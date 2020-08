LOTTO/ Estrazioni di oggi Superenalotto e 10eLotto, 22 agosto: i numeri vincenti

LOTTO E SUPERENALOTTO, ESTRAZIONI DI OGGI: 22 AGOSTO 2020

Tutto pronto per le estrazioni del Lotto, Superenalotto e 10eLotto di oggi sabato 22 agosto 2020: qualche ora e poi via dritti verso i numeri vincenti sul concorso Sisal numero 83/2020. Anche questa sera potremo assistere alla nuova estrazione e conoscere i numeri vincenti, oltre ai premi destinati a tutte le regioni italiane. Prima di immergerci nella gara, rivediamo la statistica ufficiale offerta da Agipro News e la classifica delle vincite. In testa il Lotto con la provincia di Aosta: un fortunello di Le Salle ha realizzato un terno secco sulla ruota ligure del valore di 52.500 euro. Segue Bologna con un tesoretto da 45 mila euro, registrato con un altro terno secco. Vignola, nel Modenese, regala invece a un giocatore la bellezza di più di 50 mila euro, mentre il montepremi dell’ultimo appuntamento si aggira sui 16,6 milioni di euro. Per il 10eLotto, la vincita più alta è da 50 mila euro centrata ad Avezzano, in provincia de L’Aquila, con un 9 Oro. Segue la provincia di Firenze con Scandicci e un bottino da 15 mila euro ottenuto con un 7 Doppio Oro. Infine abbiamo un 4 Doppio Oro finito a Colverde, del valore di 8 mila euro. L’ultimo concorso ha premiato gli appassionati con 18,3 milioni di euro, ma saliamo fino a 1,6 miliardi se consideriamo le vincite del 2020.

LE QUOTE DELL’ULTIMO CONCORSO DEL SUPERENALOTTO

28,8 milioni di euro per il Jackpot previsto nel concorso del SuperEnalotto di questa sera. Siamo quasi in dirittura d’arrivo: l’estrazione sta per iniziare! Quali saranno i numeri vincenti di oggi? Prima di rispondere a questa domanda, rivediamo insieme la statistica ufficiale e quali premi sono stati regalati lo scorso giovedì. In testa il 4+ da oltre 36 mila euro realizzato da tre vincitori, contro i sei fortunelli che si sono portati a casa quasi 25 mila euro grazie al 5. Sono 103 i biglietti fortunati associati alla quota del 3 +, del valore di 2.357 euro, mentre 500 tagliandi vincenti registrano il premio da 360,45 euro con il 4. Il premio del 3 è invece pari a 23,57 euro e i vincitori sono 20.661, mentre saliamo fino a 308.197 per i partecipanti che hanno indovinato il 2 da 5 euro. Concludiamo con le ultime tre quote del SuperStar: il 2+ premia 1.347 giocatori con 100 euro a testa, mentre l’1+ consegna i suoi 10 euro in premio a 7.611 appassionati. Infine abbiamo 16.024 vincitori per la quota dello 0+, come sempre con un valore di 5 euro.

COME SPENDERE IL JACKPOT DEL SUPERENALOTTO?

Il SuperEnalotto e il Jackpot stanno per accogliere tantissimi italiani che questa sera parteciperanno alla nuova estrazione. Il gioco della Sisal non salta mai un appuntamento e anche questa sera promette di regalare premi interessanti a moltissimi fortunelli. Non bisogna dimenticare però di completare tutti gli step necessari prima dell’inizio del concorso, dalla scelta dei numeri da giocare fino al progetto più interessante per inaugurare la propria vincita. Anche la nostra Rubrica si è già attivata in questo senso e con l’aiuto di KickStarter ha individuato per voi un’idea davvero interessante. Soprattutto per gli amanti dei videogiochi, visto che ZX Spectrum Next è l’evoluzione dello ZX Spectrum Computer. Con 38 anni di esperienza dal lancio della Sinclair, un team di programmatori, artisti e designer hanno lavorato in modo sinergico per sviluppare una macchina in grado di toccare il cuore di milioni di persone sparse in tutto il mondo. ZX Spectrum Next mantiene intatte le specifiche del suo predecessore, dal look accattivante fino alla facilità di utilizzo e la possibilità di programmare alcuni dettagli in completa autonomia. Il tutto per giocare a quei videogiochi rimasti da sempre nella memoria di molti e che ci riportano indietro agli anni d’oro in cui erano le sale gioco a fare da padrone. L’asta invece durerà ancora per altri 19 giorni, mentre il goal da oltre 277 mila euro è già stato più che realizzato: ad oggi i versamenti dei sostenitori ammontano a oltre 1,3 milioni.

LA SMORFIA NAPOLETANA DI LOTTO E SUPERENALOTTO

La nuova estrazione del Lotto ci svelerà fra pochissimo tutte le novità sul nuovo appuntamento con il gioco italiano. Molti appassionati si stanno avvicinando alle ricevitorie in queste ore, proprio per registrare la propria schedina. Chi ha trovato i numeri da giocare parte già con il piede giusto: che ne sarà invece di tutti coloro che non hanno ancora deciso come compilare la schedina? Il rischio più grande è di rimanere tagliati fuorti dal concorso di questa sera. Per superare lo scoglio, potete leggere il suggerimento della nostra Rubrica. Con l’aiuto della smorfia napoletana analizzeremo la news scelta per oggi e che ci parla di un ladro dell’Ohio. Sembra che Stanley Wright abbia fatto molto di più che tentare una semplice rapina in un negozio di abbigliamento. Dopo aver derubato il locale, ha pensato bene di lasciare il proprio curriculum e chiedere di essere assunto. Purtroppo questo suo gesto ha permesso ai commessi di memorizzare il suo volto e indirizzare le autorità sulla sua strada. Wright infatti è stato localizzato a casa sua, dopo aver sottratto alcune merci di nascosto. Cosa ci dice la smorfia: abbiamo il ladro, 79, il negozio, 11, il lavoro, 27, la richiesta, 6, e il bottino, 66. Aggiungiamo anche il vestito, 25, come Numero Oro per tutti gli appassionati che prevedono di tentare la fortuna al 10eLotto.



