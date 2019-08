LOTTO/ Estrazioni di oggi Superenalotto e 10eLotto, 22 agosto: i numeri vincenti

LOTTO E SUPERENALOTTO, ESTRAZIONE DI OGGI: 22 AGOSTO 2019

Tutto pronto per le estrazioni del Lotto, Superenalotto e 10eLotto di oggi giovedì 22 agosto 2019: qualche ora e poi via dritti verso i numeri vincenti sul concorso Sisal numero 101/2019. Lotto e 10eLotto pronti ad accendere i motori per una nuova estrazione. Oggi i due giochi raccoglieranno tanti appassionati attorno al piccolo schermo o pc per assistere all’estrazione dei numeri vincenti, a cui seguirà come sappiamo l’assegnazione dei premi in palio. Molti potrebbero conquistare cifre a cinque zeri: è già accaduto lo scorso martedì ad un appassionato del 10eLotto. Proviene da Chioggia, in provincia di Verona, il fortunello che è riuscito a centrare la vincita da 100 mila euro con 9 numeri realizzati su 10 giocati. 50 mila euro sono stati consegnati invece ad un giocatore di Assisi, in provincia di Perugia. Per quanto riguarda le vincite del Lotto siamo ancora in attesa della statistica ufficiale, che di sicuro verrà condivisa dall’Agipro non appena disponibile. Per ora sappiamo solo che il ritorno dell’85 su Milano ha fatto schizzare verso l’alto tutte le vincite cittadine. Dopo una lunga corsa come maxi ritardatario, la sua comparsa ha premiato un appassionato su due, distribuendo per la ruota lombarda dei premi con un totale di 3,6 milioni di euro. Una bella somma se si pensa che in tutto il gioco ha premiato gli italiani con 7,4 milioni.

LE QUOTE DELL’ULTIMO CONCORSO DEL SUPERENALOTTO

52,8 milioni di euro per il Jackpot del SuperEnalotto di questa sera: gli appassionati sono pronti a scattare non appena lo starter virtuale calerà sulla pista associata alla corsa a premi. Il montepremi continua ad accrescere il proprio valore, mentre tutti i giocatori si augurano di poter vincere almeno una delle quote secondarie. Nel concorso dello scorso martedì, un fortunello in particolare ha realizzato oltre 167 mila euro grazie al 5. Ben due partecipanti invece hanno superato la soglia dei 50 mila euro con il 4+, mentre 103 tagliandi vincenti hanno registrato il 3+ da 3.437 euro. Segue il premio da 503,59 euro associato al 4, indovinato da 339 vincitori, mentre 14.921 giocatori realizzano il 3 da 34,37 euro. Infine il 2 da 6,09 euro, che premia 260.970 appassionati. In terzultima posizione troviamo come sempre il 2+ con il suo premio da 100 euro, distribuito a 1.346 giocatori. L’1+ regala invece 10 euro a testa a 8.686 vincitori, mentre lo 0+ consegna i suoi 5 euro a ciascuno dei 18.052 possessori dei biglietti fortunati.

COME SPENDERE IL JACKPOT DEL SUPERENALOTTO?

Il SuperEnalotto sta tornando con i suoi numeri vincenti e la speranza dei giocatori è che il Jackpot possa già apparire fra i premi. La sestina vincente è stata estratta solo poche settimane fa, ma ogni appassionato desidera che il gioco della Sisal regali al più presto il bottino milionario. Certi aspiranti vincitori non pensano solo alla vittoria finale, ma hanno già organizzato fin da ora ogni step che potrebbe portarli verso il traguardo. A partire dal progetto su cui investire una parte del bottino, già nei minuti successivi alla vincita. Anche la nostra Rubrica si è già attivata ed ha scelto per voi una delle iniziative lanciate su KickStarter che potrebbe essere di vostro interesse. Oggi parliamo di DRL Racer4 Street, un modello di drone realizzato in base ai più grandi campioni della famosa gara Drone Racing League, una competizione a livello mondiale. Una corsa fra droni che raccoglie tutti gli appassionati nel globo: Racer4 Street è realizzato in edizione limitata e solo per soddisfare le molteplici richieste dei fan. Con una potenza 5S e un’efficienza 34A, il drone di ultima generazione è nato per essere semplice da manovrare quanto efficace nel volo. R4 infatti presenta diverse migliorie rispetto al modello precedente, fra cui una performance ottimale in base al suo peso ridotto, una struttura in policarbonato che aumenta la sua velocità in volo e molto altro ancora. L’asta è stata aperta da poco e rimarrà attiva ancora per 44 giorni, mentre il goal previsto è di circa 316 mila euro.

LA SMORFIA NAPOLETANA DI LOTTO E SUPERENALOTTO

Il Lotto e i numeri vincenti di oggi stanno per accompagnare i giocatori lungo la strada della vittoria. Il nuovo concorso premierà di sicuro i più fortunati, anche se per ora rimarranno incerti i valori dei bottini associati a combinazioni e ruote vincenti. Tutto parte dai numeri, come sanno bene gli appassionati più esperti del gioco italiano. Per questo non bisogna sottovalutare uno dei compiti iniziali per partecipare all’estrazione: compilare la schedina. La nostra Rubrica da tempo vi aiuta a trovare numeri utili da giocare, anche solo per registrare un tagliando in più ed aumentare così le vostre possibilità di vincita. Come sempre partiamo dalla news e poi scopriamo insieme il verdetto della smorfia napoletana. Forse una notizia un po’ datata, ma più che attuale se si considera al boom che la robotica sta vivendo in questo momento. Sempre più esercizi e industrie infatti stanno adottando androidi e robot per svolgere mansioni difficili e il dubbio è che un giorno possano del tutto sostituire qualsiasi essere umano. Anche per questo ha fatto scalpore quanto avvenuto in Arabia Saudita: un robot ha ricevuto la cittadinanza speciale. Sophia è dotata di intelligenza artificiale ed ha un ottimo livello di interazione con gli esseri umani. Lo ha dimostrato ampiamente durante la conferenza sugli investimenti tecnologici che si è svolta nel Paese due anni fa, riuscendo a fare persino qualche battuta su Elon Musk, noto oppositore dell’AI. Cosa ci dice la smorfia: abbiamo il robot, 66, la cittadinanza, 29, l’Arabia, 90, il linguaggio, 27, e il futuro, 7. Come Numero Oro scegliamo invece l’intelligenza, 17.



