Lotto/ Estrazioni di oggi 10eLotto e Superenalotto, 22 ottobre: numeri vincenti

I RITARDATARI DI LOTTO E SUPERENALOTTO

Tornano anche oggi i numeri ritardatari del Lotto e del Superenalotto. Quali sono i maggiori ricercati dei due concorsi che anche in questo 22 ottobre sono pronti appassionare milioni di italiani? Iniziamo dal gioco del Lotto, dove ancora una volta la primula rossa per antonomasia si conferma il numero 22 sulla ruota di Palermo. Il numero di assenze consecutive è – per così dire – emergenziale: sono infatti 118 le volte in cui il numero 22 si è dato per “malato”. Seconda posizione per il numero 8 sulla ruota di Milano, latitante da 114 concorsi di fila, mentre in terza piazza troviamo il numero 6 sulla ruota di Napoli, che sabato scorso ha fatto suonare la carica dei 101. Il numero 77 sulla ruota di Palermo è invece ad un passo dall’ingresso in “Quota 100”. Passiamo ora in rassegna i numeri ritardatari del Superenalotto: primo posto confermato per il numero 19, assente da 60 estrazioni consecutive. Pari (de)merito per i numeri 14 e 85, che non danno loro notizie da 50 concorsi. (agg. di Dario D’Angelo)

LOTTO E SUPERENALOTTO, ESTRAZIONI DI OGGI: 22 OTTOBRE 2019

Tutto pronto per le estrazioni del Lotto, Superenalotto e 10eLotto di oggi martedì 22 ottobre 2019: qualche ora e poi via dritti verso i numeri vincenti sul concorso Sisal numero 127/2019. Fra poche ore, i giochi più amati dagli italiani ci riveleranno le novità sull’appuntamento di oggi: che cosa fare nel frattempo? Per esempio possiamo ricontrollare la statistica precedente, anche solo per assicurarci di aver confrontato bene la combinazione che abbiamo giocato con quelle estratte lo scorso sabato. Secondo Agipro news, il montepremi totale dell’ultimo appuntamento del 10eLotto si aggira sui 26 milioni di euro. Al primo posto del podio troviamo invece la provincia di Como con Cabiate, grazie ad un 8 da 30 mila euro. Tre appassionati invece in seconda posizione e con 20 mila euro a testa: i vincitori sono di Rende, in provincia di Cosenza, Palizzi, in provincia di Reggio Calabria, e Milano. La fortuna ha regalato diverse sorprese invece a tutti i giocatori del Lotto. Grazie al ritorno di 8-47-48 su Bari, molti fortunelli sono riusciti a portare a casa bottini importanti. Il tris di numeri è stato giocato infatti da un appassionato di Ghemme, nel Novarese, e da uno della provincia di Siracusa, di Palazzolo Acreide. Il bottino invece è di 216.600 euro a testa grazie a una quaterna, quattro terni e sei ambi. Lo stesso tris, con aggiunta del 9, premia anche la provincia di Biella. A Gaglianico sono state registrate infatti due schedine identiche da circa 130 mila euro. Infine abbiamo un giocatore di Garla Minore, in provincia di Varese, che ha centrato quaterna, terno e ambo su Napoli per un valore di 125 mila euro.

LE QUOTE DELL’ULTIMO CONCORSO DEL SUPERENALOTTO

21,1 milioni di euro per il Jackpot di questa sera: l’estrazione del SuperEnalotto premierà un giocatore fortunato? Il montepremi è ancora inattaccabile in seguito all’ultima vittoria, che risale ormai a qualche mese fa. Nel concorso della scorsa settimana però il 5 ha superato se stesso, compensando non solo l’assenza del 5+ e del 5+1, ma rialzando la media mantenuta quest’anno. Il premio è infatti di quasi 231 mila euro, destinato ad un unico vincitore. Il bottino del 4+ ammonta invece a oltre 35 mila euro, registrato da 1 tagliando. Segue il premio da 2.844 euro collegato alle sorti del 3+ e regalato a 113 appassionati, mentre 735 giocatori realizzano i 357,70 euro del 4. Infine abbiamo il 3 da 28,44 euro e il 2 da 5,89 euro. Nel primo caso i vincitori sono 25.871, mentre nel secondo 373.202. Concludiamo la classifica con il tris del SuperStar, guidato ancora una volta dal 2+. Il tesoretto da 100 euro finisce nelle case di 1.659 partecipanti, mentre 11.428 appassionati indovinano i 10 euro dell’1+. Per il premio dello 0+, pari a 5 euro, i vincitori sono invece 27.373.

