una schedina da 3 euro. Festa grande pure a Mendicino in provincia di Cosenza e Potenza per due vincite da 20mila euro frutto di due 9.

Simbolotto, Lotto simboli e numeri vincenti/ Estrazione di oggi 18 settembre 2021

LE QUOTE DELL’ULTIMO CONCORSO DEL SUPERENALOTTO

Le quote del Superenalotto di sabato 18 settembre parlano chiaro: nessuno ha fatto “6” né “5+1”. Certo però non possono lamentarsi i tre giocatori che hanno realizzato il “5” e intascato così 71.554,70 euro! Festa anche per i 460 fortunati che hanno fatto “4” portando a casa 472,94 euro. Il “3” ha regalato invece 35,24 euro a 18.644 anonimi. Ultimo premio del Superenalotto di sabato? Il “2” da 6,39 euro fatto proprio da 319.586 fortunati.

Ma come sono andate le cose nel concorso “gemello” del Superenalotto? Stiamo parlando ovviamente del Superstar, dove il premio più alto è stato quello associato al “4 Stella”: ad aggiudicarselo i quattro baciati dalla fortuna che hanno vinto 7.294,00 €. Il “3 Stella” ha premiato invece 105 giocatori con 3.524,00 euro. Capitolo “2 Stella”: i 100 euro classici sono andati a 1.541 fortunati. Chiusura per “1 Stella” e “0 Stella”: i 10 e 5 euro loro associati sono stati vinti rispettivamente da 11.746 e 31.177 giocatori.

LOTTO E SUPERENALOTTO NUMERI VINCENTI/ Estrazioni e 10eLotto, oggi 16 settembre 2021

COME INVESTIRE IL JACKPOT DEL SUPERENALOTTO

Come investire il Jackpot del Superenalotto? A questa domanda ci piace rispondere sempre dando come consiglio quello di riservare una piccola porzione del montepremi – in caso di vittoria, s’intende – al sostegno di uno dei tanti progetti innovativi bisognosi di una piccola spintarella per spiccare definitivamente il volo. A fronte di 83.800.000 € – a tanto ammonta il Jackpot di oggi, che ne direste di destinare una piccola somma a “Verdant”? Si tratta di un gioco da tavola promosso sulla piattaforma di fundraising kickstarter.com. Sembra perfetto per gli amanti della natura e in particolare delle piante.

Gli sviluppatori dicono: “Verdant è dotato di una varietà di carte obiettivo a fine partita che ti permettono di mischiare e abbinare nuove sfide ogni volta che giochi! Ci sono centinaia di impostazioni di gioco uniche da esplorare! Crea un bellissimo tableau di piante, animali domestici e arredi mentre competi per curare la casa più accogliente!”. Si tratta del classico caso in cui le parole non bastano per descrivere un progetto o un’idea. Cliccate qui per avere un colpo d’occhio su Verdant, e soprattutto per decidere se vi va di investire su di esso. Una volta vinto il Jackpot, s’intende…

LA SMORFIA NAPOLETANA DI LOTTO E SUPERENALOTTO

Il consueto appuntamento con la rubrica dedicata a Lotto e Superenalotto non sarebbe lo stesso senza un paragrafo dedicato alla Smorfia Napoletana. Quali numeri usciranno? Questo non lo sappiamo, però possiamo tentare di indovinarne qualcuno a partire dalla cronaca, affidando cioè alla Smorfia partenopea il compito di interpretarla. L’evento del giorno è certamente l’assemblea generale dell’Onu: molto atteso in particolare il discorso del presidente Joe Biden.

Scegliamo allora i numeri: per “assemblea” il numero giusto è il 44 nella Smorfia Napoletana. L’equivalente di ONU non esiste, ripieghiamo allora su “mondo”, numero 84, visto che quasi tutto è rappresentato a New York. A proposito: la sede dell’assemblea è il celebre Palazzo di Vetro. Dunque: “palazzo”, numero 56, e “vetro”, numero 74. Chiudiamo con il numero 89 in rappresentanza della parola “America” vista l’attesa che ruota attorno al discorso di Biden. Che dite? La nostra interpretazione degli eventi si rivelerà fortunata?



© RIPRODUZIONE RISERVATA