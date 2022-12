Lotto/ Estrazioni di oggi Superenalotto e 10eLotto: 22 dicembre, i numeri vincenti

LOTTO E SUPERENALOTTO, ESTRAZIONI DI OGGI: 22 DICEMBRE 2022

È arrivato il momento di assistere al concorso Sisal numero 153, che vedrà andare in scena le estrazioni del Lotto, del Superenalotto e del 10eLotto e i loro numeri vincenti. In questo giovedì 22 dicembre 2022, quando il calendario dell’Avvento segna che mancano soltanto tre giorni al giorno più atteso dell’intero anno, ci sarà qualcuno che potrà esultare braccia al cielo per una vincita inattesa? Prima di scoprirlo, andiamo a riepilogare assieme a voi quanto è accaduto durante i sorteggi di martedì 20 dicembre 2022, partendo dal Lotto. È arrivata a Taranto la vincita più alta, con sei ambi, quattro terni e una quaterna valsi a un fortunato giocatore una vincita da 67mila euro. Concludono il podio di giornata i 47.500 euro vinti a Terni e la quaterna da 24mila euro indovinata a Condove, in provincia di Torino. Da segnalare anche un tris di vincite in Lombardia, per un totale di 50.255 euro: a Gravedona ed Uniti, in provincia di Como, una giocata da 6 euro ha permesso di conquistare 22.750 euro, mentre a Milano sono state realizzate due vincite, una da 14.005 euro e l’altra da 13.500. L’ultimo concorso del Lotto ha distribuito 6,6 milioni di euro in tutta Italia, per un totale di oltre un miliardo di euro dall’inizio dell’anno.

SIVINCETUTTO SUPERENALOTTO NUMERI VINCENTI/ Estrazione di oggi 21 dicembre (251/2022)

Capitolo 10eLotto: premiata la Lombardia e, con precisione, Paderno Dugnano, in provincia di Milano, dove è stata centrata la vincita più alta di giornata, grazie a un 8 Doppio Oro da 20mila euro. Si festeggia anche in Emilia-Romagna, con due vincite per un totale di 18mila euro: a Forlì indovinato un 6 da 10mila euro, seguito da un 4 Doppio Oro da 8mila euro messo a segno a Bologna. Da segnalare anche un’altra doppia vincita, questa volta nel Lazio, per 17.500 euro. La più alta arriva da Cassino, in provincia di Frosinone, dove è stato realizzato un 7 Oro da 10mila euro, mentre a Riano, in provincia di Roma, sono stati vinti 7.500 euro con un 3 Doppio Oro. L’ultimo concorso del 10eLotto ha distribuito premi per 31,1 milioni di euro, per un totale di oltre 3,6 miliardi di euro da inizio anno.

NUMERI VINCENTI LOTTO SUPERENALOTTO 10ELOTTO/ Estrazioni 20 dicembre: Jackpot folle!

LOTTO, IL JACKPOT DEL SUPERENALOTTO IN PALIO STASERA

Il Superenalotto andrà a sua volta in scena nella serata odierna, dopo i sorteggi di Lotto e 10eLotto, e i suoi numeri vincenti potrebbero, finalmente, consentire a qualcuno di agguantare il suo montepremi stratosferico, pari a 331,9 milioni di euro! Il 6 non si palesa da diciannove mesi esatti, visto che non viene centrato dal 22 maggio 2021: il tabù sarà finalmente spezzato? Intanto, ricordiamo che nell’estrazione del Superenalotto di martedì 20 dicembre sono stati nove i punti “5” centrati, con i fortunati vincitori che si portano a casa 35.836,83 euro a testa. Da segnalare anche undici “4 stella” da 21.931 euro ciascuno.

SIMBOLOTTO, LOTTO SIMBOLI E NUMERI VINCENTI/ Estrazione di oggi 20 dicembre 2022

Sisal ha, inoltre, ricordato l’iniziativa “Super Natale“: tutti coloro che acquistano una giocata Superenalotto con SuperStar in ricevitoria, online o da app, valida per i concorsi del 27, 29 e 31 dicembre, partecipano all’estrazione dei 200 premi garantiti in palio per ciascun concorso. Ma non finisce qui: se apri un conto di gioco online, ricevi un bonus dedicato di 4,50 euro pari a 3 giocate SuperStar.

LOTTO, COME INVESTIRE IL JACKPOT DEL SUPERENALOTTO

Come investire il jackpot del Superenalotto o una ricca vincita con i numeri vincenti del Lotto? Una buona alternativa potrebbe essere rappresentata dalla possibilità di finanziare un progetto tra quelli caricati sul portale telematico Kickstarter, che raggruppa idee provenienti da creativi sparsi in tutto il mondo.

A tal proposito, va tenuta in considerazione l’iniziativa “AWC: A Community Woodshop“. Ecco la descrizione: “L’Astoria Woodworking Collective Inc. è un’associazione senza scopo di lucro con la missione di rendere più accessibile la lavorazione del legno nel Queens nord-occidentale. Negli ultimi due anni abbiamo lavorato a progetti comunitari e aiutato gruppi locali, mentre tutti continuavano a chiederci quando avremmo aperto un negozio. Abbiamo già versato la caparra per il nostro negozio e prevediamo che il contratto di locazione inizi il 1° gennaio 2023. Prevediamo che i lavori di ristrutturazione richiederanno circa 4-6 settimane, dopodiché i membri fondatori avranno accesso iniziale allo spazio del negozio per il periodo ‘beta’. Utilizzeremo questi tre mesi per mettere a punto la parte operativa del negozio prima di aprirlo ad altri membri. Se tutto va bene, il negozio sarà aperto a tutti i membri con l’accesso al negozio a partire dal 1° maggio 2023 e il prestito utensili sarà attivo”.

SMORFIA NAPOLETANA PER SUPERENALOTTO E LOTTO

Portiamo a termine la nostra panoramica legata ai numeri del Lotto, del 10eLotto e del Superenalotto con l’appuntamento, imperdibile, con la smorfia napoletana, in grado di attribuire significati ai numeri e interpretazioni ai vostri sogni. Consultiamo tale oracolo anche noi de IlSussidiario.net, con la finalità di individuare una cinquina fortunata da suggerire a tutti voi.

Partiamo quindi da una delle notizie odierne pubblicate da Rai News, che riguarda il Natale. A calarsi per primo dal tetto dell’Aias di Afragola, l’associazione italiana di assistenza agli spastici, è stato Babbo Natale con i suoi elfi. Ma nessuno è voluto mancare all’evento per salutare i bambini del centro: l’Uomo Ragno, Superman, Hulk, Iron Man. Tutti i grandi protagonisti dei film e delle storie a fumetti più amate. Nel periodo natalizio in Campania sono tanti gli eventi per i ragazzi. Ma, spesso, non possono parteciparvi i bambini con disabilità; così, i supereroi acrobatici sono andati a trovarli, accolti da circa 500, tra genitori e bimbi, che si sono radunati per assistere all’evento promosso dall’associazione “La Battaglia di Andrea”. Quali sono i numeri connessi a questa news? Partiamo subito con il 56 (eroe), per proseguire quindi con il numero 25 (Natale). Ci sono poi il 18 (evento), il 41 (ospedale) e il 20 (travestimento).











© RIPRODUZIONE RISERVATA