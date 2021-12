Lotto/ Estrazioni di oggi Superenalotto e 10eLotto, 23 dicembre: i numeri vincenti

LOTTO E SUPERENALOTTO, ESTRAZIONI DI OGGI: 23 DICEMBRE 2021

A pochi giorni dal Natale, tornano le estrazioni del Lotto, Superenalotto e 10eLotto di oggi giovedì 23 dicembre 2021. Tra qualche ora scopriremo quali sono i numeri vincenti sul concorso Sisal numero 153/2021 ma nell’attesa possiamo sempre dare uno sguardo, come nostra tradizione, ai risultati registrati nel precedente concorso del martedì, grazie ai dati forniti puntualmente da Agipronews. La Lombardia ha messo insieme oltre 28 mila euro. Tra le principali vincite segnaliamo quella da 9.750 realizzata a Mantova mentre altri 9.500 sono stati realizzati a Darfo Boario Terme (Brescia) e 9mila a Varese. La maggiore vincita dell’ultimo concorso è stata intercettata ad Azano (Napoli) grazie al terno secco che ha portato a un premio da 22.500 euro. In Campania, in totale sono stati vinti 30mila euro. In totale il Lotto ha distribuito nell’ultimo concorso 7,8 milioni di euro per un totale di 1,1 miliardi dall’inizio dello scorso gennaio.

Non solo il Lotto però: si torna a sperare anche nelle vincite del 10eLotto che nell’ultimo concorso ha distribuito quasi 30 milioni di euro mentre dall’inizio dell’anno si sono oltrepassati i 4 miliardi. Lo scorso martedì sono state messe a segno due vincita da 100 mila euro, rispettivamente a Vanzago (Milano) grazie ad un 9 in modalità Lotto cin una puntata da 2 euro ed una a Filandari (Vibo Valentia) con un 8 Doppio Oro su un’estrazione frequente giocando 4 euro. Tra le altre vincite della serata segnaliamo anche due 9 da 20mila euro realizzati ad Agropoli (SA) e Vigliano Biellese (BI).

LE QUOTE DELL’ULTIMO CONCORSO DEL SUPERENALOTTO

Per molti appassionati del Lotto e del Superenalotto, il regalo più grande che vorrebbero trovare sotto l’albero di Natale è un bel “6” nel nuovo concorso odierno. C’è grande attesa per il Superenalotto grazie alle importanti vincite che potrebbe destinare. In modo particolare, ad attrarre sempre di più l’attenzione è proprio il “6” che latitando ormai da diversi mesi ha reso il jackpot estremamente interessante. Anche nel concorso dello scorso martedì nessun concorrente è riuscito a centrare l’intera combinazione vincente e questo ha portato a far salire ulteriormente il jackpot che in vista della nuova estrazione di oggi 23 dicembre sfiora 129,4 milioni di euro.

Ad ogni modo, nel concorso che è andato in scena due giorni fa sono stati realizzati tre punti 5 del valore di quasi 69 mila euro a testa. I premi sono stati distribuiti rispettivamente a Bagheria (PA), a Cormano (MI) e Trani (BT). Segnaliamo anche sette “4 Stella” da 46,6 mila euro a testa. In attesa di scoprire le nuove cifre fortunate di questa sera, segnaliamo infine che l’ultimo jackpot milionario del valore di 156 milioni di euro era stato messo a segno il 22 maggio scorso a Montappone (FM).

COME INVESTIRE IL JACKPOT DEL SUPERENALOTTO

Quasi 130 milioni di euro: è questa la somma che potrebbe incassare il fortunatissimo concorrente che oggi spera di poter festeggiare in grande stile il vicino Natale grazie al Superenalotto. Ma come impiegare in maniera adeguata tutto questo denaro? I sogni degli italiani sono svariati e includono nelle prime posizioni indubbiamente una casa, un mezzo sul quale muoversi e, non appena sarà più possibile e sicuro farlo, un viaggio. Una volta realizzati questi sogni, avanzerà sufficiente denaro anche per investire o finanziare determinati progetti che potrebbero stare particolarmente a cuore.

A tal proposito vi proponiamo anche oggi un nuovo progetto tratto dalla nostra rubrica basata sulla piattaforma Kickstarter e su essa ospitato. Oggi, nel dettaglio, vi parliamo di “Dove sei andato? Un libro per bambini sul dolore”. Si tratta di un libro per bambini che sperimentano il dolore e la perdita di qualsiasi tipo, senza alcuna inclinazione religiosa. Un modo scelto dalla sua autrice per aiutare ad elaborare un dolore (che la stessa ha ammesso di aver provato sulla sua pelle). “Lavoro come infermiera e dopo aver visto l’enorme quantità di perdite durante la pandemia, ora mi sento fortemente motivata a finire questo libro per aiutare i bambini che possono essere stati colpiti durante questo periodo”, ha scritto l’autrice. Se il progetto vi ispira, potrete saperne di più cliccando qui.

LA SMORFIA NAPOLETANA DI LOTTO E SUPERENALOTTO

Ultima tappa prenatalizia del nostro viaggio nell’universo del Lotto e del SuperEnalotto, con fermata direttamente presso l’immaginaria stazione della smorfia napoletana. Avete già in mente tutti i numeri da mettere in gioco o necessitate in questo giovedì 23 dicembre della giusta motivazione ed ispirazione? Noi siamo pronti come sempre ad estrapolare grazie alla smorfia napoletana i numeri da giocare, tratti da una notizia di stretta attualità.

Miracolo di Natale in anticipo a Milano, dove è stato giudicato fuori pericolo il bimbo “super piuma” che alla nascita pesava appena 370 grammi. La madre si era presentata già in travaglio al quinto mese di gravidanza. Dopo la nascita era iniziato il calvario per il piccolo Leonardo, che grazie ad un intervento salva vita ed alle adeguate cure oggi è cresciuto sufficientemente per poterlo dichiarare salvo. Ecco i numeri che possiamo estrapolare da questa notizia: neonato 61, parto prematuro 86, piuma 62, miracolo 85, Natale 25, Milano 31.



