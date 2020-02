Lotto e Superenalotto/ Estrazioni di oggi, 10eLotto, 22 febbraio: numeri vincenti!

I RITARDATARI DI LOTTO E SUPERENALOTTO

I numeri ritardatari del Lotto e del Superenalotto tornano al centro del nostro focus a ridosso dei concorsi di oggi, sabato 22 febbraio 2020. Per quanto riguarda il gioco del Lotto la novità risiede nel fatto che in vetta non si riscontra alcuna novità: è sempre il numero 22 sulla ruota di Palermo, infatti, a meritare i gradi di latitante per eccellenza con i suoi 171 ritardi consecutivi. In seconda posizione, con 137 assenze di fila, ecco il numero 7 sulla ruota di Bari. Terza piazza per il numero 38, che sulla ruota di Genova non fa capolino ormai da 125 turni. Medaglia di legno per il 59 sulla ruota di Cagliari: con 98 assenze prossimo a toccare quota 100. Per quanto riguarda il Superenalotto, il capolista è senza discussione il numero 27, ricercato da 85 turni a questa parte. Il numero 18 merita la seconda piazza dal momento che non dà sue notizie ai giocatori che lo cercano da 51 turni. Chiude il podio il numero 41, assente da 48 concorsi. (agg. di Dario D’Angelo)

LOTTO E SUPERENALOTTO, ESTRAZIONI DI OGGI: 22 FEBBRAIO 2020

Tutto pronto per le estrazioni del Lotto, Superenalotto e 10eLotto di oggi sabato 22 febbraio 2020: qualche ora e poi via dritti verso i numeri vincenti sul concorso Sisal numero 23/2020. Sabato di estrazioni per il Lotto e 10eLotto: siete pronti per scoprire i numeri vincenti di oggi? I due giochi italiani ritornano sul palcoscenico per accogliere tutti gli aspiranti vincitori e dare il via alla gara a premi. La classifica intanto ci svela quanto è accaduto lo scorso giovedì: la statistica diffusa da Agipro News mette l’accento sul 10eLotto e un fortunello di Polignano a Mare, in provincia di Bari, che ha centrato 100 mila euro grazie ad un 8 Doppio Oro e alla modalità frequente. La provincia di Milano con Sesto San Giovanni si piazza invece al secondo posto con 45 mila euro realizzati con un 8 Oro, mentre Anghiari in provincia di Arezzo premia un appassionato con un 7 Doppio Oro del valore di 15 mila euro. Il montepremi dello scorso giovedì ammonta invece a più di 25 milioni di euro. Il Lotto vede in testa il Veneto grazie a Montebello Vicentino, in provincia di Vicenza. Un giocatore infatti ha imbroccato quattro numeri su Napoli e si è portato a casa un bottino che supera i 64 mila euro. Abbiamo poi un terno secco a Treviso con una giocata su Venezia e un premio da 22.500 euro.

LE QUOTE DELL’ULTIMO CONCORSO DEL SUPERENALOTTO

25,3 milioni di euro per il Jackpot di oggi: il nuovo concorso del SuperEnalotto stabilirà le sorti del montepremi. Non sappiamo però se ci sarà una nuova assenza oppure se uno dei fortunelli in gara riuscirà a realizzare il bottino più alto in palio. Intanto rivediamo la statistica dello scorso giovedì e le vincite distribuite nella precedente estrazione. Dopo un interessante rialzo di inizio settimana, le quote secondarie hanno ridimensionato i propri tesoretti. In testa il 5 da oltre 35 mila euro e cinque vincitori, contro il 4+ che invece premia tre appassionati con più di 30 mila euro a testa. Sfiora i 2.900 euro il 3+, associato a 109 tagliandi vincenti, mentre il 4 premia 603 partecipanti con 305,13 euro ciascuno. Abbiamo poi il 3 da 28,98 euro con 18.581 vincitori e il 2 del valore di 5,56 euro: i biglietti fortunati in questo caso sono 302.763. A tre passi dall’ultimo posto troviamo invece il 2+. Il premio da 100 euro finisce nelle tasche di 1.569 fortunelli, mentre l’1+ regala 10 euro cadauno a 11.072 giocatori. Infine i 5 euro dello 0+: i vincitori sono 25.486.

COME SPENDERE IL JACKPOT DEL SUPERENALOTTO

Il concorso del SuperEnalotto sta per svelarci il destino del Jackpot: chi sarà il fortunello che metterà le mani sul bottino più ambito del gioco della Sisal? Non possiamo fare previsioni in merito, soprattutto alla luce delle molteplici assenze registrate finora dalla sestina. Possiamo però parlare di come spendere la vincita, anche se legata ad una delle quote secondarie. La nostra Rubrica ritorna al fianco di KickStarter per illustrarvi un progetto che potrebbe tornarvi utile per affrontare una prima spesa. Parliamo di Ultrasona, un dispositivo di ultima generazione in grado di pulire grazie alla potenza degli ultrasuoni e dalle dimensioni più che ridotte. In pochi minuti, Ultrasuona è in grado di pulire a fondo qualsiasi tipo di supercifice, ad un livello persino microscopico. Sicuro, portatile e adatto alle famiglie, è pronto a rivoluzionare il mondo delle pulizie domestiche. Ultrasona è infatti in grado di usare 50 mila ultrasuoni in ogni secondo e di sfruttare il potere pulente dell’acqua per eliminare quasi il 100% di sporco, macchie e batteri. Non è un caso se la sua tecnologia viene usata da anni in ospedali e fattorie. L’obbiettivo in denaro per realizzare il progetto è di meno di 5 mila euro, ma a poche ore dal suo lancio ha raccolto contributi che superano i 56 mila. L’asta invece rimarrà attiva per altri 57 giorni.

LA SMORFIA NAPOLETANA DI LOTTO E SUPERENALOTTO

Il Lotto e i numeri vincenti di oggi non saranno più un mistero entro pochissimo tempo: il nuovo concorso sta per svelarci chi salirà sul podio delle vincite e chi invece non riuscirà ad entrare in classifica. L’estrazione rappresenta da sempre uno dei momenti più emozionanti agli occhi dei giocatori italiani, anche se spesso è difficile riuscire a trovare i numeri da giocare. Un compito che la nostra Rubrica assolve da tempo grazie alla smorfia napoletana: anche oggi stiamo per svelarvi una combinazione che potete usare per sfidare la fortuna. Partiamo dalla notizia, che ci parla di una donna della California. Sembra che la 54enne abbia avuto una reazione particolare dopo essere stata espulsa dalle lezioni di yoga. L’istruttore infatti ha notato che Lynda Briney avrebbe alzato il gomito in più occasioni e così l’ha invitata a non ripresentarsi in palestra. Lynda però ha deciso di farsi giustizia e vandalizzare la palestra disegnando dei graffiti osceni. Poi ha manomesso le serrature delle porte per impedire a chiunque di usare le chiavi e infine ha rovesciato i bidoni della spazzatura proprio davanti all’ingresso del locale. Purtroppo ha anche lasciato una chiara impronta che ha permesso alle autorità di risalire alla sua identità. Cosa ci dice la smorfia: abbiamo la palestra, 70, il vandalo, 62, l’ubriaco, 86, la serratura, 5, e l’immondizia, 40. Per chi vuole giocare anche al 10eLotto, aggiungiamo come Numero Oro la giustiza, 16.



