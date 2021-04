LOTTO/ Estrazioni di oggi Superenalotto e 10eLotto, 22 aprile: i numeri vincenti

LOTTO E SUPERENALOTTO, ESTRAZIONI DI OGGI: 22 APRILE 2021

Le estrazioni del Lotto, Superenalotto e 10eLotto di oggi giovedì 22 aprile 2021 stanno per arrivare con i relativi numeri vincenti del concorso Sisal numero 48/2021. Come ingannare l’estenuante attesa? Ovviamente rispolverando i risultati del precedente concorso, il primo della settimana, grazie ai dati forniti in maniera impeccabile da Agipronews. Si parte come sempre dal gioco del Lotto e questa volta la maggiore vincita è stata centrata ad Antrodoco, in provincia di Rieti, grazie ad una giocata sulla ruota di Roma che ha fruttato al fortunato giocatore un premio del valore di 23.750 euro. Si festeggia però anche a Bari dove grazie ad un terno sulla ruota della città pugliese è stato possibile vincere 22.556 euro. Tra gli altri premi della serata anche quello realizzato a Basaluzzo, in provincia di Alessandria, dove un concorrente ha puntato sulla ruota di Roma portandosi a casa 22.500 euro. In generale l’ultimo concorso Lotto ha distribuito vincite per oltre 7 milioni di euro, mentre dall’inizio dell’anno si parla di 362 milioni di euro vinti.

NUMERI VINCENTI LOTTO E SUPERENALOTTO/ Estrazioni 20 aprile 2021: i SuperStar

Come è andata invece sul piano del 10eLotto? La Lombardia torna protagonista con una vincita a Giussano, in provincia di Monza-Brianza, dove un fortunatissimo giocatore ha centrato una vincita da 100mila euro indovinando 8 numeri in modalità frequente. Sorride anche Cagliari con una vincita importante grazie a nove numeri su dieci giocati, indovinando anche il numero oro in un’estrazione frequente. Nell’ultima estrazione il 10eLotto ha fatto vincere oltre 33 milioni di euro, per un totale di quasi 1,4 miliardi dall’inizio dell’anno.

Simbolotto, Lotto simboli e numeri vincenti/ Estrazione di oggi 20 aprile 2021

LE QUOTE DELL’ULTIMO CONCORSO DEL SUPERENALOTTO

Torna nella prima serata di oggi, giovedì 22 aprile, anche il gioco del SuperEnalotto sul quale i riflettori ormai da settimane restano accesissimi. Ad attirare l’attenzione è soprattutto il ricco jackpot che continua a salire sempre di più concorso dopo concorso per via della grande assenza del “6”. La mancata vincita anche nella passata estrazione del martedì ha fatto crescere il montepremi finale messo in palio a quota 141,1 milioni di euro diventando così il quinto premio più alto nella storia del gioco. L’estrazione dello scorso martedì sera comunque ha permesso a ben sette fortunati giocatori di intercettare il ricco “5” che vale ben 23.302,28 euro a testa. La rincorsa però resta sempre fissata al “6” che è stato indovinato l’ultima volta solo la scorsa estate. A festeggiare lo scorso 7 luglio era stato un fortunato concorrente di Sassari, in Sardegna, il quale si era portato a casa un bel tesoretto pari a 59 milioni di euro.

LOTTO-SUPERENALOTTO, NUMERI VINCENTI 17 APRILE/ Estrazioni e ritardatari di giornata

COME INVESTIRE IL JACKPOT DEL SUPERENALOTTO

Il jackpot del SuperEnalotto in costante crescita porta a riflettere su un aspetto non indifferente. Cosa fare con tutto il denaro in caso di vincita? Con un tesoretto così importante, dopo aver deciso di impiegarlo per i grandi progetti come ad esempio una casa, ecco che si pone il problema legato alle modalità di investimento e risparmio. Se avete voglia di investire parte del denaro vinto in progetti che si avvicinano ai vostri interessi e modi di vivere, allora potrete seguire il nuovo appuntamento con la nostra rubrica basata sulla piattaforma Kickstarter che ogni giorno ospite numerosi progetti interessanti. Questa settimana vi presentiamo Tommy Dakota: Un romanzo western queer. Al centro della storia un famigerato bandito, l’uomo di cui si è innamorato ed una raffica di proiettili lungo la propria strada. Stando alla trama si tratta di una graphic novel originale di 70 pagine di Dave Ebersole e dell’artista Vinnie Rico che narra di un famigerato rapinatore che incontra l’amore della sua vita durante la sua ultima rapina. Se vi piace l’idea di finanziare un progetto simile, potrete saperne di più cliccando qui.

LA SMORFIA NAPOLETANA DI LOTTO E SUPERENALOTTO

Siamo giunti alla tappa conclusiva del nostro viaggio che vede come da tradizione la smorfia napoletana unita ai giochi di Lotto e SuperEnalotto. Un trio imprescindibile che vede come filo rosso l’affascinante mondo dei numeri con i loro misteri e significati nascosti. Se siete alla ricerca della giusta ispirazione e di numeri da mettere in gioco in occasione delle nuove estrazioni odierne non vi resta che proseguire nella lettura di questo focus nel quale, partendo da una notizia di stretta attualità vi illustreremo i numeri utili da giocare. Oggi vi parliamo di un fatto di cronaca che riguarda l’Indonesia, dove a causa della sparizione di un sottomarino, 53 persone a bordo hanno a disposizione una quantità di ossigeno solo per poche ore. E’ accaduto a 100 chilometri dalla costa di Bali ed attualmente la Marina indonesiana ha mobilitato sei navi da guerra, un elicottero e 400 persone. Singapore e Malaysia hanno inviato le loro navi, mentre Usa, Australia, Francia e Germania hanno offerto aiuto. Ecco alcuni numeri estrapolati da questa notizia che si spera possa non presagire una terribile tragedia: sottomarino (5), Indonesia (58), mare (1), Marina militare (29), ossigeno (40), aiuti (9).



© RIPRODUZIONE RISERVATA