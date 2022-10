Lotto/ Estrazioni di oggi Superenalotto e 10eLotto: 22 ottobre, i numeri vincenti

LOTTO E SUPERENALOTTO, ESTRAZIONI DI OGGI: 22 OTTOBRE 2022

Nella giornata di oggi, sabato 22 ottobre 2022, le estrazioni di Lotto, 10eLotto e Superenalotto con i loro numeri vincenti tengono con il fiato sospeso milioni di giocatori, nell’ambito del concorso Sisal n. 127/2022. Per ingannare l’attesa, riassumiamo quanto è accaduto in occasione delle estrazioni di Lotto e Superenalotto nella serata di giovedì 20 ottobre, quando è stata incoronata la Campania, con vincite complessive per oltre 93mila euro. La più alta è stata centrata a Marano di Napoli, un colpo al Lotto da 62.500 euro. A Ottaviano, in provincia di Napoli, è stata agguantata un’altra vincita al Lotto da oltre 18mila euro e ancora a Marano di Napoli, poi, sono stati vinti altri 12mila euro al Lotto. Sul podio del Lotto si piazza anche la Lombardia, con una vincita da 23.750 euro centrata a Missaglia, in provincia di Lecco, a cui si aggiungono altri 9.750 euro vinti al Lotto a Cuggiono, in provincia di Milano, per un bottino totale della regione di 33.500 euro. L’ultimo concorso del Lotto ha distribuito 5,9 milioni di euro in tutta Italia, per un totale di 859,3 milioni di euro dall’inizio dell’anno.

Il 10eLotto, invece, ha premiato la Sardegna, dove è stata centrata la vincita più alta del concorso. A esultare è stato un fortunato giocatore di Iglesias, in provincia del Sud Sardegna, che si è portato a casa 100mila euro con un 9 Doppio Oro. Festa anche in Campania, per vincite complessive al 10eLotto che raggiungono gli 86mila euro. La più alta arriva da Acerra, in provincia di Napoli, con un 9 Oro da 50mila euro, seguito da un 7 Doppio Oro dal valore di 20mila euro realizzato a Casagiove, in provincia di Caserta, mentre a Ercolano, in provincia di Napoli, sono stati vinti 16mila euro al 10eLotto con 4 Doppio Oro. Da segnalare anche due vincite al 10eLotto da 25mila euro messe a segno a Vittorio Veneto, in provincia di Treviso, con un 7 Doppio Oro, e a Brugherio, in provincia di Monza e Brianza, grazie a un 6. L’ultimo concorso del 10eLotto ha distribuito premi per 21,4 milioni di euro per un totale di oltre 2,9 miliardi di euro da inizio anno.

LOTTO, IL JACKPOT DEL SUPERENALOTTO IN PALIO

Contestualmente a quelle del Lotto, ritornano anche le estrazioni del Superenalotto, con i numeri vincenti del concorso Sisal 127. La latitanza del jackpot è ormai costa nota, dato che non fa esultare un giocatore dal 22 maggio 2021, dunque esattamente da 17 mesi, quando la combinazione vincente fu indovinata da uno scommettitore di Montappone, in provincia di Fermo. Da allora, il montepremi del Superenalotto ha continuato a crescere, giungendo a 293,2 milioni di euro.

Nel concorso del Superenalotto di giovedì 20 ottobre sono stati sette i punti “5” centrati, con i fortunati vincitori che si sono portati a casa 37.434,46 euro a testa. Da segnalare anche dodici “4 stella” da 21.597 euro ciascuno. Intanto, Sisal ha comunicato che sono state 20 le vincite online da 50mila euro ciascuna, assegnate grazie all’iniziativa speciale “Super Estate” di SuperEnalotto SuperStar, che ha distribuito ben 300 premi garantiti nell’arco di 3 concorsi speciali consecutivi (n. 83 di martedì 12 luglio 2022, n. 84 di giovedì 14 luglio 2022 e n. 85 di sabato 16 luglio 2022). Tutte le vincite realizzate online al Superenalotto sono state presentate all’incasso, come comunicato dall’Ufficio Premi Sisal a chiusura dei termini utili per la riscossione (10, 12 e 14 ottobre 2022).

LOTTO, COME INVESTIRE IL JACKPOT DEL SUPERENALOTTO

Come investire lo stratosferico jackpot del Superenalotto in caso di vittoria grazie ai numeri vincenti del concorso? Un “problema” che in molti si augurerebbero di avere e di fronte al quale non vogliamo farvi arrivare impreparati: qualora necessitaste di un consiglio, vi segnaliamo l’esistenza dell’opportunità di foraggiare alcuni progetti descritti sul sito internet Kickstarter, piattaforma nata con l’intento di raccogliere idee a caccia di finanziamenti da parte di creativi provenienti da ogni angolo del mondo.

Uno di essi è denominato “Keychron K3 Pro – Tastiera meccanica wireless QMK ultra-sottile”. Ecco la descrizione: “Keychron K3 Pro è la prima tastiera meccanica wireless a basso profilo al mondo con QMK/VIA abilitata per infinite possibilità. Tutti possono personalizzare facilmente qualsiasi tasto o creare comandi macro mediante il software VIA sulla K3 Pro, ultrasottile ma resistente. La K3 Pro può connettersi con un massimo di 3 dispositivi via Bluetooth, per un multitasking senza soluzione di continuità su dispositivi Mac e Windows. Inoltre, i keycaps PBT a doppio colpo resistenti all’olio e le funzionalità hot-swap sono progettati per garantire prestazioni di alto livello a dattilografi, sviluppatori e giocatori. L’innovativo interruttore Gateron a basso profilo è più sottile del 31% rispetto ai tradizionali interruttori a profilo normale, rendendo la K3 Pro con corpo in alluminio una delle tastiere meccaniche wireless più sottili al mondo”.

SMORFIA NAPOLETANA PER SUPERENALOTTO E LOTTO

È tempo, come sempre, della nostra consueta rubrica dedicata alla smorfia napoletana, legata a doppio filo ai numeri vincenti di Lotto e Superenalotto. In particolare, come ormai saprete, noi de IlSussidiario.net ad ogni estrazione tentiamo di fornirvi un suggerimento in merito ai numeri sui quali puntare, sperando che possa rivelarsi fortunato.

Prendiamo quindi spunto da una notizia recente e, in tal senso, ricorriamo a quella delle dimissioni rassegnate da Liz Truss da primo ministro UK dopo appena 44 giorni in carica. Si tratta del periodo più breve a Downing Street per un primo ministro nella storia del Regno Unito. “Riconosco, data la situazione, di non poter tenere fede al mandato in base al quale sono stata eletta dal partito conservatore – ha detto Truss in uno statement pronunciato di fronte a Downing Street –. Ho parlato con sua maestà il Re per informarlo che mi dimetto da leader del partito conservatore”. Intanto, il cancelliere dello Scacchiere Jeremy Hunt ha confermato di non volersi candidare per la leadership del partito. Quali sono i numeri connessi a questa news politica proveniente da Oltremanica? Cominciamo in tal senso con il numero 90 (premier), per proseguire quindi con l’80 (dimissioni). Ci sono poi il 42 (politica), il 23 (governo) e il 18 (estero).











