LOTTO/ Estrazioni di oggi Superenalotto e 10eLotto, 22 settembre: i numeri vincenti

LOTTO E SUPERENALOTTO, ESTRAZIONI DI OGGI: 22 SETTEMBRE 2020

Tutto pronto per le estrazioni del Lotto, Superenalotto e 10eLotto di oggi martedì 22 settembre 2020: qualche ora e poi via dritti verso i numeri vincenti sul concorso Sisal numero 96/2020. Manca ancora pochissimo e scopriremo i numeri vincenti di oggi, divisi come sempre per ogni Ruota. Le speranze degli appassionati sono sempre più grandi, soprattutto perchè i sogni si sono riaccesi grazie all’appuntamento dello scorso sabato. Come ci confermano i dati ufficiali, condivisi sul portale di Agipro News, il Lotto ha premiato un fortunello di Crema, nel Cremonese, con più di 375 mila euro. La vincita è legata a una quaterna e quattro terni su Bari. In seconda posizione troviamo invece la provincia di Ancona con Senigallia, dove è stato registrato un premio da più di 141 mila euro grazie alla stessa ruota. In terza posizione Bitonto, nel Barese, dove un vincitore si è aggiudicato più di 129 mila euro. Anche in questo caso la ruota fortunata è quella del capoluogo pugliese. La vincita più alta del 10eLotto finisce invece a Miglianico, in provincia di Chieti, dove un appassionato ha realizzato 8 numeri da 30 mila euro. In seconda posizione troviamo Granarolo dell’Emilia, in provincia di Bologna, e Milano, dove due giocatori hanno centrato 20 mila euro a testa. Le vincite dell’intero concorso si aggirano invece attorno ai 22,6 milioni di euro.

LE QUOTE DELL’ULTIMO CONCORSO DEL SUPERENALOTTO

Schizza fino a 41,6 milioni di euro il Jackpot che il SuperEnalotto metterà in palio nel concorso di questa sera. Numeri vincenti in arrivo e premi per ogni quota indovinata. Prima di immergerci nell’estrazione di oggi, rivediamo la statistica ufficiale e scopriamo quali combinazioni vincenti si sono aggiudicati i premi previsti dal gioco della Sisal. Lo scorso sabato, il premio maggiore è finito a sei giocatori che hanno realizzato il 4+ e si sono portati a casa oltre 20 mila euro. A breve distanza troviamo dieci fortunelli con una vincita da oltre 19 mila euro ottenuta con il 5. Scende il tesoretto del 3+, pari a 1.824 euro, con 157 appassionati vincenti, mentre il 4 regala 200,36 euro a testa ai suoi 1.007 vincitori. Per la quota del 2 il premio è invece da 5 euro e i giocatori vincenti sono in tutto 439.571. A pari merito troviamo i 22.338 possessori dei biglietti vincenti che hanno imbroccato lo 0+, con un tesoretto identico al ‘rivale’ del filone standard. A salire, l’1+ da 10 euro premia 10.881 giocatori, mentre sono 1.988 i biglietti fortunati associati al 2+, con un bottino da 100 euro cadauno.

COME SPENDERE IL JACKPOT DEL SUPERENALOTTO?

Siamo in attesa di scoprire l’esito del concorso del SuperEnalotto di questa sera: quale sarà il destino del Jackpot? Finora la sestina vincente ci ha regalato un’assenza dopo l’altra, ma non è detta ancora l’ultima parola. Nell’estrazione di questa sera, il montepremi potrebbe affacciarsi sul tavolo verde dei bottini distribuiti dalla Sisal. Ecco perchè è sempre meglio organizzare un piano preciso per investire la prima quota del proprio tesoretto, a prescindere dall’entità del premio centrato. Con l’aiuto di KickStarter, la nostra Rubrica vi parla oggi di RaceMouse, il più potente mouse da viaggio che esista al mondo. Dotato di laser pointer, è adatto a tutti i sistemi operativi e dispositivi mobile, oltre che alla Smart TV. RaceMouce è un mouse tutto-in-uno dotato di touchpad e di una batteria da 40 ore. Dal design ergonomico, si ricarica in appena un’ora e consente di connettersi al dispositivo scelto all’istante. L’asta rimarrà aperta ancora per 31 giorni, mentre il goal da circa 4 mila euro è stato più che superato: oltre 3 mila utenti hanno versato fondi per un valore che sfiora i 110 mila euro.

I RITARDATARI DI LOTTO E SUPERENALOTTO

Il Lotto ci attende fra pochissimo con un nuovo concorso e sta per rivelarci i numeri vincenti di oggi. Il gioco italiano premierà ancora una volta gli appassionati più fortunati: sarà la Dea Bendata a sceglierli fra tutti i giocatori in gara. Per poter partecipare all’estrazione bisogna solo completare la schedina e registrarla presso i punti appositi. Un’operazione che a prima vista può sembrare semplice, ma che nasconde numerose insidie. A partire dai numeri da giocare: li avete già trovati? Se siete fra gli aspiranti vincitori più dubbiosi, potete sempre sfruttare la combinazione che la nostra Rubrica ha ottenuto grazie alla smorfia napoletana e alla news che abbiamo selezionato per voi. Partiamo dalla notizia, che ci porta dritti in Francia. La città di Roubaix ha annunciato l’anno scorso di aver acquistato circa 187 pannelli solari per generare l’elettricità necessaria per illuminare uno degli edifici pubblici. Dopo l’acquisto, i pannelli sono stati installati ma non collegati alla rete elettrica della struttura, impedendo così l’erogazione dell’energia. L’errore è stato coperto solo sei mesi più tardi, quando l’amministrazione ha deciso di installare una turbina eolica nel tentativo di produrre altra energia sostenibile. Cosa ci dice la smorfia: abbiamo l’edificio, 12, la città, 18, il pannello, 68, il sole, 1, e l’errore, 63. Per chi volesse giocare anche al 10eLotto, aggiungiamo come Numero Oro l’elettricità, 6.



© RIPRODUZIONE RISERVATA