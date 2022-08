Lotto/ Estrazioni di oggi Superenalotto e 10eLotto: 23 agosto, i numeri vincenti

LOTTO E SUPERENALOTTO, ESTRAZIONI DI OGGI: 23 AGOSTO 2022

È martedì 23 agosto 2022 e nella serata di oggi fanno ritorno le estrazioni di Lotto, 10eLotto e Superenalotto, in occasione del concorso Sisal n. 101/2022. Prima di leggere gli esiti delle estrazioni odierne, andiamo a scoprire quanto è accaduto in occasione dell’estrazione di sabato scorso. Il portale Agipronews premia la provincia di Campobasso: un fortunato giocatore di Castropignano ha centrato una vincita da oltre 15mila euro grazie ai numeri 7-10-19-56 sulla ruota di Roma. Sul podio delle vincite anche il terno secco (10-48-88 su Bari) da 13.500 euro indovinato a Cigliano, in provincia di Vercelli, e il terno secco indovinato a Roma (3-10-19 sulla ruota capitolina), sempre da 13.500 euro. L’ultimo concorso del Lotto ha distribuito 5,7 milioni di euro in tutta Italia, per un totale che sfiora i 671 milioni di euro dall’inizio dell’anno.

Per ciò che riguarda il 10eLotto, è stata premiata l’Emilia-Romagna, con un 8 Doppio Oro da 20mila euro centrato a Cesena. Si festeggia anche in provincia di Roma, a Velletri, con un 6 Doppio Oro da 12mila euro, mentre a Vibo Valentia è stato realizzato un 7 Doppio Oro da oltre 10mila euro. Un’altra vincita da 10mila euro è stata centrata a Foligno, in provincia di Perugia, con un 8. L’ultimo concorso del 10eLotto ha distribuito 19 milioni di euro in tutta Italia, per un totale che supera i 3 miliardi di euro dall’inizio dell’anno.

LOTTO, IL JACKPOT DEL SUPERENALOTTO IN PALIO

Il Superenalotto regalerà ancora grandi emozioni nella giornata di oggi, martedì 23 agosto 2022, con il concorso Sisal numero 101. Il “6” non si palesa dal 22 maggio 2021: sono dunque trascorsi ben 15 mesi da quella data, nella quale peraltro i Maneskin trionfarono all’Eurovision Song Contest a Rotterdam, in Olanda, e la latitanza del jackpot prolungata ha consentito al montepremi di arrivare a toccare quota 258,3 milioni di euro, somma incredibile anche soltanto da immaginare.

Intanto, nel concorso di sabato 20 agosto sono stati ben 29 i punti “5” centrati, con i fortunati vincitori che si portano a casa 10.060,04 euro a testa. Il jackpot messo in palio dal Superenalotto è il più elevato nella storia delle lotterie europee, di fronte ai 220 milioni di euro vinti con l’EuroMillions nell’ottobre 2021 in Francia. Il podio internazionale delle vincite di tutti i tempi è invece dominato dagli Stati Uniti d’America.

LOTTO, COME INVESTIRE IL JACKPOT DEL SUPERENALOTTO

Come si può investire il jackpot messo in palio dal Superenalotto, in caso di “6” centrato? Oltre a se stessi, si può anche fare del bene e aiutare il prossimo con una parte della somma agguantata, azione che fa sentire meglio e regala sorrisi. Ad esempio, il possibile vincitore milionario può affidarsi ai consigli della nostra rubrica, basata sulla piattaforma Kickstarter, che garantisce spazio ai numerosi progetti di creativi sparsi per il mondo, i quali aspettano soltanto di poter essere finanziati per poter vedere realizzati i propri desideri.

Oggi ci soffermiamo su uno di questi progetti, ovvero “Strumenti da cucina Solidteknics – Lil Flippa & TSS! 100% made in Australia. Strumenti da cucina versatili in acciaio e titanio! Costruiti per durare generazioni”. Ecco la descrizione riportata: “Progettiamo e produciamo strumenti da cucina sani, sostenibili e multigenerazionali. Vi presentiamo i primi utensili da cucina Solidteknics. Come le nostre padelle, anche le nuove Lil Flippa e TSS sono costituite da un’unica lastra, quindi senza giunzioni, viti o rivetti che possano cedere, costruiti per durare generazioni. Tagliare e sollevare in modo pulito la prima fetta di torta, tortino, brownie o frittata da una teglia (in particolare da una teglia rotonda) è sempre una sfida. Le spatole normali sono troppo grandi e rigide e sporcano il cibo. Le spatole in silicone non hanno la forza necessaria per sollevarsi. Serve uno strumento sottile, con un po’ di flessibilità, che scivoli dolcemente lungo il lato della padella e sotto il cibo… È qui che entra in gioco la nostra Lil Flippa. È anche lo strumento perfetto per cucinare e girare cibi piccoli e delicati come pesce e uova fritte”.

SMORFIA NAPOLETANA PER SUPERENALOTTO E LOTTO

Il viaggio fra i numeri del Lotto e del Superenalotto approda presso la stazione della smorfia napoletana, che ci aiuta a comprendere il reale significato dei numeri in vista dei nuovi concorsi. In tal senso, vi diamo anche noi un suggerimento, partendo da una notizia di attualità, dalla quale selezioneremo i principali numeri fortunati che potrete barrare sulla vostra schedina.

Di conseguenza, associamo la combinazione del giorno al nuovo record per il prezzo del gas, che sconta la decisione di Gazprom di chiudere per tre giorni il gasdotto Nord Stream. I future Ttf, benchmark del prezzo del metano in Europa, hanno terminato le contrattazioni ad Amsterdam con un balzo del 13,17% a 276,75 euro. Nel corso di seduta i future hanno segnato un massimo di 295 euro (+20,6%). Quali sono i numeri connessi a questa news di carattere calcistico? Iniziamo con il 71 (gas), per proseguire quindi con il 90 (prezzo). Ci sono poi il 26 (denaro), il 24 (Borsa) e il 75 (aumentare). L’augurio che vi rivolgiamo è che questa combinazione si riveli foriera di buona sorte.











