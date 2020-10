LOTTO/ Estrazioni di oggi Superenalotto e 10eLotto, 22 ottobre: i numeri vincenti

LOTTO E SUPERENALOTTO, ESTRAZIONI DI OGGI, 22 OTTOBRE 2020

Nuovo appuntamento con le estrazioni del Lotto, Superenalotto e 10eLotto in programma per oggi giovedì 22 ottobre 2020: tra qualche ora potremo andare dritti verso i numeri vincenti del concorso Sisal numero 109/2020. Si parte alle ore 20.00 in punto, quando tutte le emozioni degli appassionati esploderanno in attesa di scoprire se la serata si concluderà o meno in compagnia della Dea Bendata e di una ricca vincita grazie ai propri giochi preferiti. Per rendervi l’attesa meno logorante, vi condurremo come da tradizione nell’appassionante viaggio tra i principali numeri della precedente estrazione. Grazie al portale Agipronews, apprendiamo che l’ultimo concorso Lotto ha distribuito in provincia di Bergamo il premio più alto dell’estrazione di martedì 20 ottobre: il giocatore fortunato ha eseguito la propria giocata a Trescore Balneario, vincendo 23.750 euro con una combinazione di tre numeri sulla ruota di Firenze. Da segnalare anche la vincita interessante con il 10 e Lotto: un fortunato giocatore, indovinando 9 numeri su una combinazione di 10 in modalità “oro” si è portato a casa il gruzzoletto di 50 mila euro: è successo a Leporano, in provincia di Taranto. Grazie ad un 8, infine, sono stati vinti 25 mila euro ad Ardea, in provincia di Roma.

LE QUOTE VINCENTI DEL SUPERENALOTTO

Il Lotto non è il solo gioco sul quale oggi si accenderanno i riflettori. Spazio anche al concorso SuperEnalotto di questo giovedì 22 ottobre. A quanto ammonta il nuovo Jackpot in occasione della nuova estrazione odierna? Il primo concorso settimanale andato in scena lo scorso martedì si è concluso con un nulla di fatto sul piano delle maxi vincite al SuperEnalotto. Niente “6” e conseguente crescita del Jackpot che in occasione del nuovo concorso raggiunge stasera i 54,7 milioni di euro. Sebbene nessun giocatore sia riuscito a centrare la vincita maggiore con la sestina vincente, a festeggiare sono stati quattro giocatori che hanno indovinato i “4 stella” e che hanno ottenuto il premio di 72 mila euro. Con il passare dei concorsi si allunga sempre di più la distanza dall’ultima vincita con “6” risalente al 7 luglio scorso. Allora fu un giocatore di Sassari a conquistare la somma di 59 milioni di euro, un Jackpot al quale si avvicina sempre di più quello attuale.

JACKPOT DEL SUPEREALOTTO: COME SPENDERLO?

Vi siete mai chiesti cosa potreste davvero fare con i quasi 60 milioni di euro messi in palio dal SuperEnalotto? Il jackpot continua a crescere di concorso in concorso ed anche i sogni dei partecipanti al gioco non si fermano. Qualcuno saprebbe già su cosa puntare in caso di vincita, mentre altri, messi da parte i grandi progetti di una vita, potrebbero domandarsi in che modo spendere parte del denaro a disposizione. A tal proposito si rinnova anche oggi la nostra Rubrica che accende i riflettori sulla piattaforma KickStarter: quali novità ci riserva oggi? Quotidianamente i progetti in primo piano sono sorprendenti, ma oggi vi parliamo in particolare di TAUR, il monopattino elettrico da strada che promette di rivoluzionare il design degli scooter elettrici. Cosa offre di più rispetto agli altri monopattini? Lo spazio per stare in piedi è più lardo per una maggiore sicurezza e stabilità, con una posizione di guida più ampia; ha pedale pieghevoli laterali, ruote più grandi e molti altri aspetti che lo rendono unico nel suo genere. Anche per questo il progetto richiede oltre 110 mila dollari e al momento, grazie ai sostenitori, si è arrivati a circa la metà. Cliccate qui per scoprire di più sul progetto in questione.

LA SMORFIA NAPOLETANA DI LOTTO E SUPERENALOTTO

Il viaggio tra i numeri della Smorfia Napoletana nel Lotto e SuperEnalotto ci accompagna anche in occasione della nuova attesa estrazione. E’ nostra abitudine fare riferimento sempre ai numeri a noi cari da mettere in gioco, a partire dalle date delle persone a cui teniamo maggiormente. Ma se si è decisi a mettere da parte i sentimenti e agire strategicamente, affidando sempre i nostri numeri alla sorte, allora possiamo estrapolare i numeri fortunati da mettere in gioco da una notizia di stretta attualità. Tralasciando le angoscianti notizie sul Coronavirus, ci colpisce oggi l’infortunio a carico di Elisa Isoardi che, con tanto di stampelle, nelle passate ore avrebbe fatto una nuova visita per capire la situazione dopo l’infortunio a Ballando con le Stelle. Ed ecco allora qualche numero che potrebbe essere più fortunato della conduttrice: le stampelle secondo la tradizione della smorfia corrispondono al numero 12, mentre la sala da ballo ci porta al 22 e 88 corrisponde alla celebrità del ballo. L’infortunio ci porta al 67 ed infine la caviglia al al 13 ed al 69 che corrispondono rispettivamente ad una slogatura e ad una distorsione.



