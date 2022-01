Lotto/ Estrazioni di oggi Superenalotto e 10eLotto: 22 gennaio, i numeri vincenti

LOTTO E SUPERENALOTTO, ESTRAZIONI DI OGGI: 22 GENNAIO 2022

Tutto pronto per l’estrazione di Lotto, Superenalotto e 10eLotto. Quali saranno i numeri vincenti del concorso Sisal n. 10/2022? Prima di scoprirlo diamo un’occhiata alle quote assegnate al gioco del Lotto di giovedì 20 gennaio 2022. Il portale agipronews.it ci informa che la vincita più alta di giornata è stata conseguita in Calabria, per la precisione a Vibo Valentia, dov’è arrivata una doppia vincita da 90mila euro. Le due giocate, identiche, hanno prodotto un terno sulla ruota Nazionale grazie alla combinazione 23-24-28. Meridione protagonista anche con la vittoria conseguita a Castel San Giro, in provincia di Salerno: grazie a una giocata effettuata sulla ruota di Genova sono stati vinti 28.500 euro.

Estrazioni Lotto, Superenalotto, 10eLotto/ Numeri vincenti 20 gennaio; Jackpot in su!

L’ultimo concorso del Lotto ha distribuito 5 milioni di euro, per un totale di 66,4 milioni da inizio 2022. Capitolo 10eLotto: sempre agipronews.it ci dice che la vincita più alta di giovedì è arrivata a Venezia, con un 9 da 30mila euro. Veneto sugli scudi anche con la vittoria conseguita a Silea, in provincia di Treviso, con un 6 da 10 mila euro. La seconda vincita più alta di giornata è stata registrata invece ad Ancona, con un 6 Doppio Oro da 12 mila euro. L’ultimo concorso del 10eLotto ha distribuito 22,4 milioni di euro in tutta Italia, per un totale di oltre 206 milioni da inizio anno.

SIMBOLOTTO, LOTTO SIMBOLI E NUMERI VINCENTI/ Estrazione di oggi 20 gennaio 2022

LE QUOTE DELL’ULTIMO CONCORSO DEL SUPERENALOTTO

Focus sulle quote del Superenalotto di giovedì. Nessuno ha messo le mani sul Jackpot, ma di certo non può lamentarsi il fortunato che ha fatto “5+1” vincendo così 613.155,97 euro. Il “5” ha premiato invece 5 concorrenti che hanno intascato 39.619,31 euro. Il “4”? A 505 giocatori ha portato in dote 39.619,31 euro. Ben 19.067 giocatori hanno invece intascato 32,16 euro grazie al “3”. Chiusura per il “2”: 5,95 euro sono andati in questo caso a 317.055 concorrenti. E il SuperStar? Il premio più alto è stato quello da 41.105,00 euro andato al fortunato anonimo che ha fatto “4 Stella”. A seguire c’è il “3 Stella” da 3.216,00 euro: a vincerlo sono stati 81 giocatori.

ESTRAZIONI LOTTO E SUPERENALOTTO 18 GENNAIO/ Numeri vincenti, Jackpot e 10eLotto

Capitolo “2 Stella”: i canonici 100 euro associati al premio sono finiti nel portafogli di 1.232 persone. E l’1 Stella? I 10 euro sono stati vinti da 8.488 persone. Lo 0 Stella invece ha assegnato 5 euro a 21.276 anonimi. Chiusura per i premi Seconda Chance 1 e 2: i 50 e i 3 euro essi associati sono finiti rispettivamente a 112 e 16.830 persone.

COME INVESTIRE IL JACKPOT DEL SUPERENALOTTO

Il Jackpot del Superenalotto di oggi ammonta a 143.800.000 €. Un bottino sempre più cospicuo, che spinge a porsi un’interrogativo. Come investire tale somma in caso di vittoria? A noi de ilsussidiario.net piace sempre suggerire ai lettori di sostenere uno dei tanti progetti innovativi meritevoli di attenzione. In questo senso, sulla piattaforma kickstarter.com, c’è un progetto intitolato “Adriano” che risponde alle caratteristiche di cui sopra.

Di che si tratta? Facciamo parlare direttamente gli sviluppatori: “Trasforma il tuo telefono in un gateway per la domotica. Controlla tutti i tuoi dispositivi intelligenti, trasformalo in una telecamera intelligente e interagisci con essa attraverso il microfono o i gesti”. Il progretto fino ad oggi ha ottenuto la fiducia di tantissimi sostenitori se è vero che ha superato i 49mila dollari di finanziamento rispetto agli 11mila fissati come obiettivo. Vi abbiamo incuriosito? Volete sapere di che si tratta? Allora cliccate qui!

LA SMORFIA NAPOLETANA PER LOTTO E SUPERENALOTTO

Non c’è rubrica de ilsussidiario.net dedicata al Lotto e al Superenalotto che possa dirsi autorevole senza che abbia al proprio interno uno spazio dedicato alla Smorfia Napoletana. Come sempre su queste pagine cerchiamo di trarre supunto dall’attualità per poi provare ad indovinare i numeri che verranno estratti. Impossibile allora non parlare della corsa al Quirinale, con i partiti impegnati in queste ore in fitti dialoghi per cercare di individuare il nuovo presidente della Repubblica.

Optiamo allora anzitutto per il numero 45, che nella Smorfia partenopea sta per “presidente”, e per il numero 90 di “Repubblica”. Tutto il mondo della “politica”, numero 42, è impegnato nella ricerca di un profilo in grado di non fare rimpiangere Sergio Mattarella e rappresentare l’Italia, numero 1. La domanda resta dunque sempre la stessa: chi salirà al “Colle”, numero 7?



© RIPRODUZIONE RISERVATA