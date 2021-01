LOTTO/ Estrazioni di oggi Superenalotto e 10eLotto, 23 gennaio: i numeri vincenti

LOTTO E SUPERENALOTTO, ESTRAZIONI DI OGGI, 23 GENNAIO 2021

Tutto pronto per le estrazioni del Lotto, Superenalotto e 10eLotto di oggi sabato 23 gennaio 2021: qualche ora e poi via dritti verso i numeri vincenti sul concorso Sisal numero 10/2021. Siamo tutti in attesa di capire come andranno i concorsi odierni: prima però diamo un’occhiata a quanto accaduto giovedì grazie alle informazioni rese note da agipronews.it, scoprendo ad esempio che nel gioco del Lotto sono state Napoli e la sua provincia le grandi protagoniste dell’estrazione. Nel capoluogo una combinazione di quattro numeri (5 53 73 88 sulla ruota partenopea) ha fruttato quattro terni e una quaterna per un premio di 62.250 euro. Un altro giocatore di Napoli ha vinto invece 45mila euro centrando un terno secco 54 71 79 sulla ruota Nazionale: la stessa cifra è stata vinta a Quarto, sempre con un terno (5 7 53) ma sulla ruota di Napoli. Non può lamentarsi 14mila euro finiti a Mugnano di Napoli con altri tre numeri (5 53 73 sempre sulla ruota “casalinga”) giocati su ambo e terno. Per quanto riguarda il 10eLotto invece il premio più alto è stato vinto in provincia di Foggia, con un giocatore di Lucera che si è aggiudicato 40mila euro grazie a una combinazione di nove numeri, di cui otto indovinati, su una delle estrazioni frequenti. Vinti anche 20mila euro a Policoro (MT) e Codogno (LO), mentre a Bergamo è stato festeggiato un premio da 15mila euro.

QUOTE SUPERENALOTTO

Dopo aver visto i risultati e le statistiche sui premi assegnati per Lotto e 10eLotto, soffermiamoci su quanto accaduto al Superenalotto nell’ultimo concorso disputato. Scopriamo così che giovedì nessuno ha fatto “6”, mancando così l’opportunità di mettere le mani su un Jackpot da 94.711.521,57 €. Vacante è rimasta anche la casella del “5+1”, mentre in 9 hanno festeggiato il “5” portandosi a casa un premio da 20.599,15 €. A fare “4” sono stati 563 giocatori, i quali si sono così intascati una vincita da 335,35 €. Il “3” è valso invece 26,74 euro a 21.257 giocatori. Ultimo premio del Superenalotto di giovedì quello da 5,37 euro associato al “2” vinto da 328.244. Vediamo invece come sono andate le cose per quel che riguarda il concorso parallelo al Superenalotto, il SuperStar: festa grande per un fortunato giocatore che ha vinto il premio più alto di giornata! Complimenti a lui che con il “5+SuperStar” si è portato a casa ben 514.978,75 €! Non possono lamentarsi neanche i sette giocatori che col “4 Stella” hanno vinto 33.535,00 €. Il “3 Stella” ha regalato invece 2.674,00 € a 151 fortunati, mentre il “2+SuperStar” ha dato 100 euro a 1.848 giocatori. Ultimi due premi da 10 e 5 euro associati a “1 Stella” e “0 Stella” andati rispettivamente a 10.435 e 20.293 giocatori.

COME INVESTIRE IL JACKPOT DEL SUPERENALOTTO

Spalancate bene le palpebre: sapete a quanto ammonta il Jackpot del Superenalotto di oggi sabato 23 gennaio 2021? Siamo a quota 95.900.000 €! Con un montepremi così alto saranno in tanti a cercare di evitare che il Jackpot cresca ancora fino ad arrivare a 100 milioni: ma se foste proprio voi quelli che mettono le mani sulla vincita più grossa? Sapreste come investirla? Un’idea potrebbe essere quella di finanziare un’idea innovativa bisognosa di un po’ di sostegno economico per spiccare il volo. In tal senso vi segnaliamo un progetto presentato sul sito crowdfundme.it. Si tratta di “Willeasy”, ovvero, per usare le parole dei progettisti, di “una startup innovativa a vocazione sociale che sta sviluppando il primo ecosistema digitale dedicato all’accessibilità, con la missione di coniugare innovazione e vocazione sociale. In particolare, la sua piattaforma permette alle persone con esigenze specifiche (dovute a disabilità, età avanzata, allergie/intolleranze alimentari, viaggiatori con animali etc.) di trovare gli eventi e le strutture attrezzate per le loro necessità, come ristoranti, hotel e musei. Per ottimizzare l’attività del portale, inoltre, Willeasy sta realizzando un algoritmo proprietario e un’app per la rilevazione e la gestione dei dati”. Cliccate qui per visionare il progetto da vicino e farvi un’idea sul progetto e su come verrebbe utilizzato il vostro investimento. Ah, ovviamente, non dimenticatevi di vincere il jackpot del Superenalotto!

LA SMORFIA DI LOTTO E SUPERENALOTTO

A poche ore dalla doppia estrazione di Lotto e Superenalotto di oggi siete pronti a giocare? Avete già scelto tutti i vostri numeri? Se la risposta è negativa, non disperate: c’è la Rubrica de ilsussidiario.net dedicata alla Smorfia Napoletana pronta ad arrivare in vostro soccorso. Come sempre prendiamo spunto dall’attualità per cercare di trarre ispirazione dai concorsi. Parliamo allora della notizia per cui Maurizio Costanzo si è sottoposto al vaccino contro il coronavirus. Prendiamo dunque a piene mani dalla Smorfia e puntiamo sul numero 84, corrispondente alla figura del “giornalista”. Quando si parla di Maurizio Costanzo, però, non possiamo non parlare anche di “televisione”: scegliamo allora il numero 62, e volendo anche il numero 60 che indica il “conduttore”. Pensando alla figura di Maurizio Costanzo non vi vengono in mente poi i suoi “baffi”? Se sì, optate per il numero 67: non sbaglierete, o almeno è quanto ci auguriamo per voi!



