Lotto/ Estrazioni di oggi Superenalotto e 10eLotto: 22 febbraio, i numeri vincenti

LOTTO E SUPERENALOTTO, ESTRAZIONI DI OGGI: 22 FEBBRAIO 2022

Nuovo appuntamento con le nuove estrazioni del Lotto, Superenalotto e 10eLotto di oggi, martedì 22 febbraio 2022. Questa sera ci imbatteremo nei numeri vincenti del concorso Sisal n. 23/2022 e, per non farsi trovare impreparati al rendez-vous con la buona sorte, andiamo a ricapitolare insieme a voi quanto accaduto sabato, con l’ausilio del portale telematico Agipronews. La Campania è tornata protagonista al Lotto, dove si sono palesate vincite per un totale di quasi 200mila euro. La più importante ha premiato un giocatore di Nola, in provincia di Napoli, che ha centrato una quaterna da 120mila euro. Nel capoluogo campano, poi, sono state centrate altre 4 vincite per un totale di 67.500, mentre l’ultima giocata vincente è stata centrata a Torre del Greco, sempre in provincia di Napoli, con un premio pari a 11.250 euro. Fa festa anche l’Emilia-Romagna, con vincite per oltre 89mila euro. La più alta ha premiato un giocatore di Monterenzio, in provincia di Bologna, che ha centrato una vincita pari a 52.050 euro con 6 ambi, quattro terni e una quaterna mentre un altro giocatore di Cento, in provincia di Ferrara, ha centrato una vincita pari a 24.600 euro. L’ultima, invece, è arrivata a Coriano, in provincia di Rimini, dove un giocatore ha portato a casa 12.500 euro. A Rende, in provincia di Cosenza, un giocatore è stato capace di centrare 3 ambi e un terno portando a casa un premio da 68.500 euro. L’ultimo concorso del Lotto ha distribuito 8,8 milioni di euro, per un totale di 155 milioni da inizio anno.

Estrazioni Lotto, Superenalotto, 10eLotto/ Numeri vincenti 19 febbraio: la ‘tavola’

Il 10eLotto ha premiato le Marche con vincite complessive per 50mila euro. La più alta è stata centrata a Porto Sant’Elpidio, in provincia di Fermo, con 8 Oro da 30mila euro, seguito da un 9 realizzato a Sant’Ippolito, in provincia di Pesaro e Urbino, dal valore di 20mila euro. Si festeggia anche in Puglia, precisamente ad Andria, in provincia di Barletta-Andria-Trani, con un 7 Doppio Oro da 10mila euro e a Castellana Grotte, in provincia di Bari, grazie a un 6 Doppio Oro da 6mila euro. Bis di vincite anche in Lombardia: a Cerro Maggiore, in provincia di Milano, è stato indovinato un 7 Oro da 8.005 euro, mentre a Rho, sempre in provincia di Milano, è stato messo a segno un 6 Doppio Oro da 7.500 euro. L’ultimo concorso del 10eLotto ha distribuito 23,2 milioni di euro in tutta Italia, per un totale di oltre 522,5 milioni di euro dall’inizio dell’anno.

SIMBOLOTTO, LOTTO SIMBOLI E NUMERI VINCENTI/ Estrazione di oggi, 19 febbraio 2022

LE QUOTE DELL’ULTIMO CONCORSO DEL SUPERENALOTTO

Il Lotto e il 10eLotto non saranno gli unici giochi che attireranno l’attenzione degli appassionati nella prima serata di oggi, martedì 22 febbraio 2022. Anche il Superenalotto torna a ingolosire i tanti scommettitori, per mezzo di un jackpot ultramilionario che cresce senza soluzione di continuità. Anche nell’ultima estrazione, nessun concorrente è riuscito a intercettare la sestina vincente e questo ha portato a incrementare ulteriormente il montepremi in palio, portandolo a raggiungere quota 160,1 milioni di euro e valicando la somma vinta nell’ultimo “6” realizzato lo scorso anno.

ESTRAZIONI LOTTO SUPERENALOTTO 10ELOTTO/ Numeri vincenti 17 febbraio: Smorfia e quote

Era il 22 maggio 2021, quando un fortunato concorrente centrava a Montappone (FM) l’intera combinazione del Superenalotto, portandosi a casa 156 milioni di euro. In attesa degli esiti di questa sera, ecco un breve riepilogo di quanto avvenuto sabato: sono stati in tutto nove i punti “5” centrati, con i fortunati vincitori che si sono accaparrati 27.835,95 euro a testa.

LOTTO, COME INVESTIRE IL JACKPOT DEL SUPERENALOTTO

Il jackpot del Superenalotto è elevatissimo e, in caso di maxi-vincita, ci sarebbe il problema relativo alle modalità di impiego della somma extralarge. Beninteso: un grattacapo agognato da più parti, anche se la lucidità dopo l’esultanza potrebbe venir meno. Per questa ragione, vi consigliamo un modo attraverso il quale fare felici altre persone, destinando una parte dell’importo vinto al finanziamento di uno o più progetti altrui, come, ad esempio, quelli pubblicati sulla nota piattaforma Kickstarter.

Oggi vi parliamo di un progetto di Colin Wilkinson, denominato “The Best of Times”: trattasi di un libro fotografico pronto per essere dato alle stampe. “Come fotografo documentarista freelance, ho avuto molti clienti, la maggior parte dei quali erano nel settore della beneficenza e dell’istruzione. La mia fotografia aveva quindi sempre uno scopo, quello di sostenere gli scopi dell’ente di beneficenza e lo sviluppo degli enti educativi. Ho riflettuto sullo scopo della fotografia e non è troppo semplicistico dire che si tratta di tre cose: cosa si fotografa, come si fotografa e perché si fotografa. Sapere perché la fotografia è stata scattata è vitale”.

LA SMORFIA NAPOLETANA DI LOTTO E SUPERENALOTTO

È il turno della tappa finale del viaggio consueto che riguarda il Lotto e il Superenalotto e che ha a che fare, immancabilmente, con la smorfia napoletana. Cosa c’entrano i numeri con quest’ultimo aspetto? Com’è noto, la smorfia è in grado, per effetto degli abbinamenti tra numeri e significati, di essere fonte di ispirazione. Proviamo anche noi de IlSussidiario.net a fornirvi uno spunto, attingendo da una notizia di cronaca e sperando che la cinquina possa rivelarsi realmente fortunata.

Questa mattina il quotidiano “Libero” ha parlato dell’ipotesi di matrimonio tra Silvio Berlusconi e la sua fidanzata Marta Fascina, sottolineando addirittura l’imminenza dell’annuncio da parte del Cavaliere, una volta superate le presunte resistenze dei figli di Veronica Lario, sua seconda moglie. In attesa di comprendere se questi fiori d’arancio siano realmente destinati a sbocciare per il leader di Forza Italia e la sua compagna, vi suggeriamo cinque numeri da giocare al Lotto: 10 (nozze) – 28 (matrimonio) – 61 (sposo) – 84 (sposa) – 89 (cavaliere).



© RIPRODUZIONE RISERVATA