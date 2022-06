Lotto/ Estrazioni di oggi Superenalotto e 10eLotto: 23 giugno, i numeri vincenti

LOTTO E SUPERENALOTTO, ESTRAZIONI DI OGGI: 23 GIUGNO 2022

Oggi, giovedì 23 giugno 2022, è tempo di assistere a un nuovo appuntamento con le estrazioni di Lotto, 10eLotto e Superenalotto, in occasione del concorso Sisal n. 75/2022. Mentre rimaniamo in attesa di conoscerne gli esiti, andiamo a osservare quanto è accaduto nel concorso di martedì, a partire dal Lotto. Il portale Agipronews, come da tradizione, ci aggiorna sulle statistiche più recenti del Lotto: a essere premiata è stata Messina, dove un terno secco (18-44-50) sulla ruota di Palermo ha premiato un fortunato giocatore che si porta a casa 45mila euro. Si festeggia anche a Fonte Nuova, in provincia di Roma, dove sono stati centrati tre ambi e un terno per una vincita del valore di 18.250 euro. Una cinquina Simbolotto, invece, ha premiato uno scommettitore di Barile, in provincia di Potenza, che può così incassare 16.304 euro. Festa anche in Veneto, a Trebaseleghe, in provincia di Padova, dove è stato centrato un ambo da 15mila euro. Da segnalare anche una vincita a Chieri, in provincia di Torino, con 14mila euro vinti grazie a tre ambi e un terno. Infine, un fortunato giocatore di Iglesias, in provincia del Sud Sardegna, può festeggiare portandosi a casa 11.875 euro con tre ambi e un terno sulla ruota di Cagliari. L’ultimo concorso del Lotto ha distribuito oltre 10 milioni di euro in tutta Italia, per un totale di 512,7 milioni di euro dall’inizio dell’anno.

Per ciò che riguarda il 10eLotto, ha festeggiato il Veneto e in particolar modo Resana, in provincia di Treviso, dove sono state centrate sei vincite per un totale di 132mila euro. Le più alte, entrambe da 26mila euro, sono arrivate grazie a due 3 Oro da 26mila euro, seguite da quattro 3 Extra dal valore di 20mila euro ciascuno. Tuttavia, la vincita più importante di giornata arriva da Roma, dove è stato realizzato un 9 Oro da 50 euro, mentre ad Avezzano sono stati vinti 40.002 euro con un 9 Extra. L’ultimo concorso del 10eLotto ha distribuito premi per 24,3 milioni di euro per un totale di oltre 1,7 miliardi di euro da inizio anno.

LOTTO, RICCO JACKPOT DEL SUPERENALOTTO IN PALIO

Il concorso Sisal numero 75 del Superenalotto si terrà nella serata di oggi, giovedì 23 giugno 2022. L’attesa è davvero spasmodica e, in vista dell’ennesima estrazione del mese di giugno, sono numerosi coloro che coltivano il desiderio di poter mettere a segno una importante vincita. D’altra parte, l’assenza del 6 da oltre un anno ha fatto sì che il montepremi raggiungesse quota 226,3 milioni di euro in vista dell’estrazione odierna.

Nel concorso di martedì 21 giugno, però, sono stati cinque i punti 5 centrati, con i fortunati vincitori che si portano a casa 46.163,41 euro a testa. Da segnalare anche due 4 stella da 46.566 euro ciascuno. Tutti i giocatori, però, sognano il ricchissimo 6, che potrebbe davvero cambiare la loro vita, come accadde il 22 maggio 2021 a colui che riuscì a indovinare l’intera combinazione estratta, a Montappone (Fermo), portandosi a casa il premio da 156 milioni di euro. Il vincitore, all’epoca, attese solo tre giorni per presentare la vincita all’incasso.

LOTTO, COME INVESTIRE IL JACKPOT DEL SUPERENALOTTO

Come investire il jackpot del Superenalotto in caso di vittoria? Un quesito fondamentale, anche alla luce dell’elevata somma messa in palio dal concorso. A tal proposito, il possibile vincitore milionario può affidarsi ai consigli della nostra rubrica, basata sulla piattaforma Kickstarter, che offre spazio ai numerosi progetti di creativi sparsi per il mondo, i quali aspettano solo di poter essere finanziati per poter vedere realizzati i propri desideri.

Oggi, in particolare, ci soffermiamo su uno di questi progetti, ovvero “Luba: An Intelligent, Perimeter Wire Free Robot Lawn Mower”. La descrizione recita: “Vi presentiamo Luba, un robot tagliaerba rivoluzionario, che offre un prato perfetto con un’esperienza a mani libere. Grazie a più di 80 brevetti, Luba è dotato di una navigazione RTK avanzata e di un sistema intelligente interconnesso che consente agli utenti di programmare zone virtuali nel calendario dell’app. È in grado di mappare e tagliare autonomamente con una maggiore efficienza di taglio e una capacità di guida fuori strada per tutti i tipi di prato, compresi i terreni complessi. Grazie al controllo via app, è sufficiente camminare con Luba lungo i confini della mappatura iniziale per programmare la zona di taglio multipla senza fili. Il sistema di navigazione intelligente di Luba con RTK e fusione di più sensori garantisce un posizionamento preciso a livello di centimetri, rappresentando un’innovazione nel campo della rasatura autonoma del prato”.

SMORFIA NAPOLETANA PER SUPERENALOTTO E LOTTO

L’itinerario tra i numeri del Lotto e del Superenalotto fa tappa presso la stazione della smorfia napoletana, utile per capire il vero significato dei numeri in vista dei nuovi concorsi. In tal senso, vi veniamo incontro e proviamo a darvi un nostro suggerimento, partendo da una notizia di attualità, dalla quale selezioneremo i principali numeri fortunati che potrete barrare sulla vostra schedina.

Di conseguenza, associamo la combinazione del giorno alla Maturità 2022. Mercoledì 22 e giovedì 23 giugno si sono tenute le due prove scritte previste dal Ministero dell’Istruzione per l’annata corrente, mentre nelle prossime settimane si svolgeranno i colloqui degli orali, al termine dei quali i maturandi scopriranno se avranno superato o meno l’esame di Stato. Quali sono i numeri legati a questa news? Iniziamo con l’81 (maturità), per proseguire quindi con l’8 (esame). Ci sono poi il 44 (scuola), il 25 (studente) e il 32 (professore). L’augurio che intendiamo rivolgervi è che questa combinazione si possa rivelare foriera di buona sorte per voi lettori.

