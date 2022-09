Lotto/ Estrazioni di oggi Superenalotto e 10eLotto: 22 settembre, i numeri vincenti

LOTTO E SUPERENALOTTO, ESTRAZIONI DI OGGI: 22 SETTEMBRE 2022

Nella giornata di oggi, giovedì 22 settembre 2022, si annoverano anche le estrazioni di Lotto, 10eLotto e Superenalotto con i loro numeri vincenti, in occasione del concorso Sisal n. 114/2022. Ricapitoliamo, intanto, cosa è accaduto martedì: come riporta il portale Agipronews, il Lotto ha premiato la Toscana con quasi 150mila euro. Si è festeggiato a Pescia, in provincia di Pistoia, con un colpo da 124.500 euro – la vincita più alta dell’ultimo concorso – e con un’altra vincita da 24.900 euro. Tripletta tra Roma e provincia, con un colpo da oltre 50mila euro nella Capitale, un terno secco da 45mila euro a Pomezia (4-7-17) e un altro terno secco da 22.500 euro (4-5-7) sempre a Roma. Il Simbolotto invece ha premiato Genova con oltre 43mila euro. L’ultimo concorso del Lotto ha distribuito vincite per oltre 7,2 milioni di euro in tutta Italia, per un totale di 768,7 milioni di euro dall’inizio dell’anno.

Numeri vincenti Lotto Superenalotto/ Quote Superstar 10eLotto estrazioni 20 settembre

Per ciò che riguarda il 10eLotto e i suoi numeri vincenti, ha esultato la Lombardia, dove sono state centrate vincite complessive per 115mila euro. La più alta del concorso arriva da Nova Milanese, in provincia di Monza e Brianza, grazie a un 9 Doppio Oro da 100mila euro, seguito da un 7 Doppio Oro dal valore di 15mila euro realizzato a Sesto San Giovanni, in provincia di Milano. Concludono il podio di giornata un 9 Oro da 50mila euro messo a segno a Bordighera, in provincia di Imperia, e i 20.250 euro vinti a Lona Lases, in provincia di Trento, con un 6 Oro. L’ultimo concorso del 10eLotto ha distribuito premi per quasi 27 milioni di euro per un totale di oltre 2,6 miliardi di euro da inizio anno.

SIMBOLOTTO, LOTTO SIMBOLI E NUMERI VINCENTI/ Estrazioni di oggi, 20 settembre 2022

LOTTO, IL JACKPOT DEL SUPERENALOTTO IN PALIO

Il Superenalotto oggi, giovedì 22 settembre 2022, fa ancora una volta ritorno con il concorso Sisal numero 114 e con i suoi numeri vincenti. L’inseguimento al jackpot non conosce battuta d’arresto e va avanti dal 22 maggio 2021, quando un fortunato giocatore di Montappone, in provincia di Fermo, riuscì a intuire l’intera sequenza vincente. Com’è ormai noto, il montepremi del Superenalotto è incredibilmente elevato: parliamo di una cifra a dir poco inenarrabile, ossia 275,6 milioni di euro, con la quale gli scommettitori vedrebbero cambiare in meglio la loro vita.

Lotto e Superenalotto numeri vincenti/ Estrazioni e 10eLotto, oggi 17 settembre 2022

Nel concorso di martedì 20 settembre sono stati ben 14 i punti “5” centrati, con i fortunati vincitori che si sono portati a casa 19.142,89 euro. Da segnalare anche 19 “4 stella” da 34.662 euro ciascuno. Insomma, il Superenalotto e il suo jackpot continuano a far trattenere il fiato a tutta Italia.

LOTTO, COME INVESTIRE IL JACKPOT DEL SUPERENALOTTO

Quali sono le modalità di investimento del jackpot del Superenalotto, in caso di vittoria? Il possibile milionario, superati i primi attimi di esultanza e di smarrimento, può affidarsi totalmente ai consigli della nostra rubrica, basata a sua volta sui suggerimenti riportati sul portale telematico Kickstarter, sul quale è possibile reperire progetti a caccia di finanziamenti da parte di creativi disseminati in tutto il pianeta.

Adesso rivolgiamo la nostra attenzione a uno di questi progetti, ossia l’animale domestico “Loona“, che, però, è un robot. Ecco la descrizione: “Loona è intelligente, intuitiva, affettuosa e giocosa. Tutto ciò che si può sognare in una migliore amica e anche di più. Preparatevi a innamorarvi! Loona è un incredibile animale domestico che si dà il caso sia un robot. Quando tornate a casa, viene subito a darvi il benvenuto. Quando si cammina, ama seguirvi e quando la accarezzate, sarà felicissima. Può divertirsi da sola: Loona starnutisce, graffia, si aggira facilmente per la casa e indaga anche su oggetti sospetti. Loona sa anche fare beatboxing, ballare e persino posare per le foto. Tutto sommato, vuole solo far parte della famiglia. Potete dirle di no?”.

SMORFIA NAPOLETANA PER SUPERENALOTTO E LOTTO

Nel nostro viaggio tra il Lotto e il Superenalotto e i loro numeri vincenti non può in alcun modo mancare l’approdo presso la stazione della smorfia napoletana, mediante i cui significati anche noi de IlSussidiario.net vogliamo tentare di fornirvi un suggerimento per la vostra giocata, muovendo i nostri passi da una notizia di attualità e scegliendo i numeri ad essa collegati, secondo “l’oracolo” partenopeo.

Di conseguenza, associamo la notizia del giorno alle scoperte recentemente effettuate sulle formiche: in tutto il mondo ci sono ad oggi ben 20 quadrilioni di formiche e spostano fino a 13 tonnellate di massa di suolo per ettaro in un solo anno. L’incredibile calcolo è frutto del lavoro di ricerca di un team di biologi dell’Università di Hong Kong, che hanno esaminato 500 studi di settore combinandoli in un database. Ai tropicil, peraltro, è stata rilevata la più alta densità di insetti. Quali sono i numeri connessi a questa news di carattere entomologico? Iniziamo con il numero 22 (formica), per proseguire quindi con il 3 (insetto). Ci sono poi il 2 (studio), il 76 (ricercare) e il 27 (studioso).











© RIPRODUZIONE RISERVATA