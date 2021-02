LOTTO/ Estrazioni di oggi Superenalotto e 10eLotto, 23 febbraio: i numeri vincenti

LOTTO E SUPERENALOTTO, ESTRAZIONI DI OGGI: 23 FEBBRAIO 2021

Tutto pronto per le estrazioni del Lotto, Superenalotto e 10eLotto di oggi martedì 23 febbraio 2021: qualche ora e poi via dritti verso i numeri vincenti sul concorso Sisal numero 23/2021. Prima di proiettarci verso l’estrazione odierna diamo un’occhiata ai risultati dell’ultimo concorso disputato: quello di sabato scorso. Agipronews.it ci informa che il premio più alto di giornata per quanto riguarda il Lotto è andato ad un giocatore di Acquaviva delle Fonti, in provincia di Bari, grazie ad una giocata complessiva da 2 euro sui numeri 1-12-13-90 sulla ruota Nazionale che con sei ambi, quattro terni e una quaterna gli è valso un bottino da 62.500 euro. In seconda posizione, con più di 52mila euro vinti, si classifica un fortunato di Cinisello Balsamo (in provincia di Milano), mentre il terzo posto spetta di diritto all’anonimo di Catania che ha vinto 22.750 euro, 250 in più del giocatore di Rio Saliceto (Re) che ha fatto un terno secco con i numeri 1-12-13 sulla ruota Nazionale. Per quanto riguarda il 10eLotto sugli scudi la città di Pescara, dove un giocatore ha fatto 9 Oro vincendo 50mila euro con una giocata da 3 euro. Festeggiamenti anche a San Benedetto del Tronto, in provincia di Ascoli Piceno, con un 8 Oro da 30mila euro e a Napoli con un 9 da 20mila euro.

LE QUOTE DEL SUPERENALOTTO

Focus adesso sulle quote del Superenalotto di sabato 20 febbraio 2021. Neanche a dirlo il Jackpot è rimasto sospeso, come un sogno irrealizzato per tanti giocatori che hanno tentato la sorte venendo respinti. Neanche il premio associato al “5+1” è stato assegnato. Il premio più alto portato a casa è stato quello da 21.972,01 € associato al “5”, vinto da 11 giocatori. Il “4” è stato totalizzato da 816 fortunati che hanno vinto 305,55 euro, mentre il “3” di euro ne ha assegnato 23,29 a 31.942 giocatori. Ultimo premio del Superenalotto? I cinque euro associati al “2” andati a 477.949 giocatori. Concentriamoci adesso sull’andamento del concorso parallelo al Superenalotto: il SuperStar. Vacante è rimasta la casella correlata al “5+SuperStar”, mentre in tre hanno fatto “4 Stella” vincendo 30.555,00 €. Il “3+SuperStar” ha consentito a 231 giocatori di intascarsi 2.329,00 €, mentre i soliti 100 euro del “2 Stella” sono andati a 2575 fortunati. Ultimi due premi di giornata i 10 e i 5 euro associati a “1 Stella” e “0 Stella”, vinti rispettivamente da 13.127 e 24.799 giocatori.

COME INVESTIRE IL JACKPOT DEL SUPERENALOTTO

Avete voglia di giocare al Superenalotto perché puntate a vincere il Jackpot? Oggi è arrivato a 111.500.000 €. Voi sapreste già come investirli? Per i più indecisi – e generosi – la soluzione può essere quella di finanziare il progetto innovativo di questo o quell’altro sviluppatore in attesa di moneta sonante per spiccare il volo. In questo senso oggi vogliamo segnalarvi l’idea presentata sulla piattaforma kickstarter.com con il nome di Orb One. Per usare le parole degli sviluppatori si tratta di una “caffettiera da piano cottura unica monodose (8 once), che offre la flessibilità di cambiare il tipo di caffè semplicemente utilizzando una macinatura diversa – che va dalla croccantezza del drip alla lussuria e all’intensità dell’espresso – senza compromettere la presentazione, la ricchezza e il sapore di ogni stile. Reimmaginando la tradizionale moka da fornello, Orb One la migliora sotto diversi aspetti. Trasformando le sue proporzioni, facciamo funzionare Orb One in modo efficiente su un fornello a gas, elettrico, a induzione, su una piastra in ceramica o anche su un fornello da campeggio”. Vi abbiamo fatto incuriosire? Se la risposta è affermativa, allora cliccate qui…

LA SMORFIA NAPOLETANA

A poche ore da Lotto e Superenalotto di oggi, dopo aver visto statistiche e simili non ci resta che concentrarci sulla scelta dei numeri da giocare, magari con l’ausilio della Smorfia Napoletana. Come sempre prendiamo spunto da un fatto di cronaca che ha attirato la nostra attenzione e in questo febbraio anomalo non possiamo fare a meno di non lasciarci coinvolgere dal dibattito che già interessa il prossimo Festival di Sanremo, il primo della storia senza pubblico in sala. Puntiamo allora sul numero 57, che nella Smorfia partenopea sta per “canzone” e sul 55 di “musica”. I protagonisti sono i “cantanti”, scegliamo dunque il numero 45. Mancherà certamente la presenza della “gente”, numero 30, al “teatro”, numero 4, Ariston. Ma se una cosa è certa è che, come sempre, il Festival (numero 84) sarà un grande “spettacolo”, numero 70.