COME SPENDERE IL JACKPOT DEL SUPERENALOTTO?

Il SuperEnalotto e il Jackpot si uniranno anche oggi per una nuova estrazione. I numeri vincenti, le schedine e il concorso sono fra i pensieri principali degli appassionati della Sisal. Anche se qualcuno dei più previdenti preferisce pensare già anche al progetto su cui investire una volta centrata la tanto agognata vincita. Anche la nostra Rubrica si è già attivata in questo senso, selezionando una delle iniziative lanciate sulla piattaforma KickStarter per regalarvi qualche idea utile. Oggi parliamo di Rio, un dispositivo molto utile per chi vuole combattere la stanchezza. In soli dieci minuti è infatti in grado di rigenerare gli occhi grazie ad un dolce massaggio agli occhi. Come? Rio è una mascherina da indossare al momento del bisogno, dotato di una mascherina in silicone medico che migliora la conduzione dell’acqua presente nell’involucro più interno. Una vibrazione di 12.000 mph al minuto permetterà di sfruttare l’azione rilassante del liquido per migliorare la vista. Ne sa qualcosa chi lavora al computer tutto il giorno oppure chi si accorge di avere dei problemi di messa a fuoco a causa di uno sforzo prolungato degli occhi. Rio prevede inoltre un goal da quasi 18 mila euro, già quasi tutto realizzato nel giro di poche ore dal lancio. L’asta rimarrà comunque aperta ancora per 44 giorni.

LA SMORFIA NAPOLETANA DI LOTTO E SUPERENALOTTO

Il Lotto e i numeri vincenti saranno gli amici ideali anche per la serata di oggi. Tutti gli appassionati stanno per raggiungere ricevitorie, bar e casa di conoscenti o parenti per poter assistere al concorso di stasera. In realtà manca all’appello ancora qualche ritardatario, indeciso sulle combinazioni da giocare. Scegliere dei numeri non è così semplice, soprattutto perchè è la Fortuna a stabilire per ultima chi diventerà vincitore e chi invece rimarrà solo un semplice appassionato. Per gli indecisi e per chi vuole conoscere una combinazione in più da giocare, sarà possibile affidarsi al consiglio della smorfia napoletana e della nostra Rubrica. L’oracolo partenopeo ci svelerà infatti fra pochissimo quali numeri si possono giocare grazie alla news che abbiamo selezionato per oggi. Parliamo di furti, ladri e… baci. Voliamo fino in Brasile, dove due uomini armati hanno fatto irruzione in una farmacia per derubarla. Mentre uno dei due stava pensando alla cassa, una cliente si è avvicinata all’altro ladro e gli ha offerto di prendere i suoi risparmi, chiedendogli in cambio di lasciar perdere l’incasso del farmacista. Il ladro però ha rifiutato e ha pure dato alla donna un bacio in fronte, accontentandosi di un bottino totale di 240 dollari. E grazie alla smorfia napoletana per Lotto e Superenalotto scopriamo che il bacio è il 7, 2 sono i ladri, 66 è il numero del ladro, 26 il numero della farmacia (e dell’anziana), 19 il numero dell’individuo, 46 il numero della rapina, 39 il numero dell’empatia. Saranno i numeri vincenti? Chi lo sa.

LOTTO, LA MAPPA DELLA FORTUNA

Prima di immergerci nell’estrazione del Lotto di oggi e scoprire i nuovi numeri vincenti, facciamo una piccola incursione in una statistica secondaria che riguarda la lotteria italiana e che accende i riflettori sulle regioni dello Stivale. Ogni regione infatti è impegnata in una gara con le altre rivali, nella speranza di riuscire a centrare il maggior numero di vincite e premiare i fortunelli con il montepremi più generoso. In seguito all’estrazione dello scorso sabato, la Lombardia è riuscita a mantenere il primo posto sul podio sia come vincite che come bottino, regalando oltre 2 milioni di euro a più di 49 mila possessori dei tagliandi fortunati. Il Lazio si posizione invece subito dopo, ma solo per le 29.858 vincite. Il bottino da circa 1 milione e 132 mila euro lo fa finire infatti in quinta posizione. Segue la Campania con 21.803 in terza posizione per le vincite e in seconda per il tesoretto, mentre la Sicilia conquista il quarto posto con 21.387 biglietti vincenti e 1 milione e 166 mila euro circa di montepremi. Anche in questo caso però la vincita non è sufficiente per battere gli amici campani. In quinta posizione troviamo infine la Puglia con 20.078 vincite e oltre 850 mila euro in premio.



