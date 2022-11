Lotto/ Estrazioni di oggi Superenalotto e 10eLotto: 22 novembre, i numeri vincenti

LOTTO E SUPERENALOTTO, ESTRAZIONI DI OGGI: 22 NOVEMBRE 2022

Il Lotto, Superenalotto e 10eLotto, con i loro numeri vincenti, animano questo martedì 22 novembre 2022, in occasione del concorso Sisal n. 140/2022. Gli esiti dei sorteggi odierni saranno svelati tra poco e, per ingannare l’attesa, andiamo ad analizzare insieme a voi ciò che si è verificato nella serata di sabato. Per quanto concerne il Lotto, è stata premiata Bardonecchia, in provincia di Torino, dove si è palesata la vincita più elevata della serata: sono stati conquistati infatti 25mila euro grazie alla combinazione 22-23-40 sulla ruota di Torino. Sempre in Piemonte, a Rivoli, è arrivata una vincita da 21.739,13 euro grazie all’opzione Simbolotto sulla ruota di Torino. Doppia ricca vincita anche in Campania, dove si fa festa a Calvi Risorta (Caserta) e Napoli. La prima, del valore di 22.500 euro, è arrivata grazie al terno 4-7-73 sulla ruota di Napoli. Nel capoluogo campano, invece, vinti 13.750 euro con una giocata del valore di 4 euro sulla ruota di Napoli, in cui sono stati indovinati i numeri 4-7-61. Da segnalare poi una vincita a Genova del valore di 22.500 euro grazie al terno 5-6-63 sulla ruota Nazionale. L’ultimo concorso del Lotto ha distribuito 5,8 milioni di euro, per un totale di 948 milioni di euro da inizio anno.

Dirottando l’attenzione, invece, su ciò che è accaduto nel 10eLotto, la Campania si è scoperta molto fortunata: nell’ultimo concorso, infatti, sono state centrate vincite per un totale di 80mila euro. La più alta ha premiato un giocatore di Positano, in provincia di Salerno, che grazie a un 9 Oro ha portato a casa 50mila euro, mentre la seconda è stata centrata a San Sebastiano al Vesuvio, in provincia di Napoli, con un 5 Doppio Oro da 20mila euro. L’ultima, invece, è stata centrata a Montefusco, in provincia di Avellino, con un 6 da 10mila euro. Fa festa anche il Veneto con un 8 Doppio Oro da 20mila euro a Longarone, in provincia di Belluno, mentre a Bra, in provincia di Cuneo, un fortunato giocatore ha centrato un 7 Doppio Oro da 15mila euro. L’ultimo concorso del 10eLotto ha distribuito premi per 23,7 milioni di euro per un totale di 3,2 miliardi di euro da inizio anno.

LOTTO, IL JACKPOT DEL SUPERENALOTTO IN PALIO

Archiviato il discorso relativo alle estrazioni del Lotto, diamo spazio a quelle del Superenalotto, con i numeri vincenti del concorso Sisal 140. Il montepremi da un anno e mezzo esatto non si palesa agli occhi degli scommettitori: l’ultimo 6 in ordine cronologico è datato 22 maggio 2021, quando la combinazione magica fu individuata a Montappone (Fermo). Il jackpot aumenta giorno dopo giorno ed è arrivato a quota 312,6 milioni di euro. Intanto, sabato 19 novembre sono undici i punti “5” centrati, con i fortunati vincitori che si sono portati a casa 34.301,25 euro a testa. Da segnalare anche nove “4 stella” da 28.632 euro ciascuno.

Intanto, Sisal ha annunciato che il Superenalotto torna con l’iniziativa “Super Natale”, un appuntamento con la buona sorte che si aggiunge al sogno di realizzare il grande jackpot con il suo montepremi più alto al mondo. Per la prima volta Superenalotto metterà in palio un numero più elevato di premi garantiti rispetto alle passate edizioni. L’iniziativa speciale di Superenalotto SuperStar “Super Natale” pensata per l’edizione 2022, pronta a partire e a regalare tante ambizioni, assegnerà infatti ben 600 super premi garantiti da 20mila euro ciascuno. I 3 concorsi speciali oggetto dell’iniziativa Superenalotto SuperStar “Super Natale” saranno: il numero 155 di martedì 27 dicembre 2022; il numero 156 di giovedì 29 dicembre 2022 e il numero 157 di sabato 31 dicembre 2022.

LOTTO, COME INVESTIRE IL JACKPOT DEL SUPERENALOTTO

Come si può investire un’eventuale premio in denaro conseguito grazie ai numeri vincenti di Lotto e Superenalotto? Con questa rubrica noi de “IlSussidiario.net” vogliamo fornirvi uno spunto che eventualmente potrete prendere in considerazione, qualora la Dea Bendata si rivelasse magnanima nei vostri confronti. Lo spunto in questione si chiama Kickstarter, sito web sul quale vengono pubblicati progetti in cerca di finanziamenti da tutto il mondo.

Passiamo al setaccio ora uno di essi, ovvero l’orologio “YEMA Wristmaster Micro-Rotor Edizione limitata”. Ecco la descrizione: “Ispirato agli emblematici orologi YEMA Wristmaster degli anni ’60, questo modello unico è dotato del primo micro-rotore ultrapiatto di manifattura francese, che può essere ammirato attraverso una cassa da esposizione in vetro zaffiro. Progettato come orologio sportivo di lusso con bracciale in acciaio integrato e impermeabile fino a 100 metri grazie alla corona filettata a vite, il Traveller Micro-Rotor Limited Edition è un raro ed elegante esemplare di alta orologeria a un prezzo equo, adatto sia alle occasioni formali che all’uso quotidiano. L’esclusivo sistema di carica automatica a micro-rotore e le straordinarie finiture si trovano normalmente in orologi da oltre 15mila dollari, quindi i finanziatori sono sicuri di investire in un eccellente orologio di lusso a un prezzo equo, interamente progettato e prodotto in Francia da YEMA, un’azienda orologiera indipendente a conduzione familiare di lunga data”.

SMORFIA NAPOLETANA PER SUPERENALOTTO E LOTTO

La smorfia napoletana accompagna i numeri vincenti del Superenalotto e del Lotto per mezzo delle sue sfumature di significato e delle sue capacità interpretative di sogni e “segnali”, potrebbe rivelarsi un ingrediente indispensabile per giungere all’individuazione delle combinazioni fortunate. Ecco allora che anche in data odierna, martedì 22 novembre 2022, tentiamo di fornire a voi tutti il nostro consiglio del giorno.

Traiamo ispirazione da una delle news odierne, vale a dire il sorvolo ravvicinato della Luna per la capsula Orion, la navicella della missione Nasa Artemis 1 partita da Cape Canaveral lo scorso 16 novembre e che segna l’avvio del programma che riporterà gli astronauti sulla Luna entro il 2025. Dopo avere acceso i motori alle 13.44 ora italiana, quando si trovava sul lato nascosto della Luna, 13 minuti più tardi la capsula Orion ha raggiunto la distanza minima dalla superficie del nostro satellite, a circa 129 chilometri. La conferma è arrivata dall’agenzia americana dopo che il veicolo è uscito dalla “zona d’ombra” della Luna, raggiungendo una posizione dalla quale è possibile riprendere i contatti con il centro di controllo dopo un blackout di 34 minuti. Quali sono i numeri connessi a questa news di carattere scientifico e anche astronomico? Partiamo con il 73 (Luna), per proseguire con il numero 81 (missione). Ci sono poi l’88 (satellite), il 37 (astronauta) e il 14 (capsula).











