LOTTO/ Estrazioni di oggi Superenalotto e 10eLotto, 21 settembre: i numeri vincenti

LOTTO E SUPERENALOTTO: ESTRAZIONI DI OGGI, 21 SETTEMBRE 2019

Tutto pronto per le estrazioni del Lotto, Superenalotto e 10eLotto di oggi sabato 21 settembre 2019: qualche ora e poi via dritti verso i numeri vincenti sul concorso Sisal numero 114/2019. Termina quindi una nuova settimana per il Lotto e 10eLotto e tutti gli appassionati dei due giochi italiani. L’estrazione di oggi si concluderà al termine dell’annuncio dei numeri vincenti, ma nelle prossime ore scopriremo anche i nuovi premi distribuiti in tutto lo Stivale. Per ora possiamo solo rivedere insieme la statistica precedente, che ci svela quali sono i bottini più interessanti che hanno permesso ai fortunelli di conquistare il podio delle vincite. Agipro News sottolinea che lo scorso giovedì si è verificato un vero e proprio testa a testa fra le due lotterie, con la conclusione di un pari merito per quanto riguarda il primo posto in classifica. Un vincitore di Savona ha realizzato infatti al Lotto una quaterna e quattro terni del valore di 25 mila euro grazie ad una giocata su Tutte le ruote. La stessa somma è stata vinta inoltre da un partecipante del 10eLotto della provincia dell’Aquila, Avezzano, grazie ad un 7 Oro in modalità frequente. Per quanto riguarda il Lotto, il secondo posto vede un giocatore di Lamezia Terme, in provincia di Catanzaro, con un terno secco da 22.500 su Torino. A seguire Roma con un premio da 16.875 euro. Il 10eLotto regala invece la sua seconda posizione ad un fortunello di Isola del Liri, in provincia di Frosinone, grazie ad un bottino da 20 mila euro ottenuto con un 9. Vincita analoga e premio identico registrati tra l’altro anche a Pulsano, in provincia di Taranto. Il montepremi generale invece ammonta a 3,2 miliardi di euro per le vincite annuali,mentre 24,5 milioni per le vittorie registrate nel singolo appuntamento.

LE QUOTE DELL’ULTIMO CONCORSO DEL SUPERENALOTTO

Ancora una volta il Jackpot è pronto per ritornare in scena grazie al SuperEnalotto ed al concorso che si svolgerà oggi. Il montepremi segnala un valore di 6,6 milioni di euro, un aumento legato all’assenza registrata nell’estrazione precedente. La statistica ufficiale però ci ricorda che lo scorso giovedì è spuntato fra gli appassionati anche un fortunello particolare. Dopo diverse estrazioni mancate, il 5+ è ritornato in pista con un bottino che supera i 573 mila euro. Al secondo posto si piazza invece il 4+ con più di 61 mila euro ed un unico vincitore, mentre non ci sono notizie del 5, che risulta fra i nuovi assenti. Passiamo quindi al premio del 3+, del valore di 3.701 euro e 95 giocatori fortunati, mentre il 4 premia 415 partecipanti con 611,25 euro a testa. In leggero rialzo il premio del 3, del valore di 37,01 euro e centrato da 17.102 appassionati. Infine il 2 da 6,68 euro associato a 273.233 vincite. Per quanto riguarda le quote SuperStar, la tripletta storica conclude la classifica mettendo in testa il 2+. Sono 1.341 i vincitori che si aggiudicano il premio da 100 euro, mentre 10.234 tagliandi vincenti registrano il bottino da 10 euro grazie alle sorti dell’1+. In ultima posizione, come sempre, troviamo lo 0+ ed il premio da 5 euro, realizzato da 27.425 partecipanti.

COME SPENDERE IL JACKPOT DEL SUPERENALOTTO?

SuperEnalotto e Jackpot di nuovo insieme per dare il via al concorso di questa sera. Il montepremi è ancora imbattuto, nonostante la recente vincita che ha spinto il gioco della Sisal ad azzerare ancora una volta il pallottoliere. Gli appassionati comunque puntano alla vincita milionaria e scendono in campo armati fino ai denti, anche se solo metaforicamente. Biglietti alla mano, i più audaci hanno già completato ogni passaggio utile per assistere all’appuntamento. Qualcuno più previdente invece è andato anche oltre ogni aspettativa e ha pensato a come spendere il bottino. Anche la nostra Rubrica pensa a tutto e soprattutto all’idea che potreste sfruttare dopo aver scoperto la vostra vincita. Oggi parliamo di B-2 Dog Tag, uno strumento interessante per gli amanti del fai da te che un’azienda di San Francisco ha lanciato da poco su KickStarter. Si tratta di un coltellino tattico e portatile, con un design diverso rispetto al prototipo originale lanciato ormai due anni fa. Il contenitore infatti assomiglia molto alle piastrine militari e può essere portato al collo con facilità. All’interno invece è presente una micro lama estraibile con un singolo passaggio. Piccolo e compatto, B-2 Dog Tag è discreto e funzionale, realizzato in nero carbone e dotato di una chiusura laterale di tipo butterfly. Il goal iniziale di 4.500 euro circa è già stato centrato grazie a quasi 700 sostenitori, che hanno versato per ora una somma che supera i 52 mila euro. Sarà comunque possibile partecipare all’astra ancora per 28 giorni.

LA SMORFIA NAPOLETANA PER LOTTO E SUPERENALOTTO

Il Lotto ci aspetta questa sera con una nuova ed emozionante estrazione. Prima che la settimana volga al termine, sapremo con certezza quali numeri vincenti premieranno i giocatori più fortunati d’Italia. Solo la sorte potrà decidere chi potrà ottenere i premi maggiori, ma non è di certo questo il problema che affligge migliaia di aspiranti vincitori. Molti appassionati infatti si fermano ancora prima dell’inizio dell’estrazione, a causa di una forte indecisione su quali numeri inserire nella propria schedina. Un ostacolo che la nostra Rubrica conosce fin troppo bene e che è possibile superare con un piccolo consiglio: lasciarsi guidare dalla smorfia napoletana e dai numeri estrapolati dalla news che abbiamo scelto oggi solo per voi. Partiamo dalla notizia: possedere un’arma è illegale in molti Paesi, ma a volte basta che si tratti di un giocattolo per finire in guai piuttosto seri. Lo sa bene un diciottenne cinese che ha scelto di comprare 24 fucili giocattoli online, una copia delle armi originali. La dogana ha fermato la consegna e la Polizia ha subito individuato il destinatario, procedendo con l’arresto. L’accusa? Traffico di armi. Secondo le autorità cinesi infatti non si sarebbe trattato di giocattoli, ma di armi da fuoco. Anche se in realtà l’acquisto del ragazzo riguarda delle riproduzioni che non sono in grado di togliere la vita a nessuno. Il motivo? La legge cinese stabilisce dei limiti piuttosto contenuti per l’energia di lancio degli oggetti da offesa. Purtroppo il giudice per questo ha evitato di condannare all’ergastolo il diciottenne, ma ha comunque richiesto l’ergastolo. Cosa ci dice la smorfia: abbiamo la prigione, 71, l’acquisto, 18, l’arma, 33, il fucile, 61, la potenza, 47. Come Numero Oro scegliamo invece la sentenza, 39.



© RIPRODUZIONE RISERVATA