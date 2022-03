Lotto/ Estrazioni di oggi Superenalotto e 10eLotto: 22 marzo, i numeri vincenti

LOTTO E SUPERENALOTTO, ESTRAZIONI DI OGGI: 22 MARZO 2022

Le nuove estrazioni di Superenalotto, Lotto e 10eLotto si palesano nella serata di oggi. È quindi tempo di un nuovo appuntamento con la fortuna nella giornata di oggi, martedì 22 marzo 2022, quando saranno resi noti i numeri vincenti del Lotto del concorso Sisal n. 35/2022. Mentre attendiamo le estrazioni, volgiamo lo sguardo agli esiti dell’estrazione di sabato, per mezzo dei dati di Agipronews. Il Lotto ha premiato soprattutto la Puglia, dove sono arrivati tre premi da 10.375 euro a Vieste, in provincia di Foggia, per un totale di oltre 31mila euro. Festeggia anche Carimate, in provincia di Como, dove un fortunato giocatore ha vinto 25mila euro centrando tre ambi e un terno sulla ruota di Milano. Si festeggia anche ad Assisi, in provincia di Perugia, per mezzo di tre ambi e un terno sulla ruota di Torino, che hanno generato un premio da 17.500 euro. Si esulta anche a San Gennaro Vesuviano, in provincia di Napoli, dove una cinquina al Simbolotto ha permesso a un fortunato giocatore di centrare un premio da oltre 16mila euro. L’ultimo concorso del Lotto ha distribuito 4,7 milioni di euro, per un totale di quasi 228 milioni di euro da inizio anno.

Per ciò che riguarda il 10eLotto, è stata centrata a Niella Tanaro, in provincia di Cuneo, dove un giocatore ha vinto 200mila euro grazie a un 8 Doppio Oro. Festa anche a Perugia, dove un 7 Oro ha fruttato 15mila euro. Completa il podio delle vincite più alte del concorso Trapani, con un 7 Doppio Oro dal valore di 10mila euro. Doppia vincita in Lombardia: a Legnano, in provincia di Milano, è stato realizzato un 6 Doppio Oro da 7.500 euro, mentre a Ponte San Pietro, in provincia di Bergamo, sempre un 6 Doppio Oro è valso 6mila euro. L’ultimo concorso del 10eLotto ha distribuito 23,2 milioni di euro, per un totale di oltre 820 milioni di euro da inizio anno.

LE QUOTE DELL’ULTIMO CONCORSO DEL SUPERENALOTTO

Concediamo ora spazio e voce alle quote del Superenalotto dopo quelle di Lotto e 10eLotto, nella speranza che in serata venga assegnato il jackpot da 175,3 milioni di euro. In attesa di conoscere gli esiti dell’estrazione odierna, vi comunichiamo che anche in occasione dell’estrazione di sabato scorso non è stato realizzato nessun 6. Nell’ultimo concorso, però, cinque i punti “5” centrati, con i fortunati vincitori che si portano a casa 49.830,84 euro a testa. Da segnalare altrettanti “4 stella” da 42.533 euro ciascuno.

Una curiosità statistica: l’ultimo “6”, da 156 milioni di euro, fu conquistato esattamente dieci mesi fa in quel di Montappone (FM). Era il 22 maggio 2021, quando i nostri Maneskin trionfarono all’Eurovision Song Contest in quel di Rotterdam, centrando simbolicamente anche loro il loro personalissimo jackpot. Ci auguriamo che la serata odierna consenta finalmente di spezzare il prolungato digiuno e di fare registrare una nuova maxi-vincita al Superenalotto nel nostro Paese.

LOTTO, COME INVESTIRE IL JACKPOT DEL SUPERENALOTTO

Per quanto riguarda la rubrica imperniata sulle modalità di investimento del Superenalotto, dedichiamo la nostra attenzione ad alcuni progetti condivisi su Kickstarter, in quanto incarnano una soluzione utile a investire anche soltanto una piccola parte della vincita realizzata. Stavolta ci soffermiamo su quella proposta dall’azienda “Keychron”, denominata “Keychron K8 Pro – QMK/VIA Wireless Mechanical Keyboard”.

Questa la sua descrizione: “La Keychron K8 Pro è la prima tastiera meccanica senza fili QMK/VIA che apre la strada a una nuova era per le tastiere meccaniche. È così intuitiva che chiunque può padroneggiare qualsiasi tasto della tastiera su una tastiera wireless. È anche possibile collegare la K8 Pro con un massimo di 3 dispositivi tramite Bluetooth, per un multitasking senza soluzione di continuità, sia su dispositivi Mac che Windows. La K8 Pro è stata riprogettata per un suono di battitura migliorato, cappucci in PBT con profilo OSA durevole per una sensazione tattile più confortevole e RGB rivolto a Sud per illuminare meglio la retroilluminazione della tastiera”.

LA SMORFIA NAPOLETANA DI LOTTO E SUPERENALOTTO

Concludiamo il nostro percorso verso le estrazioni di oggi di Lotto, 10eLotto e Superenalotto, soffermandoci sulla smorfia napoletana. Come facciamo sempre, vi rammentiamo che siamo dinnanzi a uno strumento utile per comprendere il significato dei numeri non solo dopo i concorsi, ma, anche in vista di essi, quando ci ritroviamo a lottare con i dubbi relativi ai numeri da scegliere per tentare la sorte. Proviamo anche noi de “IlSussidiario.net” a lasciarci quindi ispirare da una notizia di cronaca o di gossip/tv e a rimediare da essa la sequenza vincente per il prossimo concorso del Lotto.

In tal senso, non possiamo non dedicare la smorfia odierna all’inizio del reality show “L’Isola dei Famosi“, la cui prima puntata è andata in onda su Canale 5 nella serata di lunedì 21 marzo e ha visto l’approdo dei naufraghi in Honduras, pronti ad avviare la loro avventura, non certo priva di difficoltà, a partire dalla mancanza di cibo e di comfort. Spazio quindi alla cinquina dedicata interamente al programma presentato da Ilary Blasi e che potrebbe consentirvi di ottenere un successo inaspettato: il primo numero che vi suggeriamo è immancabilmente il 16 (isola). Seguono poi il 9 (famoso), il 79 (naufrago), il 62 (televisione) e, infine, l’1 (mare).











