LOTTO E SUPERENALOTTO/ Estrazioni di oggi e 10eLotto: 23 aprile, numeri vincenti!

LOTTO E SUPERENALOTTO, I NUMERI CHE PORTANO AL JACKPOT

Il Superenalotto si palesa con una nuova estrazione, che pone in palio un jackpot da urlo. Qualora agguantaste la sestina magica, vi accaparrereste un montepremi pari a 192 milioni di euro: un importo capace di far sognare a occhi aperti gli scommettitori. Per questo motivo, in questo sabato 23 aprile 2022 si respira un clima di profonda attesa. Noi de “IlSussidiario.net” abbiamo trascritto in tempo reale i numeri estratti, così da garantire una panoramica puntuale dei concorsi a premi previsti per la giornata odierna, dirottando in seguito l’attenzione sugli esiti di Lotto e 10eLotto.

Appuntamento a breve per lo svelamento dei numeri vincenti di Lotto e 10eLotto: vi auguriamo buona fortuna con i numeri vincenti del Superenalotto! (Agg. di Alessandro Nidi)

Ultima estrazione Superenalotto n. 49 del 23/04/2022

Combinazione Vincente

18 33 57 71 23 6

Numero Jolly

65

Superstar

32

(I numeri vincenti del concorso del Superenalotto sono pubblicati sul sito ufficiale dei monopoli di Stato http://www.agenziadoganemonopoli.gov.it/ si declina ogni responsabilità riguardo eventuali errori di trasmissione dei numeri vincenti, e si invita a controllare direttamente sul sito dei monopoli e/o in ricevitoria)

LOTTO E SUPERENALOTTO, ESTRAZIONI DI OGGI: 23 APRILE 2022

Le estrazioni di Lotto, Superenalotto e 10eLotto in occasione del nuovo concorso Sisal n. 49/2022 di oggi, sabato 23 aprile 2022, fanno sognare ad occhi aperti i giocatori di tutta Italia. Il verdetto giungerà esclusivamente in serata, ma prima capiamo cosa è successo nel precedente concorso del Lotto e Superenalotto. È arrivata a Buscate, in provincia di Milano, la vincita più importante: un giocatore del Comune lombardo ha centrato una vincita pari a 50.596 euro grazie a una giocata di cinque numeri del valore complessivo di 5 euro effettuata sulla ruota di Bari. Da segnalare anche una vincita da 46.250 euro arrivata a Porto San Giorgio, in provincia di Fermo, in seguito a una giocata di tre numeri sulla ruota di Palermo. Festeggia anche il Lazio con una doppietta del valore di 18.500 euro: la prima vincita, del valore di 9.500 euro, è stata centrata a Santa Marinella, in provincia di Roma, mentre l’altra ha premiato un giocatore di Nettuno, in provincia di Roma, che ha portato a casa un premio da 9mila euro. L’ultimo concorso del Lotto ha distribuito 5,6 milioni di euro, per un totale di 309 milioni di euro da inizio anno.

Ora uno sguardo al 10eLotto, dove nel precedente concorso è stata premiata la Campania, dove sono tre le vincite registrate, per un totale di 20mila euro. A Volturara Irpina, in provincia di Avellino, è stato infatti centrato un 7 Doppio Oro con un premio da 7.500 euro. Festa anche a San Sebastiano al Vesuvio, in provincia di Napoli, dove un fortunato giocatore si è portato a casa 6.500 euro grazie a un 3 Oro. La terza vincita campana arriva da Nocera Inferiore, in provincia di Salerno, dove un fortunato giocatore ha centrato un premio da 6mila euro grazie a un 5 Oro. Il premio più alto della giornata è stato però assegnato a Lavis, in provincia di Trento, dove un giocatore ha centrato un 8 Doppio Oro da 20mila euro. Festa anche a Verona con una vincita pari a 13.500 euro con un 3 Doppio Oro. L’ultimo concorso del 10eLotto ha distribuito premi per 21,4 milioni di euro per un totale di oltre 1,1 miliardi di euro da inizio anno.

