LOTTO/ Estrazioni di oggi Superenalotto e 10eLotto, 22 luglio: i numeri vincenti

LOTTO E SUPERENALOTTO, ESTRAZIONI DI OGGI: 22 LUGLIO 2021

Tutto pronto per le estrazioni del Lotto, Superenalotto e 10eLotto di oggi giovedì 22 luglio 2021: ancora qualche ora e poi saranno svelati i numeri vincenti sul concorso Sisal numero 87/2021. Il quarto giovedì del mese propone la seconda tappa di questa settimana di concorsi e, al fine di presentarsi aggiornati a tale appuntamento, risulta davvero opportuno riavvolgere rapidamente il nastro temporale per scoprire cosa è accaduto nel recente passato, mediante l’analisi delle principali vincite centrate in occasione dell’estrazione di martedì del Lotto. Agipronews rivela sul proprio portale che la fortuna ha voluto premiare un giocatore di Aosta, che ha centrato un terno secco da 90mila euro con una puntata da 20 euro sui numeri 27-65-89 sulla ruota di Bari. Sul podio dell’ultimo concorso anche Negrar, in provincia di Verona, con un colpo da 47.500 euro.

Festa grande anche nella città di Torino dove, grazie ai numeri 3-12-90 estratti sulla ruota di Firenze, sono stati centrati un terno secco da 45mila euro e una vincita da oltre 14mila euro, per un totale che sfiora i 60mila euro. L’ultimo concorso ha distribuito 8,5 milioni di euro in tutto lo Stivale, per un totale di 653,1 milioni di euro assegnati dall’inizio dell’anno.

LE QUOTE DELL’ULTIMO CONCORSO DEL SUPERENALOTTO

Non soltanto Lotto e 10eLotto, tuttavia, in questa giornata di mezz’estate; infatti, a contribuire ad alimentare la spasmodica attesa inerente a tutti gli appassionati dei numeri e delle scommesse c’è anche il Superenalotto, che farà il suo puntuale ritorno nella prima serata di oggi, giovedì 22 luglio, con il jackpot che continua a crescere, estrazione dopo estrazione (è arrivato a 57,9 milioni di euro). In molti, dunque, hanno iniziato a invocare la Dea Bendata, nella speranza di un suo gesto di clemenza.

Aspettando l’estrazione, rivediamo cosa è successo in quella di martedì, quando, in termini di vincite, a recitare la parte del leone è stata la Puglia. Come rivela il sito ufficiale del gioco, qui e in particolare a Bari e Manfredonia, in provincia di Foggia, sono stati registrati due dei quattro “5” centrati. Gli altri due fortunati hanno giocato le schedine vincenti a Valenza in provincia di Alessandria, e a Ponsacco, in provincia di Pisa. Quanto ha incassato ognuno di loro? La succulenta cifra di 43.090,47 euro a testa. “Le vincite – spiegano dalla Sisal – sono state realizzate con due schedine a 2 pannelli, una schedina a 5 pannelli e un Quick Pick. Ancora meglio è andata ai due che invece hanno centrato la combinazione 4 stella, perché ognuno di loro vedrà il proprio patrimonio salire di 49.909 euro”.

COME INVESTIRE IL JACKPOT DEL SUPERENALOTTO

Il jackpot del Superenalotto di oggi ammonta a 57.900.000 euro. Una cifra senza dubbio da capogiro e affatto irrilevante, tanto che in molti si domandano come si possano spendere questi soldi in caso di vincita. Dunque, ci poniamo anche noi il quesito: quali sono i modi per investire tale somma in caso di vittoria? Uno fra i tanti consiste nel destinare una piccola somma al finanziamento di uno dei progetti presenti sulla piattaforma kickstarter.com. Oggi vogliamo parlarvi di “Queer Wave Coffee“, una torrefazione di caffè indigena e gestita da persone queer, che vuole osteggiare la transfobia, l’omofobia, la queerfobia, il razzismo, il patriarcato, il capitalismo e così via.

L’obiettivo della raccolta fondi è quello di raggiungere la cifra necessaria per la costruzione di uno spazio fisico, l’affitto del terreno su cui farlo sorgere, l’arredamento, le attrezzature per il peso, la lavorazione e la produzione del caffè, gli strumenti e gli accessori per le bevande, l’acquisto di tè e bevande diverse dal caffè, frigoriferi, sistema di filtro dell’acqua, stoviglie, lavastoviglie, lavello a tre scomparti, prodotti per la pulizia, forniture di varia natura, attrezzature da cucina, merce al dettaglio, materiale di marketing, oneri collegati a permessi e tasse, gestione dei rifiuti, l’assicurazione di responsabilità civile, i salari dei dipendenti e l’assicurazione sanitaria, la fornitura di caffè verde (crudo) e di materiali di imballaggio al dettaglio. “QWC – si legge nell’appello – è stata fondata da Cheyenne Xochitl Love nell’agosto 2020. Il primo sacchetto di caffè è stato tostato il 5 ottobre 2020 e gli ordini hanno iniziato ad arrivare immediatamente. Cheyenne è una veterana dell’industria del caffè e ha raccolto una quantità impressionante di conoscenze nel settore nei suoi 28 anni di carriera professionale. Ha lavorato in tutti i regni dell’industria del caffè, come barista, torrefattore, acquirente di caffè verde, direttore di produzione, direttore delle operazioni, venditore, specialista di marketing, direttore del caffè e direttore dello sviluppo del marchio”. Cliccate qui per ulteriori dettagli.

LA SMORFIA NAPOLETANA DI LOTTO E SUPERENALOTTO

Per chiudere la nostra rubrica dedicata al Lotto e al Superenalotto non possiamo non menzionare la Smorfia napoletana, con l’auspicio che possa rivelarsi foriera di suggerimenti e spunti vincenti in vista delle estrazioni odierne. Come di consueto, anche questa volta volgiamo lo sguardo all’attualità per trarre ispirazione dai significati della Smorfia. In queste ore si sta discutendo molto circa l’obbligo vaccinale per determinate categorie di persone e del Green Pass, con la possibilità di rivedere anche il sistema a colori delle regioni in termini di numero di contagi registrati.

Optiamo quindi inizialmente per il numero 31 che nella Smorfia partenopea corrisponde proprio ai colori in generale, intesi come tonalità cromatiche. Non può mancare quindi il numero 70, che indica la vaccinazione, così come il 6, che sta a simboleggiare l’obbligo. Essendo poi il Green Pass una certificazione, spazio al 27 (il “certificato”), per concludere dunque con la sua colorazione, ovvero il verde (8). La nostra cinquina si rivelerà fortunata? Lo scopriremo solo nella serata odierna.



