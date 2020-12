LOTTO/ Estrazioni di oggi Superenalotto e 10eLotto, 22 dicembre: i numeri vincenti

LOTTO E SUPERENALOTTO, ESTRAZIONI DI OGGI: 22 DICEMBRE 2020

Tutto pronto per le estrazioni del Lotto, Superenalotto e 10eLotto di oggi martedì 22 dicembre 2020: qualche ora e poi via dritti verso i numeri vincenti sul concorso Sisal numero 135/2020. Come si è chiusa la scorsa settimana? Secondo il resoconto fornito da agipronews.it, per quanto riguarda il Lotto grande protagonista è stata la Capitale. A Roma si è infatti realizzata la vincita più alta dell’ultimo concorso, pari a 15.900 euro. Al secondo posto il premio da 12.500 euro vinto a Chiusa, in provincia di Bolzano, con un ambo secco (29-32 sulla ruota Nazionale). Stessa vincita conseguita ad Ortona (CH), con l’ambo secco 14-29 sempre sulla ruota Nazionale. Capitolo 10eLotto: sugli scudi troviamo la città di Genova, dove la vincita più alta del giorno è arrivata grazie ad un 9 da 20mila euro. Sul podio delle vincite anche il 5 Doppio Oro da 15mila euro, realizzato a Besana in Brianza (MB), davanti al 6 Oro da oltre 12mila euro ottenuto a Pietrasanta, in provincia di Lucca.

LE QUOTE DEL SUPERENALOTTO

Abbiamo visto come sono andati gli ultimi concorsi di Lotto e 10eLotto, adesso diamo una rapida occhiata alle quote del Superenalotto di sabato scorso. Iniziamo col dire che ancora una volta nessun fortunato è riuscito a centrare l’ambito “6”: per questo il Jackpot continua a crescere. Vacante è rimasta anche la casella riservata a coloro che avrebbero dovuto realizzare il “5+1”. Il risultato più alto del 19 dicembre è stato dunque il “5” valso 47.935,13 € a 6 fortunati giocatori. Il “4” ha garantito invece 432,77 € a 61 anonimi, mentre il “3” ha assegnato 31,68 euro a 27.750 che hanno sfidato la sorte. Ultimo premio il “2” da 6,06 € realizzato da 451.331 giocatori. Come sono andate le cose nel concorso parallelo, il SuperStar? Nessun “5+SuperStar”, ma in tre hanno fatto “4 Stella” vincendo così 43.277,00 €. Festeggiamenti anche per i 229 che grazie al “3+SuperStar” si sono portati a casa 3.168,00 €. I cento euro associati al “2 Stella” sono andati a 3.220 fortunati. I dieci euro correlati all'”1 Stella” sono andati a 21.558 giocatori, mentre lo “0+SuperStar” ha regalato 5 euro a 57.760 giocatori.

COME INVESTIRE IL JACKPOT

Come detto il Jackpot del Superenalotto continua a salire: nel concorso di oggi, martedì 22 dicembre 2020, il montepremi messo in palio è addirittura di 80.700.000 €. Avete una minima idea di come investire una cifra del genere? Un’idea potrebbe essere quella di finanziare un progetto innovativo che ha bisogno soltanto di un po’ di sostegno economico per spiccare il volo. In questo senso, prendendo spunto come di consueto dalla piattaforma kickstarter.com, vi segnaliamo “Oh Yo”. Si tratta di uno yo-yo che di tradizionale ha soltanto il meccanismo del gioco: dimenticate i rocchetti tanto scadenti quanto iconici della vostra infanzia, l’idea del 26enne siciliano Lorenzo Giliberto è stata di produrre un attrezzo di giocoleria in alluminio che fosse allo stesso tempo divertente ma “maturo”. Ad essere sviluppata è infatti anche la parte del design, che rende lo yo-yo, anzi “Oh Yo”, un perfetto soprammobile da tenere per esempio sulla scrivania di chi lavora al pc e non vuole perdere l’occasione per schiarirsi le idee con una “pausa gioco” senza rinunciare all’estetica dell’ambiente. Questo è il link per sostenere il progetto: non dimenticate di tornarci dopo aver vinto il Jackpot.

LA SMORFIA NAPOLETANA DI LOTTO E SUPERENALOTTO

Le estrazioni di Lotto e Superenalotto sono ormai alle porte: non vi resta che scegliere quali numeri giocare. Idee confuse? Tranquilli, ci pensiamo noi a darvi qualche suggerimento prendendo spunto a piene mani dai fatti di cronaca che hanno caratterizzato le ultime ore con l’aiuto della Smorfia Napoletana. Impossibile allora non parlare della variante inglese del coronavirus che tanto allarme ha provocato in tutto il mondo dopo la sua scoperta nel Regno Unito. Puntiamo allora sulla parola “virus”, che nella Smorfia partenopea corrisponde al numero 90. “Variante” e “mutazione” non fanno parte dell’elenco della Smorfia, ma la parola “trasformazione”, associata al numero 64, può fare comunque al caso nostro. Immancabile la parola “inglese”, che possiamo giocare grazie al numero “22”. Nonostante la paura di queste ore, comunque, è importante sottolineare come la comunità scientifica sia pressoché totalmente concorde nel dire che questa variante non metterà a rischio l’efficacia del “vaccino”, numero 70. Non resta che avere fiducia nella scienza e incrociare le dita. Anche per le estrazioni di oggi, si intende!



