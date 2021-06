LOTTO/ Estrazioni di oggi Superenalotto e 10eLotto, 22 giugno: i numeri vincenti

LOTTO E SUPERENALOTTO, ESTRAZIONI DI OGGI: 22 GIUGNO 2021

Tutto pronto per le estrazioni del Lotto, Superenalotto e 10eLotto di oggi martedì 22 giugno 2021: qualche ora e poi via dritti verso i numeri vincenti sul concorso Sisal numero 74/2021. Diamo prima uno sguardo all’andamento di Lotto e 10eLotto di sabato 19 giugno 2021. Per quanto concerne il primo dei due concorsi appena citati è Ponza, in provincia di Latina, la grande protagonista di giornata. Qui sono stati vinti infatti i 45mila euro – frutto di un terno sulla ruota di Napoli – che costituiscono la vincita più alta di sabato. In seconda posizione troviamo un giocatore di Pordenone che ha intascato 22.500,00 euro. Sul terzo gradino del podio sale un fortunato di San Bonifacio (VR) che ha festeggiato con 15.260,87 euro. L’ultimo concorso del Lotto, informa agipronews.it, ha distribuito oltre 6,9 milioni di euro in tutta Italia, per un totale di oltre 567 milioni di euro da inizio anno. Capitolo 10eLotto: il trionfatore di giornata è il giocatore di Serravalle Scrivia, in provincia di Alessandria, che con un 9 Doppio Oro si è portato a casa la vincita più alta dell’ultimo concorso: per lui 100mila euro. Grande festa anche a Sessa Aurunca (CE) dove sono stati vinti 60mila euro, mentre la medaglia di bronzo spetta a vincite da 50mila euro conseguite a Napoli e a Terracina (LT). L’ultimo concorso del 10eLotto ha distribuito oltre 26 milioni di euro, per un totale di oltre 2,2 miliardi di euro da inizio 2021.

LE QUOTE DELL’ULTIMO CONCORSO DEL SUPERENALOTTO

Vediamo adesso come sono andate le cose per quanto riguarda il concorso del Superenalotto di sabato. Nessuno ha fatto “6”, né “5+1”: ne deriva che il premio più alto di giornata è quello da 29.649,20 euro legato al “5” conquistato da sette fortunati giocatori. Sono stati invece 544 i giocatori che grazie al “4” si sono portati a casa una vincita da 388,40 euro. Il “3” ha garantito 25,53 euro a 24.919 anonimi, mentre il “2” è valso 5 euro di vincita a 410.507 giocatori. Concentriamoci ora sull’andamento del concorso gemello del Superenalotto nella giornata di sabato, il SuperStar. Anche in questo caso la casella riservata ai premi più alti è rimasta vacante. Il massimo conseguito è stato il “4 Stella” realizzato da due fortunati giocatori che hanno vinto così 38.840,00 euro. In 107 invece hanno fatto “3 Stella” portandosi a casa 2.553,00 €. Il “2” Stella ha regalato 100 euro a 1.595 giocatori, mentre sono stati 9.946 a vincerne 10 facendo “1 Stella”. Ultimo premio di giornata”? Lo “0 Stella” da 5 euro totalizzato da 21.132 giocatori.

COME INVESTIRE IL JACKPOT DEL SUPERENALOTTO

Forse nessuno di voi ha mai veramente riflettuto su come investire il Jackpot del Superenalotto in caso di vincita. Immaginate di essere voi i fortunati che oggi metteranno le mani su un montepremi di 44.000.000 euro: avreste l’imbarazzo della scelta. Nulla vi impedirebbe, per esempio, di investire una piccola porzione di vincita su uno dei tanti progetti interessanti che ogni giorno cercano generosi finanziatori sulla piattaforma kickstarter.com. Oggi vogliamo presentarvene uno intitolato “Orbidice”: un’idea che ha già ottenuto oltre mezzo milione di euro di donazioni. Di che si tratta? Del primo set completo di dadi sferici per giochi di ruolo. Gli sviluppatori descrivono questi “dadi unici e personalizzabili” come in grado di portare “il tuo gioco a livelli epici. Le sfere scolpite e a tema porteranno al tavolo un’esperienza fresca e divertente. Smetti di usare gli stessi, vecchi dadi. Inizia a rotolare con Orbidice”. Beh, se qualcuno ha deciso di finanziare questo progetto con oltre mezzo milione di euro un motivo ci sarà no? Per scoprirlo con i vostri occhi cliccate qui!

LA SMORFIA NAPOLETANA DI LOTTO E SUPERENALOTTO

Come da tradizione nella rubrica dedicata a Lotto, Superenalotto e simili non può mancare uno spazio dedicato alla Smorfia Napoletana. Negli ultimi giorni abbiamo preso l’abitudine di farci ispirare dalle partite dell’Europeo in programma nel giorno del concorso, chiedendo poi alla Smorfia partenopea di interpretarle. Ora ci spieghiamo meglio: i match in programma oggi ad Euro2020 sono Croazia-Scozia e Repubblica Ceca-Inghilterra. Bene, il simbolo della Croazia? Ovviamente la caratteristica scacchiera che caratterizza le maglie di Modric e compagni: optiamo allora per il numero 9 che nella Smorfia Napoletana corrisponde proprio alla “scacchiera”. Il simbolo della Scozia è invece il cardo, pianta umile dal fiore viola e dalle foglie acuminate diffusissima nelle Highlands: cerchiamo allora il “cardo” sulla Smorfia e optiamo per il 33. Il simbolo della Repubblica Ceca? Un leone araldico d’argento con doppia coda su sfondo rosso: puntiamo allora sul 22 di “leone” che, guarda caso, è anche il simbolo dell’Inghilterra. Dunque: 9, 22 e 33, tre numeri per voi, sperando siano fortunati…



