Lotto/ Estrazioni di oggi Superenalotto e 10eLotto: 23 febbraio, i numeri vincenti

LOTTO E SUPERENALOTTO, ESTRAZIONI DI OGGI: 23 FEBBRAIO 2023

I numeri vincenti di Lotto, 10eLotto e Superenalotto saranno i protagonisti della nuova estrazione che va in scena oggi, giovedì 23 febbraio 2023, e che potrebbe distribuire ricche vincite, capaci di assicurare una svolta economicamente notevole ai giocatori più fortunati. Attendendo di scoprire i risultati odierni di Lotto e Superenalotto, non ci resta che analizzare nel dettaglio quanto è accaduto in occasione della serata di martedì 21 febbraio con il Lotto.

A essere premiata è stata la Lombardia. Nell’ultimo concorso del Lotto, infatti, sono state centrate vincite per quasi 19mila euro. La più alta ha premiato un giocatore di Cilavegna, in provincia di Pavia, con una vincita pari a 11.375 euro ottenuta grazie a 3 ambi e un terno al Lotto, mentre l’altra è stata centrata a Lodi con un premio pari a 7.500 euro. La vincita più alta di giornata al Lotto, però, è arrivata a Napoli dove un fortunato giocatore ha centrato un terno secco da 13.500 euro, mentre in Basilicata, a Matera, un altro giocatore è riuscito a portare a casa un premio pari a 10.869,57 euro grazie al Simbolotto. L’ultimo concorso del Lotto ha distribuito 3,8 milioni di euro, per un totale di 173 milioni di euro da inizio anno.

Il 10eLotto di sabato 18 febbraio, invece, ha incoronato la Puglia, dove sono state centrate vincite complessive per 27mila euro: a Massafra, in provincia di Taranto, è stato realizzato un 6 Doppio Oro da 15mila euro, seguito da un altro 6 Doppio Oro, dal valore di 6mila euro, messo a segno ad Altamura, in provincia di Bari, e da un 8, sempre da 6mila euro, indovinato a Bari. Tuttavia, le vincite più alte del concorso sono tre 9 da 20mila euro ciascuno, centrati a Modica, in provincia di Ragusa, Balvano, in provincia di Potenza, e Castel Volturno, in provincia di Caserta. L’ultimo concorso del 10eLotto ha distribuito premi per 26,5 milioni di euro per un totale di oltre 574 milioni di euro durante tutto l’anno.

LOTTO, IL JACKPOT DEL SUPERENALOTTO IN PALIO QUESTA SERA

Esaurito il discorso relativo ai numeri vincenti di Lotto e 10eLotto, osserviamo adesso quanto si è verificato con il Superenalotto. Dopo i 371,1 milioni di euro centrati il 16 febbraio, il nuovo jackpot si è attestato a quota 57,7 milioni di euro. Nell’ultimo concorso, sono da segnalare un “5 stella” da 1.600.852 euro, mentre sono quattro i punti “5” centrati, con i fortunati vincitori che si sono portati a casa 64.034,08 euro a testa.

A proposito della maxi-vincita di sette giorni fa, va segnalato che una quota da oltre 4 milioni di euro del montepremi da record del Superenalotto è stata vinta online: lo riferisce Sisal, secondo cui la vincita – conquistata grazie all’app Superlotterie di Sisal, è la più grande mai avvenuta in Italia su un sito di gioco. Il “6” da 371,2 milioni di euro è stato realizzato grazie a un sistema a caratura giocato attraverso la bacheca dei sistemi di Sisal: le 90 quote da 5 euro ciascuna sono state acquistate dalle ricevitorie Sisal e poi proposte ai propri giocatori.

LOTTO, COME INVESTIRE IL JACKPOT DEL SUPERENALOTTO?

Il jackpot che deriva dai numeri vincenti del Superenalotto e da quelli di Lotto e 10eLotto come può essere investito? Tra le numerose opzioni a disposizione dei giocatori, chiaramente dopo aver pensato alle esigenze proprie e dei propri cari, possono essere finanziati i progetti caricati sulla piattaforma Kickstarter, che raggruppa sulle sue colonne le iniziative che provengono dai creativi sparsi in tutto l’orbe terracqueo e che, ora come ora, sono in cerca di sostegno economico.

Uno di essi è denominato “Keychron K3 Pro – Tastiera meccanica wireless QMK ultra-sottile”. Ecco la descrizione: “Keychron K3 Pro è la prima tastiera meccanica wireless a basso profilo al mondo con QMK/VIA abilitata per infinite possibilità. Tutti possono personalizzare facilmente qualsiasi tasto o creare comandi macro mediante il software VIA sulla K3 Pro, ultrasottile ma resistente. La K3 Pro può connettersi con un massimo di 3 dispositivi via Bluetooth, per un multitasking senza soluzione di continuità su dispositivi Mac e Windows. Inoltre, i keycaps PBT a doppio colpo resistenti all’olio e le funzionalità hot-swap sono progettati per garantire prestazioni di alto livello a dattilografi, sviluppatori e giocatori. L’innovativo interruttore Gateron a basso profilo è più sottile del 31% rispetto ai tradizionali interruttori a profilo normale, rendendo la K3 Pro con corpo in alluminio una delle tastiere meccaniche wireless più sottili al mondo”.

LA SMORFIA NAPOLETANA PER SUPERENALOTTO E LOTTO

I significati dei numeri vincenti di Lotto, 10eLotto e Superenalotto passano attraverso la smorfia napoletana, l’oracolo più illustre tra gli scommettitori, che fornisce l’interpretazione di sogni ed episodi di vita. In tal senso, noi de IlSussidiario.net abbiamo preso spunto da una delle notizie pubblicate da Rai News per elaborare la nostra personale cinquina da suggerire a tutti voi.

La pista di pattinaggio all’aperto di Ottawa in Canada, la più grande del mondo e patrimonio dell’Unesco, quest’anno molto probabilmente resterà chiusa a causa della mancanza di ghiaccio. La capitale canadese è alle prese con il suo terzo inverno più caldo mai registrato, secondo Environment Canada, con temperature appena sotto lo zero per la gran parte di dicembre e gennaio. A farne le spese, per la prima volta in cinquant’anni, è l’iconico Rideau Canal Skateway, che generalmente apre da gennaio a marzo.

“Madre Natura ci ha presentato una grande sfida quest’anno”, ha detto all’AFP Bruce Devine, senior manager della National Capital Commission responsabile dello skateway. “Le temperature miti hanno reso difficile produrre ghiaccio solido e buono in grado di sostenere il peso della nostra attrezzatura e dei pattinatori”, ha affermato. Affinché il canale si congeli, le temperature devono mantenersi stabili tra -10 e -20 gradi per quasi due settimane. “Attualmente in diversi punti il ghiaccio è poroso e di qualità non molto buona”, ha detto. La tortuosa pista di pattinaggio lunga 7,8 chilometri nel cuore di Ottawa ha le dimensioni di 90 piste olimpiche, secondo il Guinness dei Primati, e negli ultimi anni ha attirato una media di 22mila visitatori al giorno. Si può pattinare ammirando il parlamento e i quartieri pittoreschi, fermandosi in capanne riscaldate o stand gastronomici. Consultando la smorfia napoletana, il primo numero della cinquina non può che essere il 45 (pattinaggio). Inoltre, non può mancare il 39 (pattinare). E ancora il 3, ghiaccio, l’85 (inverno) e il 38 (sport).