LOTTO, LE QUOTE DELL’ULTIMO CONCORSO DEL SUPERENALOTTO

La serata del 23 aprile 2022 non sarà esclusivamente dedicata al Lotto e al 10eLotto. Protagonista della prima estrazione settimanale sarà il Superenalotto, che torna ancora una volta con un concorso nuovo di zecca, nella speranza di assegnare il ricco jackpot messo in palio. L’assenza del “6” anche nel precedente appuntamento ha contribuito a far crescere sempre di più il jackpot in palio ora giunto a 192 milioni di euro. Ma come è andata nella precedente estrazione del Superenalotto?

Durante il concorso del Superenalotto di sabato sono stati centrati sette punti “5”, con i fortunati vincitori che si portano a casa 29.908,25 euro a testa. Da segnalare anche otto “4 stella” da 31.201 euro ciascuno. A ingolosire resta sempre il “6”, che però si fa desiderare ormai da tempo e precisamente dal 22 maggio 2021, quando a Montappone (FM) fu centrato il maxi premio da 156 milioni di euro.

LOTTO, COME INVESTIRE IL JACKPOT DEL SUPERENALOTTO

Come si può investire tutto o parte del denaro in caso di eventuale conquista del jackpot del Superenalotto? Un interrogativo fondamentale, anche alla luce della somma interessante messa in palio. A tal proposito può venire “in aiuto” al possibile vincitore milionario la consueta rubrica basata sulla piattaforma Kickstarter, che dà spazio ai numerosi progetti di altrettanti creativi sparsi per il mondo, i quali aspettano solo di poter essere finanziati per poter vedere realizzati i propri desideri.

Oggi, in particolare, ci soffermiamo su uno di questi progetti, ovvero “Canairi – Fresh Air Monitor”. Si tratta di un fresh air monitor che “migliora il clima negli spazi interni e la salute attraverso un linguaggio di design intuitivo. Quando la qualità dell’aria è scarsa, Canairi si abbassa, finché non apri la finestra per riportarlo in vita. Il 90% della nostra vita è trascorsa al chiuso: spesso, con una scarsa qualità dell’aria che aumenta il rischio di asma, mal di testa, stanchezza e disturbi del sonno. Arieggiare regolarmente migliorerà il tuo benessere, il tuo sonno e la tua salute generale. Canairi è un promemoria amichevole per un clima interno sano. Oltre ad essere un prodotto funzionale, ci siamo anche sforzati di creare un prodotto bello da appendere al muro. Abbiamo appena vinto un premio internazionale di design e ricevuto nomination per altri due”.

LA SMORFIA NAPOLETANA DI LOTTO E SUPERENALOTTO

Il viaggio tra i numeri del Lotto e del Superenalotto fa tappa in questo momento presso la stazione della smorfia napoletana, strumento per alcuni giocatori indispensabile per comprendere il vero significato dei numeri in vista dei nuovi concorsi. In tal senso, vi veniamo incontro partendo da una notizia di stretta attualità dalla quale andremo a selezionare i principali numeri fortunati da barrare sulla nostra schedina.

Di conseguenza, è impossibile non associare la combinazione del giorno alla Giornata mondiale della Terra, l’Earth Day, che si è celebrata il 22 aprile in tutto il mondo. Come sottolinea Rai News, “uno dei principali promotori della giornata fu il senatore Gaylord Nelson, che in occasione del disastro di Santa Barbara affermò: ‘Tutte le persone, a prescindere da etnia, sesso, dal proprio reddito o provenienza geografica, hanno il diritto ad un ambiente sano, equilibrato e sostenibile’. Il 22 aprile del 1970, 20 milioni di cittadini americani, rispondendo al suo appello, si mobilitarono in una storica manifestazione a difesa del nostro pianeta”. Quali sono i numeri legati a questa particolare occasione? Cominciamo con l’11 (Terra), per proseguire quindi con l’84 (ambiente). C’è poi il 6 (pianeta), insieme al 40 (natura) e al 18 (clima). L’auspicio è che questa combinazione possa rivelarsi foriera di buona sorte per voi lettori.











